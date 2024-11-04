بلومبرج: العملة الإيرانية عند أدنى مستوى أمام الدولار بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع سعر الريال الإيراني إلى أدنى مستوى قياسي جديد في السوق غير المنظمة -الموازية- وسط توقعات من مستثمرين لتصعيد محتمل للمواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل.
ونوهت وكالة“بلومبرج” إلى تداول الدولار الأمريكي عند مستويات قريبة من 700 ألف ريال وفقًا لمتوسط الأسعار التي نقلها المتداولون المقيمون في طهران.
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وفقدت العملة الإيرانية حوالي 27٪ من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، مع تسارع الضعف منذ أواخر سبتمبر الماضي عندما صعدت إسرائيل هجومها ضد حزب الله في جنوب لبنان.
وقال وزير الاقتصاد الإيراني عبد الناصر همتي في تصريحات له إن الأحداث الأخيرة والتوقعات التضخمية وحالة شبه الحرب في البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية تسببت في هذا التأثير النفسي على السوق.
وانخفضت العملة بشكل ملحوظ منذ انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي التاريخي بين طهران والقوى العالمية.
في الوقت نفسه.. تراجعت الأسهم في بورصة طهران في الأيام الأخيرة وذلك وفقا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية.
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