بلومبرج: العملة الإيرانية عند أدنى مستوى أمام الدولار بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع سعر الريال الإيراني إلى أدنى مستوى قياسي جديد في السوق غير المنظمة -الموازية- وسط توقعات من مستثمرين لتصعيد محتمل للمواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل.

ونوهت وكالة“بلومبرج” إلى تداول الدولار الأمريكي عند مستويات قريبة من 700 ألف ريال وفقًا لمتوسط الأسعار التي نقلها المتداولون المقيمون في طهران.

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وفقدت العملة الإيرانية حوالي 27٪ من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، مع تسارع الضعف منذ أواخر سبتمبر الماضي عندما صعدت إسرائيل هجومها ضد حزب الله في جنوب لبنان.

وقال وزير الاقتصاد الإيراني عبد الناصر همتي في تصريحات له إن الأحداث الأخيرة والتوقعات التضخمية وحالة شبه الحرب في البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية تسببت في هذا التأثير النفسي على السوق.

وانخفضت العملة بشكل ملحوظ منذ انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي التاريخي بين طهران والقوى العالمية.

في الوقت نفسه.. تراجعت الأسهم في بورصة طهران في الأيام الأخيرة وذلك وفقا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية.