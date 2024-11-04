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الصين تقدم شكوى لـالتجارة العالمية ضد تدابير الاتحاد الأوروبي لمركباتها الكهربائية

11/4/2024 11:17:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تقدمت الصين ، بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد القرار النهائي للاتحاد الأوروبي المتمثل في اتخاذ تدابير تعويضية لمكافحة دعم المركبات الكهربائية الصينية.

وأكدت وزارة التجارة الصينية – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم- أن الصين تعارض بشدة التدابير النهائية للاتحاد الأوروبي التي تفرض رسوما تعويضية مرتفعة على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، وذلك رغم موجة الاعتراضات التي أثارها الأطراف المعنيون، منهم حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وصناعة المركبات الكهربائية في دول الاتحاد والجمهور في تلك الدول.

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وأشارت الوزارة إلى أنه لحماية مصالح تطوير صناعة المركبات الكهربائية وتعزيز التعاون العالمي بشأن التحول الأخضر، قررت الصين تقديم الشكوى إلى آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية.

MENAFN04112024000202011048ID1108850941

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