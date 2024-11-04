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مع انخفاض الاستهلاك المملكة تستهلك 82.5% من إنتاجها من البنزين - جريدة الوطن السعودية

11/4/2024 11:00:13 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت المملكة للعام الثالث على التوالي انخفاضًا في استهلاك البنزين مقارنة بالإنتاج، حيث سجل الاستهلاك المحلي بالمملكة للبنزين، والذي بلغ 185.894 الف برميل حوالي 82.4% من الإنتاج، الذي بلغ 224.294 ألف برميل خلال 2023، وبارتفاع بسيط عن نسبة الاستهلاك للعام السابق له، والتي بلغت 79.4%، و88.3% خلال 2021، وهي السنة الأولى التي تفوق فيها نسبة الإنتاج نسبة الاستهلاك، وفقًا لبيانات حديثة لهيئة الإحصاء العامة، حيث كان الاستهلاك يفوق الإنتاج خلال العشر سنوات الأخيرة، قبل أن ينخفض الاستهلاك على الانتاج بدأ من 2021.
ارتفاع نسبي في الاستهلاك
في عام 2013، سجلت السعودية نسبة استهلاك إلى إنتاج مرتفعة، حيث بلغت 131.1%، مع استهلاك قدره 184.471 ألف برميل مقارنة بإنتاج 140.743 ألف برميل.
وظلت النسبة مرتفعة خلال السنوات اللاحقة، حيث كانت نسبة الاستهلاك في عام 2014 123.9% وبلغ الاستهلاك 192.598 ألف برميل مقابل 155.452 ألف برميل من الإنتاج.
ذروة الاستهلاك
سجل عام 2017 قمة استهلاك البنزين بمعدل 218.787 ألف برميل، ما يعادل نسبة استهلاك إلى إنتاج بلغت 107.8%، قبل أن تبدأ المملكة في تخفيض هذه النسبة تدريجيًا، ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها الزيادة التدريجية في الإنتاج مع توجهات دعم الطاقة والإنتاج المحلي.
الوصول إلى التوازن
كان عام 2020 بمثابة نقطة تحول في تاريخ استهلاك وإنتاج البنزين بالمملكة، حيث سجلت نسبة الاستهلاك إلى الإنتاج 100.1% لأول مرة، مع استهلاك 166.589 ألف برميل وإنتاج 166.373 ألف برميل، وهذا يشير إلى بداية تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
تحقيق الفائض
مع بداية عام 2021، بدأت المملكة في تحقيق فائض فعلي في الإنتاج، حيث انخفضت نسبة الاستهلاك إلى الإنتاج إلى 88.3%، واستمر هذا الانخفاض ليصل إلى 79.4% في عام 2022، حيث بلغ الإنتاج 230.165 ألف برميل، متفوقًا بشكل كبير على استهلاك 182.657 ألف برميل.
وفي عام 2023، استمر هذا التوجه مع نسبة استهلاك إلى إنتاج وصلت إلى 82.9%، مما يعكس تحقيق المملكة فائضًا في الإنتاج.
استخدامات البنزين
ويعتبر قطاعي النقل والصناعة هما القطاعين الأعلى استخدامًا للبنزين في المملكة، حيث يعد قطاع النقل البري من أكبر مستهلكي البنزين في المملكة، ويشمل استهلاك السيارات الخاصة، والحافلات العامة، وسيارات الأجرة، بالإضافة للنقل التجاري الذي يستهلك البنزين بشكل كبير، ويشمل ذلك الشاحنات التي تستخدم لنقل البضائع والمواد عبر المدن، أما في القطاع الصناعي فيستخدم العديد من المصانع البنزين كمصدر لتشغيل الآلات أو مولدات الطاقة في حال عدم توافر مصادر كهرباء كافية، ويتم استخدام البنزين في صناعة المواد الكيماوية والبلاستيك، وهو مكون هام في العديد من الصناعات التحويلية، ويستخدم أيضا بنسب بسيطة في مولدات الطاقة الكهربائية، وفي الزراعة.
استهلاك البنزين وإنتاجه خلال 10 سنوات بالمملكة ((ألف برميل))
2013= %131.1
الاستهلاك= 184.471
الانتاج= 140.743
2014= %123.9
الاستهلاك= 192.598
الإنتاج= 155.452
2015= %116.6
الاستهلاك= 207.015
الإنتاج= 177.604
2016= %102.6
الاستهلاك= 207.781
الإنتاج= 202.417
2017= %107.8
الاستهلاك= 218.787
الإنتاج= 202.979
2018= %106
الاستهلاك= 204.700
الإنتاج= 193.062
2019= %100.3
الاستهلاك= 200.669
الإنتاج= 200.075
2020= %100.1
الاستهلاك= 166.589
الإنتاج= 166.373
2021= %88.3
الاستهلاك= 175.273
الإنتاج= 198.599
2022= %79.4
الاستهلاك= 182.657
الإنتاج= 230.165
2023= %82.9
الاستهلاك= 185.894
الإنتاج= 224.294

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