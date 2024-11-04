مع انخفاض الاستهلاك المملكة تستهلك 82.5% من إنتاجها من البنزين - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت المملكة للعام الثالث على التوالي انخفاضًا في استهلاك البنزين مقارنة بالإنتاج، حيث سجل الاستهلاك المحلي بالمملكة للبنزين، والذي بلغ 185.894 الف برميل حوالي 82.4% من الإنتاج، الذي بلغ 224.294 ألف برميل خلال 2023، وبارتفاع بسيط عن نسبة الاستهلاك للعام السابق له، والتي بلغت 79.4%، و88.3% خلال 2021، وهي السنة الأولى التي تفوق فيها نسبة الإنتاج نسبة الاستهلاك، وفقًا لبيانات حديثة لهيئة الإحصاء العامة، حيث كان الاستهلاك يفوق الإنتاج خلال العشر سنوات الأخيرة، قبل أن ينخفض الاستهلاك على الانتاج بدأ من 2021. ارتفاع نسبي في الاستهلاك
في عام 2013، سجلت السعودية نسبة استهلاك إلى إنتاج مرتفعة، حيث بلغت 131.1%، مع استهلاك قدره 184.471 ألف برميل مقارنة بإنتاج 140.743 ألف برميل.
وظلت النسبة مرتفعة خلال السنوات اللاحقة، حيث كانت نسبة الاستهلاك في عام 2014 123.9% وبلغ الاستهلاك 192.598 ألف برميل مقابل 155.452 ألف برميل من الإنتاج. ذروة الاستهلاك
سجل عام 2017 قمة استهلاك البنزين بمعدل 218.787 ألف برميل، ما يعادل نسبة استهلاك إلى إنتاج بلغت 107.8%، قبل أن تبدأ المملكة في تخفيض هذه النسبة تدريجيًا، ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها الزيادة التدريجية في الإنتاج مع توجهات دعم الطاقة والإنتاج المحلي. الوصول إلى التوازن
كان عام 2020 بمثابة نقطة تحول في تاريخ استهلاك وإنتاج البنزين بالمملكة، حيث سجلت نسبة الاستهلاك إلى الإنتاج 100.1% لأول مرة، مع استهلاك 166.589 ألف برميل وإنتاج 166.373 ألف برميل، وهذا يشير إلى بداية تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. تحقيق الفائض
مع بداية عام 2021، بدأت المملكة في تحقيق فائض فعلي في الإنتاج، حيث انخفضت نسبة الاستهلاك إلى الإنتاج إلى 88.3%، واستمر هذا الانخفاض ليصل إلى 79.4% في عام 2022، حيث بلغ الإنتاج 230.165 ألف برميل، متفوقًا بشكل كبير على استهلاك 182.657 ألف برميل.
وفي عام 2023، استمر هذا التوجه مع نسبة استهلاك إلى إنتاج وصلت إلى 82.9%، مما يعكس تحقيق المملكة فائضًا في الإنتاج. استخدامات البنزين
ويعتبر قطاعي النقل والصناعة هما القطاعين الأعلى استخدامًا للبنزين في المملكة، حيث يعد قطاع النقل البري من أكبر مستهلكي البنزين في المملكة، ويشمل استهلاك السيارات الخاصة، والحافلات العامة، وسيارات الأجرة، بالإضافة للنقل التجاري الذي يستهلك البنزين بشكل كبير، ويشمل ذلك الشاحنات التي تستخدم لنقل البضائع والمواد عبر المدن، أما في القطاع الصناعي فيستخدم العديد من المصانع البنزين كمصدر لتشغيل الآلات أو مولدات الطاقة في حال عدم توافر مصادر كهرباء كافية، ويتم استخدام البنزين في صناعة المواد الكيماوية والبلاستيك، وهو مكون هام في العديد من الصناعات التحويلية، ويستخدم أيضا بنسب بسيطة في مولدات الطاقة الكهربائية، وفي الزراعة. استهلاك البنزين وإنتاجه خلال 10 سنوات بالمملكة ((ألف برميل))
2013= %131.1
الاستهلاك= 184.471
الانتاج= 140.743
2014= %123.9
الاستهلاك= 192.598
الإنتاج= 155.452
2015= %116.6
الاستهلاك= 207.015
الإنتاج= 177.604
2016= %102.6
الاستهلاك= 207.781
الإنتاج= 202.417
2017= %107.8
الاستهلاك= 218.787
الإنتاج= 202.979
2018= %106
الاستهلاك= 204.700
الإنتاج= 193.062
2019= %100.3
الاستهلاك= 200.669
الإنتاج= 200.075
2020= %100.1
الاستهلاك= 166.589
الإنتاج= 166.373
2021= %88.3
الاستهلاك= 175.273
الإنتاج= 198.599
2022= %79.4
الاستهلاك= 182.657
الإنتاج= 230.165
2023= %82.9
الاستهلاك= 185.894
الإنتاج= 224.294
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