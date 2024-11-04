وزيرة السياحة: استقطاب 16 فندق خلال عامين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشارت فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة في جلسة نقاشية إلى استقطاب مملكة البحرين 16 من
أبرز الفنادق العالمية لافتتاح فروع لها في المملكة خلال الفترة من 2024 إلى 2026. وستضيف هذه التوسعات أكثر من 3
, 000 غرفة فندقية جديدة، مما يعكس المكانة المتقدمة والمتنامية لمملكة البحرين كوجهة سياحية مفضلة ومتنوعة، قادرة على تلبية تطلعات الزوار من مختلف الفئات.
وأوضحت الوزيرة حرص مملكة البحرين على تعزيز الجاذبية السياحية والتنويع بين الفنادق المستهدفة بما يدعم تنويع المنتج السياحي لتوفير خيارات منوعة وتلبية التطلعات المختلفة للسياح والزوار من العائلات أو الأفراد أو المجموعات أو رجال الأعمال، وتوفير تجارب إقامة متنوعة تلائم مختلف الأذواق، من الباحثين عن الفخامة والراحة إلى محبي الثقافة والأصالة، وكذلك الفنادق التي تناسب محبي المغامرات البحرية والراغبين في الاستمتاع بالشواطئ. كما يسهم هذا التنوع في دعم سياحة الأعمال والمؤتمرات ( MICE )، مما يجعل مملكة البحرين وجهة متميزة للفعاليات التجارية والترفيهية على حد سواء.
وقد شهد العام 2024 إضافة عدد من الفنادق من فئتى الأربع والخمس نجوم للمشهد السياحي في مملكة البحرين، ومن المتوقع أن تشهد المملكة افتتاح 12 فندقًا جديدًا من فئة الخمس نجوم بحلول عام 2026.
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