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وزيرة السياحة: استقطاب 16 فندق خلال عامين

11/4/2024 7:25:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشارت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬إلى‭ ‬استقطاب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬16‭ ‬من‭
‬أبرز‭ ‬الفنادق‭ ‬العالمية‭ ‬لافتتاح‭ ‬فروع‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬2026‭. ‬وستضيف‭ ‬هذه‭ ‬التوسعات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3 , 000‭ ‬غرفة‭ ‬فندقية‭ ‬جديدة،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬المكانة‭ ‬المتقدمة‭ ‬والمتنامية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬مفضلة‭ ‬ومتنوعة،‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬تطلعات‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭.‬


‬وأوضحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الجاذبية‭ ‬السياحية‭ ‬والتنويع‭ ‬بين‭ ‬الفنادق‭ ‬المستهدفة‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تنويع‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي‭ ‬لتوفير‭ ‬خيارات‭ ‬منوعة‭ ‬وتلبية‭ ‬التطلعات‭ ‬المختلفة‭ ‬للسياح‭ ‬والزوار‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬أو‭ ‬الأفراد‭ ‬أو‭ ‬المجموعات‭ ‬أو‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال،‭ ‬وتوفير‭ ‬تجارب‭ ‬إقامة‭ ‬متنوعة‭ ‬تلائم‭ ‬مختلف‭ ‬الأذواق،‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬الفخامة‭ ‬والراحة‭ ‬إلى‭ ‬محبي‭ ‬الثقافة‭ ‬والأصالة،‭ ‬وكذلك‭ ‬الفنادق‭ ‬التي‭ ‬تناسب‭ ‬محبي‭ ‬المغامرات‭ ‬البحرية‭ ‬والراغبين‭ ‬في‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالشواطئ‭. ‬كما‭ ‬يسهم‭ ‬هذا‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬سياحة‭ ‬الأعمال‭ ‬والمؤتمرات‭ (‬ MICE ‭)‬،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجهة‭ ‬متميزة‭ ‬للفعاليات‭ ‬التجارية‭ ‬والترفيهية‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬

وقد‭ ‬شهد‭ ‬العام‭ ‬2024‭ ‬إضافة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنادق‭ ‬من‭ ‬فئتى‭ ‬الأربع‭ ‬والخمس‭ ‬نجوم‭ ‬للمشهد‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬المملكة‭ ‬افتتاح‭ ‬12‭ ‬فندقًا‭ ‬جديدًا‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الخمس‭ ‬نجوم‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬

كلمات دالة

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