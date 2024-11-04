وزيرة السياحة: استقطاب 16 فندق خلال عامين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

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‬وأوضحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الجاذبية‭ ‬السياحية‭ ‬والتنويع‭ ‬بين‭ ‬الفنادق‭ ‬المستهدفة‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تنويع‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي‭ ‬لتوفير‭ ‬خيارات‭ ‬منوعة‭ ‬وتلبية‭ ‬التطلعات‭ ‬المختلفة‭ ‬للسياح‭ ‬والزوار‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬أو‭ ‬الأفراد‭ ‬أو‭ ‬المجموعات‭ ‬أو‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال،‭ ‬وتوفير‭ ‬تجارب‭ ‬إقامة‭ ‬متنوعة‭ ‬تلائم‭ ‬مختلف‭ ‬الأذواق،‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬الفخامة‭ ‬والراحة‭ ‬إلى‭ ‬محبي‭ ‬الثقافة‭ ‬والأصالة،‭ ‬وكذلك‭ ‬الفنادق‭ ‬التي‭ ‬تناسب‭ ‬محبي‭ ‬المغامرات‭ ‬البحرية‭ ‬والراغبين‭ ‬في‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالشواطئ‭. ‬كما‭ ‬يسهم‭ ‬هذا‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬سياحة‭ ‬الأعمال‭ ‬والمؤتمرات‭ (‬ MICE ‭)‬،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجهة‭ ‬متميزة‭ ‬للفعاليات‭ ‬التجارية‭ ‬والترفيهية‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬

وقد‭ ‬شهد‭ ‬العام‭ ‬2024‭ ‬إضافة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنادق‭ ‬من‭ ‬فئتى‭ ‬الأربع‭ ‬والخمس‭ ‬نجوم‭ ‬للمشهد‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬المملكة‭ ‬افتتاح‭ ‬12‭ ‬فندقًا‭ ‬جديدًا‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الخمس‭ ‬نجوم‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬

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