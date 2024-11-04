إطلاق مشروع تحديث مصفاة بابكو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يمثل‭ ‬افتتاح‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بداية‭ ‬لرحلة‭ ‬تحول‭ ‬ملهمة‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة،‭ ‬ولحظة‭ ‬تاريخية‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كدولة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬عمليات‭ ‬تشغيلية‭ ‬تتضمن‭ ‬إدخال‭ ‬كميات‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬إلى‭ ‬مصفاة‭ ‬بابكو‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬منتجات‭ ‬مكررة‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬مشروع‭ ‬تحديث‭ ‬مصفاة‭ ‬بابكو‭ ‬وتهيئ‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬لإطلاق‭ ‬منشأة‭ ‬ذات‭ ‬مواصفات‭ ‬قياسية‭ ‬عالية‭ ‬ومتطورة‭ ‬عبر‭ ‬حقبة‭ ‬زمنية‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬التشغيلي‭ ‬وتتفرد‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬البيئية‭ ‬وتدشن‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬العالمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويتماشى‭ ‬مشروع‭ ‬تحديث‭ ‬المصفاة‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الطموحة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المستلهمة‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬والتي‭ ‬تدعم‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬الاستدامة،‭ ‬وتشجع‭ ‬الريادة‭ ‬والابتكار،‭ ‬لتعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الزيادة‭ ‬المنشودة‭ ‬في‭ ‬التنافسية‭ ‬والسعة‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬المستمر‭ ‬بتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الصناعة‭ ‬والإنتاج،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬الحيوي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬أن‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬تحول‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬عبر‭ ‬كافة‭ ‬المشاريع‭ ‬والعمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬يعكس‭ ‬نهجنا‭ ‬الراسخ‭ ‬والتزامنا‭ ‬المؤسسي‭ ‬الثابت‭ ‬بالتميز‭ ‬التشغيلي‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬ومكافحة‭ ‬آثار‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬عبر‭ ‬وضع‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬المشهد‭ ‬العالمي‭ ‬للطاقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروع‭ ‬تحديث‭ ‬المصفاة‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

ومع‭ ‬حلول‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬تحديث‭ ‬مصفاة‭ ‬بابكو،‭ ‬ليعكس‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬المستقبلية‭ ‬المرتكزة‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الطاقة‭ ‬وقيادة‭ ‬التحول‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬التكرير،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬المنشأة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العالمية‭ ‬المستوى،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مرونة‭ ‬الطاقة‭ ‬العالمية‭.‬

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