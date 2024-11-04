إطلاق مشروع تحديث مصفاة بابكو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت بابكو إنرجيز، مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، خلال النسخة الثانية من منتدى «بوابة الخليج»، الذي أقيم في مملكة البحرين يومي 3 و4 نوفمبر في فندق فورسيزونز خليج البحرين بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية، استعدادها لإطلاق مرحلة حاسمة من مشروع تحديث مصفاة بابكو خلال ستين يوماً، وذلك بافتتاح المرحلة الأولى من المشروع الاستراتيجي الرائد وإطلاق العمليات التشغيلية للمصفاة الجديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 400
, 000 برميل يومياً، ضمن رحلة تحول محورية وإنجاز يضاف إلى سجل الإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
يمثل افتتاح هذا المشروع الاستراتيجي بداية لرحلة تحول ملهمة في المسيرة التنموية الشاملة، ولحظة تاريخية تعزز مكانة البحرين كدولة رائدة في مجال الابتكار في قطاع الطاقة، وذلك وفق خطة عمليات تشغيلية تتضمن إدخال كميات أكبر من النفط الخام إلى مصفاة بابكو والعمل على إنتاج منتجات مكررة عالية الجودة تسهم في تقدم مشروع تحديث مصفاة بابكو وتهيئ البيئة المناسبة لإطلاق منشأة ذات مواصفات قياسية عالية ومتطورة عبر حقبة زمنية ترتكز على تحقيق التميز التشغيلي وتتفرد بالمسؤولية البيئية وتدشن مرحلة من القدرة التنافسية العالمية لمملكة البحرين.
ويتماشى مشروع تحديث المصفاة مع الرؤية الطموحة لمملكة البحرين المستلهمة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تدعم قيم ومبادئ الاستدامة، وتشجع الريادة والابتكار، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة في الاقتصاد العالمي، وتحقيق الزيادة المنشودة في التنافسية والسعة الإنتاجية، مع الالتزام المستمر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الصناعة والإنتاج، إلى جانب تطوير الكوادر الوطنية في قطاع الطاقة الحيوي.
من جانبه، أكد السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز أن التقدم في مشروع تحول قطاع الطاقة عبر كافة المشاريع والعمليات التشغيلية يعكس نهجنا الراسخ والتزامنا المؤسسي الثابت بالتميز التشغيلي والحفاظ على البيئة ومكافحة آثار التغير المناخي عبر وضع معايير جديدة ضمن إطار المشهد العالمي للطاقة من خلال مشروع تحديث المصفاة والبنى التحتية للطاقة في المملكة.
ومع حلول عام 2025، يتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع تحديث مصفاة بابكو، ليعكس رؤية البحرين المستقبلية المرتكزة على تلبية احتياجات الطاقة وقيادة التحول المستدام في صناعة التكرير، إلى جانب تطوير هذه المنشأة الاستراتيجية العالمية المستوى، بما يعزز البنية التحتية للطاقة في مملكة البحرين ويسهم في تعزيز مرونة الطاقة العالمية.
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