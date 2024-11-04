((جي إف إتش)) تطلق فندق ومساكن ((كمبيـنـسـكي هـاربر هـايـتـس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، المجموعة الاستثمارية الرائدة، أمس بالشراكة مع إنفراكورب توقيع اتفاقية مع كمبينسكي لإطلاق فندق ومساكن «هاربر هايتس كمبينسكي»، على هامش منتدى «بوابة الخليج 2024»، حيث سيوفر هذا المشروع مستوى جديدًا من الفخامة ليقدم وجهة مميزة للعيش على الواجهة المائية في قلب البحرين هاربر بموقعه الاستراتيجي في وسط العاصمة المنامة، بالقرب من المنطقة المالية الحيوية ومرافق الترفيه والأعمال ووسائل النقل الرئيسية في المملكة.
هذا وسيوفر كمبينسكي هاربر هايتس إطلالات بانورامية خلابة على البحرين هاربر والمارينا والمياه المحيطة بمنطقة خليج البحرين. وسيتضمن المشروع فللا علوية، وهي الفلل الأولى التي تحمل علامة كمبينسكي التجارية، والتي تتمتع بإطلالات مباشرة على البحر، بالإضافة إلى 260 شقة فاخرة وغرف فندقية. وسيتم إنشاء الفلل والمساكن وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير، وستوفر خيارات متعددة لأسلوب حياة فاخر تشمل أعلى بركة سباحة في مملكة البحرين مع إطلالة بانورامية بزاوية 360 درجة، وحديقة واسعة على السطح تحتوي على مناطق ألعاب للأطفال ومرافق رياضية داخلية وصالة رياضية خارجية وملاعب للتنس وكرة السلة. إضافة إلى ذلك، توفر المساكن أيضًا عددًا من خيارات المطاعم العالمية الراقية وصالة سيجار ومرافق للاجتماعات، علاوةً على إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة وحصرية من الخدمات والمرافق العالمية التي يقدمها فندق كمبينسكي. ومن المقرر أن تبدأ مبيعات المشروع قبل نهاية عام 2024 الجاري، مع اكتمال الفندق بحلول نهاية عام 2025 والمساكن في النصف الأول من عام 2026.
بدوره، علق ماجد الخان، الرئيس التنفيذي لإنفراكورب، بالقول: «نحن فخورون بالتأثير الإيجابي الذي سيحدثه هذا المشروع الرائد على مملكة البحرين. نلتزم بدعم التنمية المستمرة للمملكة وأهداف رؤية 2030 من خلال طرح مشاريع استثنائية تعزز من العروض السكنية والسياحية. ويُعدّ كمبينسكي هاربر هايتس مثالًا بارزًا على كيفية جذبنا لعلامات الضيافة العالمية، مما يضع معيارًا جديدًا للحياة الفاخرة التي تتماشى مع الأهداف الطموحة لمملكة البحرين في التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبيتها دوليًا».
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