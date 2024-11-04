((جي إف إتش)) تطلق فندق ومساكن ((كمبيـنـسـكي هـاربر هـايـتـس))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هذا‭ ‬وسيوفر‭ ‬كمبينسكي‭ ‬هاربر‭ ‬هايتس‭ ‬إطلالات‭ ‬بانورامية‭ ‬خلابة‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬هاربر‭ ‬والمارينا‭ ‬والمياه‭ ‬المحيطة‭ ‬بمنطقة‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭. ‬وسيتضمن‭ ‬المشروع‭ ‬فللا‭ ‬علوية،‭ ‬وهي‭ ‬الفلل‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬علامة‭ ‬كمبينسكي‭ ‬التجارية،‭ ‬والتي‭ ‬تتمتع‭ ‬بإطلالات‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬البحر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬260‭ ‬شقة‭ ‬فاخرة‭ ‬وغرف‭ ‬فندقية‭. ‬وسيتم‭ ‬إنشاء‭ ‬الفلل‭ ‬والمساكن‭ ‬وفقًا‭ ‬لأعلى‭ ‬المواصفات‭ ‬والمعايير،‭ ‬وستوفر‭ ‬خيارات‭ ‬متعددة‭ ‬لأسلوب‭ ‬حياة‭ ‬فاخر‭ ‬تشمل‭ ‬أعلى‭ ‬بركة‭ ‬سباحة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬إطلالة‭ ‬بانورامية‭ ‬بزاوية‭ ‬360‭ ‬درجة،‭ ‬وحديقة‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬ألعاب‭ ‬للأطفال‭ ‬ومرافق‭ ‬رياضية‭ ‬داخلية‭ ‬وصالة‭ ‬رياضية‭ ‬خارجية‭ ‬وملاعب‭ ‬للتنس‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬توفر‭ ‬المساكن‭ ‬أيضًا‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬المطاعم‭ ‬العالمية‭ ‬الراقية‭ ‬وصالة‭ ‬سيجار‭ ‬ومرافق‭ ‬للاجتماعات،‭ ‬علاوةً‭ ‬على‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬وحصرية‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬فندق‭ ‬كمبينسكي‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬مبيعات‭ ‬المشروع‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬الجاري،‭ ‬مع‭ ‬اكتمال‭ ‬الفندق‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬والمساكن‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬

بدوره،‭ ‬علق‭ ‬ماجد‭ ‬الخان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإنفراكورب،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالتأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬الذي‭ ‬سيحدثه‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الرائد‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬نلتزم‭ ‬بدعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستمرة‭ ‬للمملكة‭ ‬وأهداف‭ ‬رؤية‭ ‬2030‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬مشاريع‭ ‬استثنائية‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬السكنية‭ ‬والسياحية‭. ‬ويُعدّ‭ ‬كمبينسكي‭ ‬هاربر‭ ‬هايتس‭ ‬مثالًا‭ ‬بارزًا‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬جذبنا‭ ‬لعلامات‭ ‬الضيافة‭ ‬العالمية،‭ ‬مما‭ ‬يضع‭ ‬معيارًا‭ ‬جديدًا‭ ‬للحياة‭ ‬الفاخرة‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الطموحة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتعزيز‭ ‬جاذبيتها‭ ‬دوليًا‮»‬‭. ‬

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