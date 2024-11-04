إصابات بين أفراد الطاقم والمرضى بمستشفى كمال عدوان جراء قصف إسرائيلي متواصل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - ‬رويترز‭: ‬أودت‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بحياة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬12‭ ‬فلسطينيا‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬سكان‭ ‬إنهم‭ ‬يخشون‭ ‬هجمات‭ ‬جوية‭ ‬وبرية‭ ‬جديدة‭ ‬وعمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬قسري‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إخلاء‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬لإنشاء‭ ‬مناطق‭ ‬عازلة‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬الأونروا‭) ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قلصت‭ ‬عدد‭ ‬شاحنات‭ ‬المساعدات‭ ‬المسموح‭ ‬لها‭ ‬بدخول‭ ‬غزة،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬والإمدادات‭ ‬الأساسية‭ ‬الأخرى‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬منزلين‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭. ‬وأضافوا‭ ‬لرويترز‭ ‬أن‭ ‬خمسة‭ ‬آخرين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬وسط‭ ‬وجنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

وأضاف‭ ‬المسعفون‭ ‬أن‭ ‬عدة‭ ‬أشخاص‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬وأن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬نشرت‭ ‬دبابات‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭. ‬

ونشرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬دبابات‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬وبيت‭ ‬حانون‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024،‭ ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬مقاتلي‭ ‬المقاومة‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬صفوفها‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬تواصل‭ ‬قصف‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬وإن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬والمرضى‭ ‬أصيبوا‭. ‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬التحرك‭ ‬بين‭ ‬أقسام‭ ‬المستشفى‭ ‬أو‭ ‬إنقاذ‭ ‬زملائهم‭ ‬المصابين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬إسرائيل‭ ‬قد‭ ‬اتخذت‭ ‬قرارا‭ ‬بإعدام‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬الذي‭ ‬رفض‭ ‬إخلاء‭ ‬المستشفى‭. ‬

ويقول‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬الهجمات‭ ‬الجوية‭ ‬والبرية‭ ‬الجديدة‭ ‬وعمليات‭ ‬الإخلاء‭ ‬القسرية‭ ‬تطهير‭ ‬عرقي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إخلاء‭ ‬بلدتين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬ومخيم‭ ‬للاجئين‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬لإنشاء‭ ‬مناطق‭ ‬عازلة‭. ‬وتنفي‭ ‬إسرائيل‭ ‬ذلك،‭ ‬وتقول‭ ‬إنها‭ ‬تحارب‭ ‬مسلحي‭ ‬حماس‭ ‬الذين‭ ‬يشنون‭ ‬هجمات‭ ‬من‭ ‬هناك‭. ‬

وذكر‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬حماس‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬منذ‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬بلغ‭ ‬1800،‭ ‬كما‭ ‬أصيب‭ ‬4000‭ ‬آخرون‭. ‬

واستشهد‭ ‬43300‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭. ‬وحوّل‭ ‬العدوان‭ ‬أيضا‭ ‬مناطق‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬أنقاض‭. ‬

في‭ ‬الأثناء،‭ ‬قال‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬للأونروا‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قلصت‭ ‬دخول‭ ‬شاحنات‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ليبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬عددها‭ ‬30‭ ‬شاحنة‭ ‬يوميا،‭ ‬وهو‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬يمثل‭ ‬ستة‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الإمدادات‭ ‬التجارية‭ ‬والإغاثية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تدخل‭ ‬غزة‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭. ‬وذكر‭ ‬لازاريني‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يلبي‭ ‬هذا‭ ‬احتياجات‭ ‬مليوني‭ ‬شخص،‭ ‬وكثير‭ ‬منهم‭ ‬جوعى‭ ‬ومرضى‭ ‬وفي‭ ‬أوضاع‭ ‬مزرية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬حكومة‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬فرض‭ ‬حدود‭ ‬على‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬غزة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬47‭ ‬شاحنة‭ ‬مساعدات‭ ‬دخلت‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬فقط‭. ‬

وأظهرت‭ ‬إحصاءات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬رويترز‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬شحنات‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬سمح‭ ‬بدخولها‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬ظلت‭ ‬عند‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬إنها‭ ‬أخطرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬رسميا‭ ‬بأنها‭ ‬ستلغي‭ ‬اتفاقا‭ ‬ينظم‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الأونروا‭ ‬منذ‭ ‬1967،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬حظر‭ ‬الوكالة‭ ‬بصورة‭ ‬فعلية‭. ‬

وقال‭ ‬لازاريني‭: ‬‮«‬يضع‭ ‬تقييد‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬حل‭ ‬الأونروا‭ ‬مستوى‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬المعاناة‭ ‬فوق‭ ‬المعاناة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬توصف‭ ‬بالفعل‮»‬‭. ‬