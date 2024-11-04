العاهل الأردني يدعو إلى رفض إجراءات إسرائيل التصعيدية بحق الأونروا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عمان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعا‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬أمس‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬رفض‭ ‬إجراءات‭ ‬إسرائيل‭ ‬التصعيدية‭ ‬بحق‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أبلغت‭ ‬إس‭ ‬رسميا‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بقرارها‭ ‬حظر‭ ‬أنشطة‭ ‬الوكالة‭. ‬

ونقل‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬عن‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬قوله‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬الرئيس‭ ‬الأستوني‭ ‬ألار‭ ‬كاريس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الحسينية‭ ‬في‭ ‬عمان‭: ‬‮«‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬رفض‭ ‬إجراءات‭ ‬إسرائيل‭ ‬التصعيدية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمنع‭ ‬أنشطة‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭. ‬

وأبلغت‭ ‬إسرائيل‭ ‬رسميا‭ ‬أمس‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بقرارها‭ ‬قطع‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الأونروا،‭ ‬بعدما‭ ‬صوّت‭ ‬النواب‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬لصالح‭ ‬حظر‭ ‬المنظمة‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬حيوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬قرار‭ ‬الحظر‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬تنديدا‭ ‬دوليا‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حيّز‭ ‬التطبيق‭ ‬أواخر‭ ‬يناير‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أممي‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقطع‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الأونروا‭ ‬سيحمل‭ ‬تأثيرات‭ ‬وتبعات‭ ‬خطرة‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬عدنان‭ ‬أبو‭ ‬حسنة‭ ‬المستشار‭ ‬الإعلامي‭ ‬للأونروا،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭. ‬ب‭. ‬أ‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قرار‭ ‬إسرائيل‭ ‬قطع‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الأونروا‭ ‬هو‭ ‬قرار‭ ‬خطير‭ ‬وغير‭ ‬مسبوق‭ ‬ويحمل‭ ‬في‭ ‬طياته‭ ‬نتائج‭ ‬كارثية‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وهي‭ ‬دولة‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‮

‬مع‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬منظمات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬حسنة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثيرات‭ ‬خطيرة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬ومجمل‭ ‬عمليات‭ ‬الأونروا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬والقدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬وسيكون‭ ‬له‭ ‬آثار‭ ‬سياسية‭ ‬وقانونية‭ ‬واقتصادية‭ ‬على‭ ‬أوضاع‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬إجراء‭ ‬خطير‭ ‬وغير‭ ‬مسبوق‭ ‬وهو‭ ‬يهدد‭ ‬النظام‭ ‬المتعدد‭ ‬ويهدد‭ ‬الالتزام‭ ‬الدولي‭ ‬بقوانين‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومفهوم‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬المنظمة‭ ‬ويشكل‭ ‬سابقة‭ ‬لدول‭ ‬وأجسام‭ ‬أخرى‭ ‬لكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬منظمات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬حراك‭ ‬دولي‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ضد‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬ومطالبة‭ ‬إسرائيل‭ ‬بإلغاء‭ ‬هذا‭ ‬التشريع‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬ينجحوا‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

وأُنشئت‭ ‬الأونروا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1949‭ ‬لمساعدة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬خسروا‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬العربي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عام‭ ‬1948،‭ ‬وكذلك‭ ‬أحفادهم،‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬لجوئهم‭. ‬

وحاليا‭ ‬تقدّم‭ ‬الوكالة‭ ‬خدمات‭ ‬لنحو‭ ‬5‭.‬9‭ ‬ملايين‭ ‬لاجئ‭ ‬مسجّلين‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الجوار‭. ‬

وأعاد‭ ‬العاهل‭ ‬الاردني‭ ‬أمس‭ ‬تأكيد‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬إنهاء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان،‭ ‬وهو‭ ‬مطلب‭ ‬أساسي‭ ‬لتجنب‭ ‬توسع‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

وجدّد‭ ‬دعوته‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬لإيجاد‭ ‬أفق‭ ‬سياسي‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‮»‬،‭ ‬مثمنا‭ ‬‮«‬موقف‭ ‬أستونيا‭ ‬الداعم‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬