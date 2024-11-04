Tuesday, 05 November 2024 01:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية وسط الضفة الغربية المحتلة

11/4/2024 7:24:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

البيرة‭ - (‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أشعل‭ ‬مستوطنون‭ ‬النار‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬البيرة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وسكان‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬رامي‭ ‬عمر‭ ‬إن‭ ‬الجهاز‭ ‬تلقى‭ ‬بلاغا‭ ‬‮«‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬والنصف‭ ‬فجرا‭ ‬بأن‭ ‬مستوطنين‭ ‬دخلوا‭ ‬المنطقة‭ ‬وبدأوا‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬إيهاب‭ ‬الزبن،‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬المبنى‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬طبقات،‭ ‬إنه‭ ‬لاحظ‭ ‬حركة‭ ‬مستوطنين‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬منزله‭. ‬‮«‬رأيتهم‭ ‬وهم‭ ‬يسكبون‭ ‬مواد‭ ‬سائلة‭ ‬على‭ ‬المركبات‭ ‬أمام‭ ‬البناية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يشعلون‭ ‬النار‭ ‬فيها‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬صرخت‭ ‬باتجاههم‭ ‬من‭ ‬شقتي‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬حين‭ ‬نزلت‭ ‬أمام‭ ‬المنزل‭ ‬مع‭ ‬جيران‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإطفاء‭ ‬النار،‭ ‬أطلق‭ ‬المستوطنون‭ ‬النار‭ ‬باتجاهنا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الزبن‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬المستوطنين‭ ‬كان‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و12‭. ‬

وشاهد‭ ‬مراسلون‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مركبات‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬تحترق‭ ‬أمام‭ ‬المبنى‭ ‬في‭ ‬البيرة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬علا‭ ‬دخان‭ ‬أسود‭ ‬من‭ ‬مركبات‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬احتراقها‭ ‬بالكامل،‭ ‬ووصل‭ ‬الى‭ ‬داخل‭ ‬بعض‭ ‬الشقق‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬شخصا‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬البناية،‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭. ‬

وذكر‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬فلسطيني‭ ‬أن‭ ‬التقديرات‭ ‬الأولية‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المستوطنين‭ ‬وصلوا‭ ‬من‭ ‬بؤرة‭ ‬استيطانية‭ ‬محاذية‭ ‬لمستوطنة‭ ‬بيت‭ ‬إيل‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬عبدالله‭ ‬أبو‭ ‬رحمة‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لمقاومة‭ ‬الاستيطان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تنظيما‭ ‬متطرفا‭ ‬من‭ ‬المستوطنين‮»‬‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البؤرة،‭ ‬و«سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬نفّذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬في‭ ‬قرى‭ ‬مجاورة‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬وجهاز‭ ‬الشين‭ ‬بت‭ ‬‮«‬فتحا‭ ‬تحقيقا‭ ‬بعد‭ ‬ورود‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬إحراق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ليلا‭ ‬في‭ ‬البيرة‭. ‬ويجمع‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬والمحقّقون‭ ‬الأدلة‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬رامي‭ ‬عمر‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬المستوطنات‭ ‬محاطة‭ ‬بأسلاك‭ ‬شائكة‭ ‬والجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عليه‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬فتح‭ ‬البوابات‭ ‬ومرورهم‭ ‬عبرها‭ ‬لإحراق‭ ‬حوالي‭ ‬17‭ ‬مركبة‭ ‬وترويع‭ ‬المواطنين؟‮»‬‭. ‬

وندّدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بـ«هجوم‭ ‬مليشيات‭ ‬المستوطنين‭ ‬الوحشي‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الذين‭ ‬اقتحموا‭ ‬البيرة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬كان‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬يرتكبوا‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬البشعة‭ ‬لولا‭ ‬شعورهم‭ ‬بالحماية‭ ‬والإسناد‭ ‬والحصانة‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬السياسي‮»‬‭. ‬

وندّدت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بالهجوم،‭ ‬واصفة‭ ‬إياه‭ ‬بالإرهابي‭ ‬والتطوّر‭ ‬الخطير‭. ‬واعتبرت‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬يتطلّب‭ ‬تصعيدا‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬لصدّ‭ ‬اعتداءات‭ ‬المستوطنين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬محافظة‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬والبيرة‭ ‬ليلى‭ ‬غنام‭ ‬لصحفيين‭ ‬قصدوا‭ ‬المكان‭ ‬بعد‭ ‬الحادث‭: ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬مجزرة‭ ‬في‭ ‬البناية‭ ‬لولا‭ ‬لطف‭ ‬الله‮»‬،‭ ‬مضيفة‭: ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬يتفرّج‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الترهيب‭ ‬من‭ ‬حرق‭ ‬وقتل‭ ‬يومي‭ ‬لشعبنا‮»‬‭.‬

MENAFN04112024000055011008ID1108850709

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث