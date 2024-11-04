مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية وسط الضفة الغربية المحتلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

البيرة‭ - (‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أشعل‭ ‬مستوطنون‭ ‬النار‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬البيرة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وسكان‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬رامي‭ ‬عمر‭ ‬إن‭ ‬الجهاز‭ ‬تلقى‭ ‬بلاغا‭ ‬‮«‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬والنصف‭ ‬فجرا‭ ‬بأن‭ ‬مستوطنين‭ ‬دخلوا‭ ‬المنطقة‭ ‬وبدأوا‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬إيهاب‭ ‬الزبن،‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬المبنى‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬طبقات،‭ ‬إنه‭ ‬لاحظ‭ ‬حركة‭ ‬مستوطنين‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬منزله‭. ‬‮«‬رأيتهم‭ ‬وهم‭ ‬يسكبون‭ ‬مواد‭ ‬سائلة‭ ‬على‭ ‬المركبات‭ ‬أمام‭ ‬البناية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يشعلون‭ ‬النار‭ ‬فيها‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬صرخت‭ ‬باتجاههم‭ ‬من‭ ‬شقتي‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬حين‭ ‬نزلت‭ ‬أمام‭ ‬المنزل‭ ‬مع‭ ‬جيران‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإطفاء‭ ‬النار،‭ ‬أطلق‭ ‬المستوطنون‭ ‬النار‭ ‬باتجاهنا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الزبن‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬المستوطنين‭ ‬كان‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و12‭. ‬

وشاهد‭ ‬مراسلون‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مركبات‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬تحترق‭ ‬أمام‭ ‬المبنى‭ ‬في‭ ‬البيرة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬علا‭ ‬دخان‭ ‬أسود‭ ‬من‭ ‬مركبات‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬احتراقها‭ ‬بالكامل،‭ ‬ووصل‭ ‬الى‭ ‬داخل‭ ‬بعض‭ ‬الشقق‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬شخصا‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬البناية،‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭. ‬

وذكر‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬فلسطيني‭ ‬أن‭ ‬التقديرات‭ ‬الأولية‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المستوطنين‭ ‬وصلوا‭ ‬من‭ ‬بؤرة‭ ‬استيطانية‭ ‬محاذية‭ ‬لمستوطنة‭ ‬بيت‭ ‬إيل‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬عبدالله‭ ‬أبو‭ ‬رحمة‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لمقاومة‭ ‬الاستيطان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تنظيما‭ ‬متطرفا‭ ‬من‭ ‬المستوطنين‮»‬‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البؤرة،‭ ‬و«سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬نفّذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬في‭ ‬قرى‭ ‬مجاورة‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬وجهاز‭ ‬الشين‭ ‬بت‭ ‬‮«‬فتحا‭ ‬تحقيقا‭ ‬بعد‭ ‬ورود‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬إحراق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ليلا‭ ‬في‭ ‬البيرة‭. ‬ويجمع‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬والمحقّقون‭ ‬الأدلة‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬رامي‭ ‬عمر‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬المستوطنات‭ ‬محاطة‭ ‬بأسلاك‭ ‬شائكة‭ ‬والجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عليه‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬فتح‭ ‬البوابات‭ ‬ومرورهم‭ ‬عبرها‭ ‬لإحراق‭ ‬حوالي‭ ‬17‭ ‬مركبة‭ ‬وترويع‭ ‬المواطنين؟‮»‬‭. ‬

وندّدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بـ«هجوم‭ ‬مليشيات‭ ‬المستوطنين‭ ‬الوحشي‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الذين‭ ‬اقتحموا‭ ‬البيرة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬كان‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬يرتكبوا‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬البشعة‭ ‬لولا‭ ‬شعورهم‭ ‬بالحماية‭ ‬والإسناد‭ ‬والحصانة‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬السياسي‮»‬‭. ‬

وندّدت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بالهجوم،‭ ‬واصفة‭ ‬إياه‭ ‬بالإرهابي‭ ‬والتطوّر‭ ‬الخطير‭. ‬واعتبرت‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬يتطلّب‭ ‬تصعيدا‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬لصدّ‭ ‬اعتداءات‭ ‬المستوطنين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬محافظة‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬والبيرة‭ ‬ليلى‭ ‬غنام‭ ‬لصحفيين‭ ‬قصدوا‭ ‬المكان‭ ‬بعد‭ ‬الحادث‭: ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬مجزرة‭ ‬في‭ ‬البناية‭ ‬لولا‭ ‬لطف‭ ‬الله‮»‬،‭ ‬مضيفة‭: ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬يتفرّج‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الترهيب‭ ‬من‭ ‬حرق‭ ‬وقتل‭ ‬يومي‭ ‬لشعبنا‮»‬‭.‬