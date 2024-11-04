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الجيش الإسرائيلي يفجر حيا بأكمله في ميس الجبل بجنوب لبنان

11/4/2024 7:24:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬تداول‭ ‬مستخدمون‭ ‬لمواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أمس‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو،‭ ‬تحققت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬صحته،‭ ‬يُظهر‭ ‬لحظة‭ ‬تفجير‭ ‬حيّ‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬ميس‭ ‬الجبل‭ ‬الحدودية،‭ ‬حيث‭ ‬دمّرت‭ ‬اسرائيل‭ ‬وفق‭ ‬مسؤول‭ ‬محلي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬منازلها‭ ‬خلال‭ ‬عام‭. ‬

تظهر‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬سحب‭ ‬دخان‭ ‬كثيفة‭ ‬تغطّي‭ ‬منطقة‭ ‬بأكملها‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬انفجارات‭ ‬متزامنة‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬بلدات‭ ‬قضاء‭ ‬مرجعيون‭. ‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬ميس‭ ‬الجبل‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬شقير‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬المتداول‭ ‬يُظهر‭ ‬تفجيرات‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المستشفى‭ ‬الحكومي‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬البلدة‭. ‬

منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬عام،‭ ‬تعرّض‭ ‬‮«‬سبعون‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬ميس‭ ‬الجبل‭ ‬للتدمير‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬شقير،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬منزل،‭ ‬واضعا‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬التدمير‭ ‬المنهجي‭ ‬الذي‭ ‬ينفذه‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭.

وطال‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مرارا‭ ‬أطراف‭ ‬البلدة،‭ ‬وفق‭ ‬شقير،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬خروج‭ ‬المستشفى‭ ‬الحكومي‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭. ‬

وليست‭ ‬هذه‭ ‬عملية‭ ‬التفجير‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬منذ‭ ‬إعلان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬بدء‭ ‬عملياته‭ ‬البرية‭. ‬

بين‭ ‬20‭ ‬و31‭ ‬أكتوبر،‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬تفجير‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬قرى‭ ‬حدودية‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بينها‭ ‬بلدة‭ ‬محيبيب‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬تلة‭ ‬والمحاذية‭ ‬لميس‭ ‬الجبل،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬كفركلا‭ ‬والعديسة‭. ‬

في‭ ‬أواخر‭ ‬أكتوبر،‭ ‬بثّت‭ ‬القناة‭ ‬12‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬أحد‭ ‬صحفييها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين،‭ ‬يضغط‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬لإحداث‭ ‬تفجير‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬القرى‭ ‬الحدودية،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬غضبا‭ ‬واسعا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬

وتعلن‭ ‬إسرائيل‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬إنها‭ ‬تفجر‭ ‬أنفاقا‭ ‬وبنى‭ ‬تحتية‭ ‬ومستودعات‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭. ‬وتقول‭ ‬إنها‭ ‬تريد‭ ‬إبعاد‭ ‬مقاتلي‭ ‬الحزب‭ ‬عن‭ ‬حدودها‭ ‬لإعادة‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬مناطقها‭ ‬الشمالية‭ ‬التي‭ ‬نزحوا‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬الحزب‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

واستند‭ ‬خبراء‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬اللبنانية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إلى‭ ‬صور‭ ‬من‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬بين‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬وأكتوبر‭ ‬2024،‭ ‬رصدت‭ ‬‮«‬تدميرا‭ ‬غير‭ ‬مبرّر‭ ‬وممنهج‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬قرى‭ ‬لبنانية‭ ‬على‭ ‬الأقل‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الهيئة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭.. ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‮»‬‭ ‬تشكّل‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬تتمثّل‭ ‬في‭ ‬التدمير‭ ‬غير‭ ‬المبرّر‭ ‬والممنهج‭ ‬للمساكن‭ ‬المدنية‮»‬‭. ‬

وعلى‭ ‬وقع‭ ‬التصعيد،‭ ‬نزح‭ ‬سكان‭ ‬ميس‭ ‬الجبل‭ ‬تباعا‭ ‬منها،‭ ‬باستثناء‭ ‬أربعة‭ ‬مواطنين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬85‭ ‬و95‭ ‬عاما،‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬محاصرين‭ ‬في‭ ‬القرية،‭ ‬وفق‭ ‬شقير،‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬التواصل‭ ‬انقطع‭ ‬معهم‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭. ‬وأوضح‭ ‬‮«‬تمّ‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الدولي‭ ‬وقوات‭ ‬اليونيفيل‭ ‬والجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬والصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬اللبناني‭ ‬لإخراجهم،‭ ‬ولكنّهم‭ ‬قالوا‭ ‬إنّهم‭ ‬لم‭ ‬يحصلوا‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ (‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭) ‬للدخول‭ ‬إلى‭ ‬القرية‮»‬‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الإثنين‭ ‬أنه‭ ‬قتل‭ ‬قيادي‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬قال‭ ‬عنه‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬قذائف‭ ‬صاروخية‭ ‬وصواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدروع‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬وأوضح‭ ‬الجيش‭ ‬أن‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬برعشيت‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬أبو‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬‮«‬قُتل‮»‬‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬تاريخ‭ ‬ذلك‭.

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