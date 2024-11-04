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رونار يؤكد قدرة السعودية على التأهل

11/4/2024 7:24:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ (‬السعودية‭) ‬–‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬الفرنسي‭ ‬هيرفيه‭ ‬رونار‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ملما‭ ‬بالكرة‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬رحيله‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬قبل‭ ‬تعيينه‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬خلفا‭ ‬للإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬بهدف‭ ‬إنقاذ‭ ‬مشوار‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭. ‬

وقال‭ ‬رونار‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬للحساب‭ ‬الرسمي‭ ‬للمنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬بسيط،‭ ‬لقد‭ ‬مرّ‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬غادرت،‭ ‬ومذاك‭ ‬الحين‭ ‬وانا‭ ‬أشاهد‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬كل‭ ‬اسبوع،‭ ‬ولا‭ ‬أظن‭ ‬أنه‭ ‬توجد‭ ‬أسرار‭ ‬تخفى‭ ‬عني‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬شاهدته‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وما‭ ‬زلت‭ ‬أشاهد‭
‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬وأشاهد‭ ‬المباريات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬أولا‭ ‬لان‭ ‬المنافسة‭ ‬تجذبك‭ ‬للمشاهدة،‭ ‬وثانيا‭ ‬بسبب‭ ‬ان‭ ‬معظم‭ ‬اللاعبين‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬الاخضر‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬وقاده‭ ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬تاريخي‭ ‬على‭ ‬الارجنتين‭ ‬2-1‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬مواهب‭ ‬شابة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬اللاعبين‭ ‬اللذين‭ ‬غادرا‭ ‬إلى‭ ‬بلجيكا،‭ ‬مروان‭ ‬الصحفي‭ ‬وفيصل‭ ‬الغامدي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وقد‭ ‬فازا‭ ‬مع‭ ‬فريقهما‭ ‬على‭ ‬أندرلخت‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬جيد‭ ‬للكرة‭ ‬السعودية‭ ‬والتجربة‭ ‬جديدة‭ ‬هناك‭ ‬وكرة‭ ‬مختلفة،‭ ‬أعتقد‭ ‬هذا‭ ‬اختيار‭ ‬ممتاز‭ ‬لهما‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬سعود‭ ‬عبدالحميد‭ ‬لا‭ ‬يشارك‭ ‬بشكل‭ ‬كاف‭ ‬ولكني‭ ‬أثق‭ ‬في‭ ‬موهبته‭ ‬وأنه‭ ‬سيقاتل‭ ‬للعب‭ ‬أساسيا‭ ‬مع‭ ‬روما‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬رونار‭ ‬بالمواهب‭ ‬المحلية‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬مواهب‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬إذ‭ ‬شاهدت‭ ‬القادسية‭ ‬ورأيت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العثمان‭ ‬يؤدي‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬وليس‭ ‬أمرا‭ ‬سهلا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬لاعبين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى،‭ ‬وشاهدت‭ ‬ضمك‭ ‬ورأيت‭ ‬أيمن‭ ‬فلاتة‭ ‬لاعب‭ ‬ممتاز‭ ‬أيضا،‭ ‬كنت‭ ‬سعيدا‭ ‬عندما‭ ‬شاهدت‭ ‬محمد‭ ‬القحطاني‭ ‬يُسجل‭ ‬مع‭ ‬الهلال‭ ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العرب‭ ‬منذ‭ ‬سنتين‭ ‬وهؤلاء‭ ‬هم‭ ‬مستقبل‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬ولكن‭ ‬أهم‭ ‬شيء‭ ‬حاليا‭ ‬هو‭ ‬التركيز‭ ‬للتأهل‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬أهم‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬عن‭ ‬مهمته‭ ‬المقبلة‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬أؤمن‭ ‬بأن‭ ‬السعودية‭ ‬بإمكانها‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬وأعرف‭ ‬اللاعبين‭ ‬وأدرك‭ ‬حجم‭ ‬موهبتهم‭. ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬ليس‭ ‬جيدا‭ ‬ولكنه‭ ‬ليس‭ ‬الأسوأ،‭ ‬فهناك‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬متبقية،‭ ‬4‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬واثنتين‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬لذلك‭ ‬فإنّ‭ ‬المهمة‭ ‬واضحة‭. ‬يتأهل‭ ‬أول‭ ‬مركزين‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ممكنا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬سهلة‭ ‬ولكن‭ ‬ممكنة،‭ ‬عليهم‭ ‬فقد‭ ‬تذكر‭ ‬ما‭ ‬فعلوه‭ ‬قبل‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‮»‬‭.‬

ووجه‭ ‬رونار‭ ‬رسالة‭ ‬الى‭ ‬الجماهير‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬رأيت‭ ‬أجواء‭ ‬جماهيرية‭ ‬رائعة‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭. ‬رسالتي‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬يستمروا‭ ‬بهذه‭ ‬الروح‭ ‬فهم‭ ‬يدفعون‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬وقد‭ ‬أدى‭ ‬الفريق‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة‭ ‬ولكن‭ ‬النتيجة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬جيدة‭ ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نستمر‭ ‬ونثق‭ ‬بأنفسنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الحافز‭ ‬والمشاركة‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬متفانين‭ ‬للمنتخب‭ ‬وأظن‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬تحد‭ ‬رائع‭ ‬وإذا‭ ‬تذكرنا‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬فالكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬كانوا‭ ‬بهذه‭ ‬الذكريات‭ ‬وأثق‭ ‬أنهم‭ ‬سيقاتلون‭ ‬لفعلها‭ ‬مجددا‮»‬‭.‬

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