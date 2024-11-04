رونار يؤكد قدرة السعودية على التأهل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض (السعودية) – (أ ف ب): أكد الفرنسي هيرفيه رونار مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم أنه لا يزال ملما بالكرة السعودية على الرغم من رحيله منذ 18 شهرا قبل تعيينه من جديد خلفا للإيطالي روبرتو مانشيني بهدف إنقاذ مشوار «الأخضر» في تصفيات كأس العالم 2026.
وقال رونار في حديث للحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة «إكس»: «الأمر بسيط، لقد مرّ 18 شهرا منذ أن غادرت، ومذاك الحين وانا أشاهد الدوري السعودي كل اسبوع، ولا أظن أنه توجد أسرار تخفى عني في الدوري، شاهدته في الموسم الماضي، وما زلت أشاهد
الموسم الحالي، وأشاهد المباريات الآسيوية، أولا لان المنافسة تجذبك للمشاهدة، وثانيا بسبب ان معظم اللاعبين كانوا في المنتخب الوطني».
وتابع المدرب الفرنسي الذي أشرف على الاخضر في كأس العالم 2022 وقاده الى فوز تاريخي على الارجنتين 2-1 في مستهل مبارياته في دور المجموعات «هناك مواهب شابة على غرار اللاعبين اللذين غادرا إلى بلجيكا، مروان الصحفي وفيصل الغامدي الأسبوع الماضي وقد فازا مع فريقهما على أندرلخت وهذا أمر جيد للكرة السعودية والتجربة جديدة هناك وكرة مختلفة، أعتقد هذا اختيار ممتاز لهما».
وأردف «سعود عبدالحميد لا يشارك بشكل كاف ولكني أثق في موهبته وأنه سيقاتل للعب أساسيا مع روما».
وأشاد رونار بالمواهب المحلية «هناك مواهب جيدة في الدوري، إذ شاهدت القادسية ورأيت عبدالعزيز العثمان يؤدي بشكل جيد وليس أمرا سهلا أن يكون أساسيا في ظل لاعبين رفيعي المستوى، وشاهدت ضمك ورأيت أيمن فلاتة لاعب ممتاز أيضا، كنت سعيدا عندما شاهدت محمد القحطاني يُسجل مع الهلال لقد كان معنا في كأس العرب منذ سنتين وهؤلاء هم مستقبل المنتخب السعودي ولكن أهم شيء حاليا هو التركيز للتأهل لكأس العالم هذا هو أهم شيء».
وتحدث عن مهمته المقبلة قائلا «أؤمن بأن السعودية بإمكانها التأهل إلى كأس العالم وأعرف اللاعبين وأدرك حجم موهبتهم. الوضع الحالي ليس جيدا ولكنه ليس الأسوأ، فهناك ست مباريات متبقية، 4 خارج الديار واثنتين على أرضنا لذلك فإنّ المهمة واضحة. يتأهل أول مركزين إلى كأس العالم وما زال كل شيء ممكنا».
وتابع «لن تكون مهمة سهلة ولكن ممكنة، عليهم فقد تذكر ما فعلوه قبل بضع سنوات».
ووجه رونار رسالة الى الجماهير السعودية «رأيت أجواء جماهيرية رائعة أمام اليابان قبل بضعة أيام. رسالتي لهم أن يستمروا بهذه الروح فهم يدفعون الفريق إلى الأمام وقد أدى الفريق مباراة جيدة ولكن النتيجة لم تكن جيدة علينا ان نستمر ونثق بأنفسنا».
وأضاف «من ناحية الحافز والمشاركة على اللاعبين أن يكونوا متفانين للمنتخب وأظن أن هذا تحد رائع وإذا تذكرنا التأهل إلى كأس العالم 2022 فالكثير من اللاعبين كانوا بهذه الذكريات وأثق أنهم سيقاتلون لفعلها مجددا».
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