النصر يبحث عن الثأر من العين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض (السعودية) - (أ ف ب): يبحث النصر السعودي عن الثأر من ضيفه العين الإماراتي حامل اللقب حين يستضيفه اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الموحدة لمنطقة الغرب في مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم.
وتواجه الفريقان الموسم الماضي في الدور ربع النهائي حين فاز العين ذهابا على أرضه بهدف المغربي سفيان رحيمي، قبل أن يرد النصر إيابا بفوزه 4-3 بفضل هدف لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل دقيقتين على نهاية الشوط الإضافي الثاني (3-2 للنصر في الوقت الأصلي)، فاحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للعين.
وواصل العين طريقه حتى الفوز باللقب بعدما تخلص من الهلال السعودي في نصف النهائي ثم يوكوهاما مارينوس الياباني في النهائي.
ويدخل الفريقان المواجهة والنصر في المركز الرابع بسبع نقاط وبفارق اثنتين عن مواطنيه الهلال والأهلي اللذين يتشاركان الصدارة، فيما يحتل العين المركز الحادي عشر قبل الأخير بنقطة واحدة من ثلاث مباريات.
وتعرض المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو لضغوطات كبيرة بعد التعثرات الأخيرة، وسط مطالبة جماهير العين بإقالته من منصبه.
لكن الدولي الأرجنتيني السابق حافظ على هدوئه وأكد بعد السقوط الكبير أمام الأهلي: «هذه فرصة جديدة للتعلم، ويجب أن نعيش مع الأخطاء ونتعلم منها».
رونالدو صائم عن التهديف
صحيح أنه في وضع جيد على صعيد المسابقة القارية، إلا أن النصر بدوره يمر بفترة سلبية إلى حد ما كونه لم يفز في مبارياته الثلاث الأخيرة حيث تعادل مع الخلود 3-3 وغريمه الهلال 1-1 في الدوري وخرج من مسابقة الكأس على يد التعاون.
وما يزيد من متاعب النصر أن نجمه رونالدو الذي سجل تسعة أهداف في المباريات التسع الأولى للموسم صام عن التهديف في المباريات الأربع الأخيرة، بينها الفوز في الجولة الماضية على الاستقلال الإيراني 1-0 في دبي بفضل هدف الإسباني أيميريك لابورت.
كان الفوز على الفريق الإيراني ضمن سلسلة من ستة انتصارات متتالية (مباراتان في دوري أبطال آسيا و4 مباريات في الدوري السعودي) للنصر منذ وصول المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي الذي عُين في منصبه في 18 سبتمبر بديلا للبرتغالي لويس كاسترو.
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