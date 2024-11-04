النصر يبحث عن الثأر من العين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ (‬السعودية‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبحث‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬عن‭ ‬الثأر‭ ‬من‭ ‬ضيفه‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬حين‭ ‬يستضيفه‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬لمنطقة‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وتواجه‭ ‬الفريقان‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬العين‭ ‬ذهابا‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬بهدف‭ ‬المغربي‭ ‬سفيان‭ ‬رحيمي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرد‭ ‬النصر‭ ‬إيابا‭ ‬بفوزه‭ ‬4‭-‬3‭ ‬بفضل‭ ‬هدف‭ ‬لنجمه‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬قبل‭ ‬دقيقتين‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الإضافي‭ ‬الثاني‭ (‬3-2‭ ‬للنصر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭)‬،‭ ‬فاحتكما‭ ‬إلى‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬التي‭ ‬ابتسمت‭ ‬للعين‭.‬

وواصل‭ ‬العين‭ ‬طريقه‭ ‬حتى‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬بعدما‭ ‬تخلص‭ ‬من‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬ثم‭ ‬يوكوهاما‭ ‬مارينوس‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬النهائي‭.‬

ويدخل‭ ‬الفريقان‭ ‬المواجهة‭ ‬والنصر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط‭ ‬وبفارق‭ ‬اثنتين‭ ‬عن‭ ‬مواطنيه‭ ‬الهلال‭ ‬والأهلي‭ ‬اللذين‭ ‬يتشاركان‭ ‬الصدارة،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬العين‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭.‬

وتعرض‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هرنان‭ ‬كريسبو‭ ‬لضغوطات‭ ‬كبيرة‭ ‬بعد‭ ‬التعثرات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وسط‭ ‬مطالبة‭ ‬جماهير‭ ‬العين‭ ‬بإقالته‭ ‬من‭ ‬منصبه‭.‬

لكن‭ ‬الدولي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬السابق‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬هدوئه‭ ‬وأكد‭ ‬بعد‭ ‬السقوط‭ ‬الكبير‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬فرصة‭ ‬جديدة‭ ‬للتعلم،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نعيش‭ ‬مع‭ ‬الأخطاء‭ ‬ونتعلم‭ ‬منها‮»‬‭.‬





رونالدو‭ ‬صائم‭ ‬عن‭ ‬التهديف‭ ‬

صحيح‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬جيد‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬النصر‭ ‬بدوره‭ ‬يمر‭ ‬بفترة‭ ‬سلبية‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬كونه‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬حيث‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬الخلود‭ ‬3‭-‬3‭ ‬وغريمه‭ ‬الهلال‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬التعاون‭.‬

وما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬متاعب‭ ‬النصر‭ ‬أن‭ ‬نجمه‭ ‬رونالدو‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬تسعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬التسع‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم‭ ‬صام‭ ‬عن‭ ‬التهديف‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بينها‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬الاستقلال‭ ‬الإيراني‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بفضل‭ ‬هدف‭ ‬الإسباني‭ ‬أيميريك‭ ‬لابورت‭.‬

كان‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬الإيراني‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ (‬مباراتان‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬و4‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭) ‬للنصر‭ ‬منذ‭ ‬وصول‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬الذي‭ ‬عُين‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬سبتمبر‭ ‬بديلا‭ ‬للبرتغالي‭ ‬لويس‭ ‬كاسترو‭.‬



