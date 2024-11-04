ريال لنفض غبار الـ ((كلاسيكو)) وألونسو يعود إلى ليفربول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬نفض‭ ‬غبار‭ ‬الـ«كلاسيكو‮»‬‭ ‬وخسارته‭ ‬المذلة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬غريمه‭ ‬برشلونة‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بحلتها‭ ‬الجديدة،‭ ‬فيما‭ ‬يعود‭ ‬الإسباني‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬كمدرب‭ ‬لباير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‮»‬،‭ ‬يتواجه‭ ‬ريال‭ ‬مع‭ ‬ميلان‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬2010‭-‬2011‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬ذهابا‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬2-0‭ ‬وتعادلا‭ ‬إيابا‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬ميلان‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬باحثا‭ ‬عن‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬رابع‭ ‬مباراة‭ ‬له‭.‬

ويدخل‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬اللقاء‭ ‬بأفضلية‭ ‬بدنية‭ ‬بعدما‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬نتيجة‭ ‬تأجيل‭ ‬مباراته‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬فالنسيا‭ ‬بسبب‭ ‬الفيضانات‭ ‬المدمرة‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬باحثا‭ ‬عن‭ ‬مصالحة‭ ‬جمهوره‭ ‬الذي‭ ‬شاهده‭ ‬يسقط‭ ‬سقوطا‭ ‬مدويا‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬غريمه‭ ‬برشلونة‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭.‬

وقرر‭ ‬ريال‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي‭ ‬مقاطعة‭ ‬حفل‭ ‬جوائز‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬بعدما‭ ‬علم‭ ‬بعدم‭ ‬حصول‭ ‬فينيسيوس‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬المرموق،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬معايير‭ ‬منح‭ ‬الجائزة‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬باختيار‭ ‬فينيسيوس‭ ‬كفائز،‭ ‬فإن‭ ‬المعايير‭ ‬ذاتها‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تختار‭ (‬مدافعه‭ ‬داني‭) ‬كارفاخال‭ ‬كفائز‭. ‬بما‭ ‬ان‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كذلك،‭ ‬من‭ ‬الواضع‭ ‬ان‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لم‭ ‬تحترم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬موجودا‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬احترامه‮»‬‭.‬

‮«‬الأمر‭ ‬الأهم‭ ‬أن‭ ‬نبدأ‭ ‬جيدا‮»‬‭ ‬

وسيحاول‭ ‬فينيسيوس‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬يثبت‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬نيل‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬منح‭ ‬ريال‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فريق‭ ‬ومدربه‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مدرب‭.‬

وستكون‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬ميلان‭ ‬مميزة‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬اللومباردي‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬كلاعب‭ ‬عامي‭ ‬1989‭ ‬و1990‭ ‬وكمدرب‭ ‬عامي‭ ‬2003‭ ‬و2007‭.‬

وحذر‭ ‬ابن‭ ‬الـ65‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬سيناريو‭ ‬مباراة‭ ‬دورتموند‭ ‬ضد‭ ‬ميلان‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬كلوب‭ ‬بروج‭ ‬البلجيكي‭ ‬3‭-‬1‭ ‬مقابل‭ ‬هزيمتين‭ ‬أمام‭ ‬ليفربول‭ ‬1‭-‬3‭ ‬وليفركوزن‭ ‬0‭-‬1،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬الأهم‭ ‬أن‭ ‬نبدأ‭ ‬جيدا،‭ ‬أن‭ ‬نبدأ‭ ‬بتركيز‭ ‬واندفاع‭ ‬وألا‭ ‬ننتظر‭ ‬كي‭ ‬نكون‭ ‬متخلفين‭ ‬0‭-‬2‮»‬‭.‬





ألونسو‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬أنفيلد‭ ‬

وعلى‭ ‬‮«‬أنفيلد‮»‬،‭ ‬يعود‭ ‬ألونسو‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوانه‭ ‬من‭ ‬2004‭ ‬حتى‭ ‬2009،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬يحل‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬بطل‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬ليفربول‭ ‬الذي‭ ‬يتشارك‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬مع‭ ‬مواطنه‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬بمبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭.‬

وخاض‭ ‬ألونسو‭ ‬210‭ ‬مباريات‭ ‬بألوان‭ ‬ليفربول‭ ‬وتوج‭ ‬معه‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬حين‭ ‬حول‭ ‬الفريق‭ ‬الإنجليزي‭ ‬تخلفه‭ ‬أمام‭ ‬ميلان‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬وجر‭ ‬الفريق‭ ‬الإيطالي‭ ‬إلى‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬التي‭ ‬ابتسمت‭ ‬للإسباني‭ ‬وزملائه‭.‬

وعلق‭ ‬ألونسو‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬أنفيلد؟‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬ذلك‭. ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬تعني‭ ‬الكثير‭ ‬لي‭. ‬ستكون‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭. ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬أنفيلد،‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬تختبر‭ ‬شيئا‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬الإسباني‭ ‬الطامح‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬فريقه‭ ‬للفوز‭ ‬الثالث‭ ‬ونقطة‭ ‬العاشرة‭ ‬‮«‬الأجواء‭ ‬رائعة‭. ‬ليفربول‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬حاليا‭. ‬إنه‭ ‬تحد‭ ‬هائل،‭ ‬لكنه‭ ‬تحد‭ ‬جميل‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬13‭ ‬فوزا‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الـ15‭ ‬الأولى،‭ ‬بات‭ ‬سلوت‭ ‬صاحب‭ ‬أفضل‭ ‬بداية‭ ‬لمدرب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬ليفربول‭ ‬الذي‭ ‬يتربع‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭.‬

وبعد‭ ‬هزيمتين‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بنتيجة‭ ‬واحدة‭ ‬1‭-‬2‭ ‬ضد‭ ‬توتنهام‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬وبورنموث‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز،‭ ‬يسعى‭ ‬ممثل‭ ‬إنكلترا‭ ‬الآخر‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬وتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬حين‭ ‬يحل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬سبورتينغ‭ ‬البرتغالي‭ ‬الذي‭ ‬يتخلف‭ ‬عنه‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬فقط‭ (‬7‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭).‬

ويأمل‭ ‬دورتموند‭ ‬تعويض‭ ‬الهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬شتورم‭ ‬غراتس‭ ‬النمسوي،‭ ‬باحثا‭ ‬عن‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬بدوره‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬ليل‭ ‬الفرنسي‭ (‬6‭ ‬نقاط‭ ‬أيضا‭) ‬مع‭ ‬طموح‭ ‬تعويض‭ ‬سقوطه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬0‭-‬1‭ ‬امام‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الألماني‭.‬

وفي‭ ‬المباريات‭ ‬الأخرى‭ ‬المقررة‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬يلعب‭ ‬أيندهوفن‭ ‬الهولندي‭ (‬نقطتان‭) ‬مع‭ ‬جيرونا‭ ‬الإسباني‭ (‬3‭)‬،‭ ‬بولونيا‭ ‬الإيطالي‭ (‬1‭) ‬مع‭ ‬موناكو‭ (‬7‭)‬،‭ ‬سلتيك‭ ‬الاسكتلندي‭ (‬4‭) ‬مع‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الألماني‭ (‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وسلوفان‭ ‬براتيسلافا‭ ‬السلوفاكي‭ (‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي‭ (‬4‭).‬



