غير ((المرئي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قال جوزيه مورينيو مدرب فناربخشه إن حكم الفيديو المساعد تحول من الرجل غير المرئي إلى الرجل الأكثر أهمية في الملعب بعد عدة قرارات مثيرة للجدل ضد فريقه في الفوز 3-2 على مضيفه طرابزون سبور في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم. وحصل طرابزون سبور على ركلتي جزاء في الشوط الثاني بعد تدخلات حكم الفيديو المساعد، وعند التعادل 2-2 في وقت متأخر من المباراة غضب مورينيو لعدم معاقبة لاعب طرابزون سبور على تدخل قوي ضد لاعبه برايت أوساي-صمويل. وأشار المدرب البرتغالي إلى أن حكم الفيديو أتيلا كاراولان حكم الفيديو المساعد لم يشاهد الواقعة لأنه كان يشرب القهوة.
ورغم رفض مطالبة لاعبي فناربخشه بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، نجح الضيوف في تحقيق الفوز عندما سجل سفيان أمرابط هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع مما دفع مدرب تشيلسي وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق للاندفاع للملعب والاحتفال بالانزلاق على ركبته.
وقال مورينيو لمحطة «بي إن سبورتس» التركية: «الحكم كان مجرد شاب صغير موجود في الملعب، لكن الحكم الفعلي كان أتيلا كاراولان، لذلك كان رجل المباراة. تحول من الرجل غير المرئي إلى الرجل الأكثر أهمية في المباراة».
وأضاف مورينيو أن كاراولان لا ينبغي أن يشارك مطلقاً في تحكيم أي مباراة أخرى لفناربخشه.
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