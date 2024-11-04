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غير ((المرئي))

11/4/2024 7:24:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬جوزيه‭ ‬مورينيو‭ ‬مدرب‭ ‬فناربخشه‭ ‬إن‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬تحول‭ ‬من‭ ‬الرجل‭ ‬غير‭ ‬المرئي‭ ‬إلى‭ ‬الرجل‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬قرارات‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬ضد‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬3‭-‬2‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬طرابزون‭ ‬سبور‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬التركي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وحصل‭ ‬طرابزون‭ ‬سبور‭ ‬على‭ ‬ركلتي‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬تدخلات‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد،‭ ‬وعند‭ ‬التعادل‭ ‬2-2‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬غضب‭ ‬مورينيو‭ ‬لعدم‭ ‬معاقبة‭ ‬لاعب‭ ‬طرابزون‭ ‬سبور‭ ‬على‭ ‬تدخل‭ ‬قوي‭ ‬ضد‭ ‬لاعبه‭ ‬برايت‭ ‬أوساي‭-‬صمويل‭. ‬وأشار‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬أتيلا‭ ‬كاراولان‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬لم‭ ‬يشاهد‭ ‬الواقعة‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬يشرب‭ ‬القهوة‭.‬

ورغم‭ ‬رفض‭ ‬مطالبة‭ ‬لاعبي‭ ‬فناربخشه‭ ‬بركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة،‭ ‬نجح‭ ‬الضيوف‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬سفيان‭ ‬أمرابط‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬مدرب‭ ‬تشيلسي‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬السابق‭ ‬للاندفاع‭ ‬للملعب‭ ‬والاحتفال‭ ‬بالانزلاق‭ ‬على‭ ‬ركبته‭.‬

وقال‭ ‬مورينيو‭ ‬لمحطة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إن‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬التركية‭: ‬‮«‬الحكم‭ ‬كان‭ ‬مجرد‭ ‬شاب‭ ‬صغير‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬لكن‭ ‬الحكم‭ ‬الفعلي‭ ‬كان‭ ‬أتيلا‭ ‬كاراولان،‭ ‬لذلك‭ ‬كان‭ ‬رجل‭ ‬المباراة‭. ‬تحول‭ ‬من‭ ‬الرجل‭ ‬غير‭ ‬المرئي‭ ‬إلى‭ ‬الرجل‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬مورينيو‭ ‬أن‭ ‬كاراولان‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬مطلقاً‭ ‬في‭ ‬تحكيم‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬لفناربخشه‭.‬

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