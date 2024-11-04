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الخالدية ينتظم في معسكره الداخلي

11/4/2024 7:24:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00


انتظم‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الخالدية‭ ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬الداخلي‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬تدريب‭ ‬الأمس،‭ ‬وذلك‭ ‬استعداداً‭ ‬لملاقاة‭ ‬فريق‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬العراقي‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬لمباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬غداً‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭.‬

وخاض‭ ‬الخالدية‭ ‬تدريباته‭ ‬المحلية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬بجدية‭ ‬وحماس‭ ‬بغية‭ ‬الخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية،‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬فقد‭ ‬وصل‭ ‬فريق‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬وبات‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ويندهام‭ ‬جاردن‭ ‬بالجفير،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬تدريبه‭ ‬الأساسي‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة‭ ‬استعداداً‭ ‬للمواجهة‭ ‬المنتظرة،‭ ‬كما‭ ‬وصل‭ ‬طاقم‭ ‬التحكيم‭ ‬الكويتي‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬ومراقب‭ ‬المباراة‭.‬

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