الخالدية ينتظم في معسكره الداخلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخالدية في معسكره الداخلي بعد نهاية تدريب الأمس، وذلك استعداداً لملاقاة فريق القوة الجوية العراقي ضمن الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا 2، والتي ستقام غداً الأربعاء على استاد البحرين الوطني عند الساعة السابعة مساء.
وخاض الخالدية تدريباته المحلية خلال الفترة الماضية بجدية وحماس بغية الخروج بنتيجة إيجابية، كما حدث في مباراة الذهاب حيث فاز الفريق على حساب فريق القوة الجوية بهدفين مقابل هدف.
ومن جانب آخر فقد وصل فريق القوة الجوية مساء أمس الإثنين، وبات الفريق في فندق ويندهام جاردن بالجفير، ومن المنتظر أن يخوض تدريبه الأساسي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المباراة استعداداً للمواجهة المنتظرة، كما وصل طاقم التحكيم الكويتي يوم أمس ومراقب المباراة.
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