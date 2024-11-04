الرفاع يواجه العربي القطري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يواجه اليوم الثلاثاء فريق الرفاع الأول لكرة القدم نظيره العربي القطري، عند الساعة الثامنة مساءً على ملعب مدينة خليفة الرياضية، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال الخليج للأندية.
ويسعى الرفاع للتعويض عن خسارته في المباراة الأولى أمام الاتفاق السعودي بنتيجة (3-1)، في حين أن العربي القطري يمتلك في رصيده نقطة واحدة من تعادله الإيجابي (1-1) أمام القادسية الكويتي.
MENAFN04112024000055011008ID1108850702
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.