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الرفاع يواجه العربي القطري

11/4/2024 7:24:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يواجه‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نظيره‭ ‬العربي‭ ‬القطري،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬الخليج‭ ‬للأندية‭.‬

ويسعى‭ ‬الرفاع‭ ‬للتعويض‭ ‬عن‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الاتفاق‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ (‬3-1‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬يمتلك‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬تعادله‭ ‬الإيجابي‭ (‬1-1‭) ‬أمام‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭.‬

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