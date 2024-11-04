البصري نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي وعضوًا في الاتحاد الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
انتخبت الجمعية العمومية بالاتحاد الآسيوي لألعاب البليارد رئيس الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس منذر البصري نائبًا لرئيس الاتحاد الآسيوي وممثلًا لقارة آسيا في الاتحاد الدولي للسنوكر، وذلك خلال الانتخابات التي جرت يوم أمس الأول الأحد في العاصمة القطرية الدوحة على هامش بطولة العالم للسنوكر التي تحتضنها قطر حتى التاسع من شهر نوفمبر الجاري.
وتوج البصري حضوره القوي في اتحاد غرب أسيا للبليارد والسنوكر ولجنة التطوير بالاتحاد الآسيوي بمنصب مهم في الاتحاد الآسيوي وعضوية الاتحاد الدولي مؤكدًا جدارته بذلك، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في الانتخابات التي أكدت براعة أبناء المملكة في كسب ثقة أعضاء الاتحادين الآسيوي والدولي.
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