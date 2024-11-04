البصري نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي وعضوًا في الاتحاد الدولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

انتخبت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لألعاب‭ ‬البليارد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭ ‬منذر‭ ‬البصري‭ ‬نائبًا‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬وممثلًا‭ ‬لقارة‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسنوكر،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للسنوكر‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬قطر‭ ‬حتى‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتوج‭ ‬البصري‭ ‬حضوره‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬أسيا‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬ولجنة‭ ‬التطوير‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬بمنصب‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬وعضوية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬مؤكدًا‭ ‬جدارته‭ ‬بذلك،‭ ‬وقد‭ ‬ظهر‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬براعة‭ ‬أبناء‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬كسب‭ ‬ثقة‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحادين‭ ‬الآسيوي‭ ‬والدولي‭.‬