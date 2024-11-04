نادي راشد للفروسية يوقع مع ((جراند سيكو)) لتكون ((الساعة الرسمية)) لموسم السباقات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬سعي‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬خطوات‭ ‬التطوير‭ ‬واستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للبطولات‭ ‬وسباقات‭ ‬الخيل‭ ‬الدولية،‭ ‬وقع‭ ‬النادي‭ ‬اتفاقية‭ ‬رعاية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬جراند‭ ‬سيكو‮»‬‭ - ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات،‭ ‬لاعتماد‭ ‬ماركة‭ ‬الساعات‭ ‬اليابانية‭ ‬‮«‬جراند‭ ‬سيكو‮»‬‭ ‬لتكون‭ ‬‮«‬الساعة‭ ‬الرسمية‮»‬‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بحضور‭ ‬يوسف‭ ‬أسامة‭ ‬بوحجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬وأحمد‭ ‬شيرازي،‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭. ‬وتتزامن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬التعاون‭ ‬ومشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬اليابانية‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬البحرينية‭ ‬عبر‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬يوسف‭ ‬بوحجي‭ ‬عن‭ ‬ترحيبه‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬جراند‭ ‬سيكو‮»‬‭ ‬اليابانية،‭ ‬التي‭ ‬تُعد‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الساعات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬شراكات‭ ‬جديدة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزز‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

وأشار‭ ‬بوحجي‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬بيئة‭ ‬جاذبة‭ ‬في‭ ‬سباقاته‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الجياد‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الجياد‭ ‬اليابانية‭ ‬التي‭ ‬ستشارك‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬كأس‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للخيل،‭ ‬مما‭ ‬سيضيف‭ ‬زخماً‭ ‬إعلامياً‭ ‬وجماهيرياً‭ ‬كبيراً‭ ‬نظراً‭ ‬للمستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭.‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنادي‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬كوجهة‭ ‬مفضلة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬الدولية‭ ‬والشركات‭ ‬والعلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الرائدة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬السباقات‭ ‬البحرينية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬شيرازي‭ ‬حرص‭ ‬إدارة‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬البحرينية،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬ونجاحاً‭ ‬بارزاً‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬بفضل‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬النادي،‭ ‬وما‭ ‬يوفره‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬متميزة،‭ ‬شكّلت‭ ‬حافزاً‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬جراند‭ ‬سيكو‮»‬‭ - ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات،‭ ‬لمواصلة‭ ‬دعمها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رعاية‭ ‬السباقات‭ ‬الموسمية‭ ‬والبطولات‭ ‬الدولية،‭ ‬مما‭ ‬أتاح‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مكانة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭.‬