نادي راشد للفروسية يوقع مع ((جراند سيكو)) لتكون ((الساعة الرسمية)) لموسم السباقات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
في إطار سعي نادي راشد للفروسية وسباق الخيل لتعزيز الشراكات مع مختلف الشركات والمؤسسات بما يتماشى مع خطوات التطوير واستضافة مملكة البحرين للبطولات وسباقات الخيل الدولية، وقع النادي اتفاقية رعاية مع شركة «جراند سيكو» - مركز البحرين للمجوهرات، لاعتماد ماركة الساعات اليابانية «جراند سيكو» لتكون «الساعة الرسمية» في موسم سباقات الخيل 2024-2025.
وقد تم توقيع الاتفاقية بحضور يوسف أسامة بوحجي، الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وأحمد شيرازي، المدير الإداري لمركز البحرين للمجوهرات. وتتزامن هذه الاتفاقية مع بدء التعاون ومشاركة الجياد اليابانية في سباقات الخيل البحرينية عبر مشاركتها في كأس البحرين الدولي الذي سيقام في 15 نوفمبر القادم.
وبهذه المناسبة، أعرب يوسف بوحجي عن ترحيبه بالشراكة مع «جراند سيكو» اليابانية، التي تُعد من العلامات البارزة في عالم الساعات، وذلك في إطار حرص النادي على عقد شراكات جديدة ومتنوعة تسهم في تطوير رياضة سباق الخيل في مملكة البحرين وتعزز مكانتها على المستوى الدولي.
وأشار بوحجي إلى حرص النادي على إيجاد بيئة جاذبة في سباقاته لاستقطاب الجياد من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الجياد اليابانية التي ستشارك لأول مرة في السباقات البحرينية من خلال سباق كأس البحرين الدولي للخيل، مما سيضيف زخماً إعلامياً وجماهيرياً كبيراً نظراً للمستوى المتقدم الذي تتمتع به اليابان في مجال سباق الخيل.
وأكد الرئيس التنفيذي للنادي أهمية هذه الشراكة ودورها في تعزيز مكانة نادي راشد للفروسية وسباق الخيل كوجهة مفضلة لاستقطاب المزيد من المشاركات الدولية والشركات والعلامات التجارية الرائدة، مما يسهم في رفع مستوى السباقات البحرينية وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.
من جانبه، أكد أحمد شيرازي حرص إدارة مركز البحرين للمجوهرات على دعم سباقات الخيل البحرينية، التي تشهد تطوراً ونجاحاً بارزاً على المستوى الدولي بفضل الجهود المبذولة من قِبل الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة. وأوضح أن النجاحات التي حققها النادي، وما يوفره من إمكانيات متميزة، شكّلت حافزاً لشركة «جراند سيكو» - مركز البحرين للمجوهرات، لمواصلة دعمها من خلال رعاية السباقات الموسمية والبطولات الدولية، مما أتاح لمملكة البحرين مكانة متميزة في عالم سباقات الخيل.
MENAFN04112024000055011008ID1108850700
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.