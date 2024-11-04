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في سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2024بابكو إنرجيز تعلن شراكتها مع فريق ماكلارين للفورمولا واحد

11/4/2024 7:24:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬ ‭ ‬مجموعة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحول‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين ‭ ‬شراكتها‭ ‬الرسمية‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬أبوظبي‭ ‬الكبرى‭ ‬والذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬حلبة‭ ‬مرسى‭ ‬ياس‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬ولغاية‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭.‬

جاء‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬أبوظبي‭ ‬الدولي‭ ‬للبترول‭ ‬2024‭ (‬أديبك‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬تضمن‭ ‬عرض‭ ‬لسيارة‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬ضمن‭ ‬جناح‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬بشكل‭ ‬يرمز‭ ‬إلى‭ ‬دمج‭ ‬الهندسة‭ ‬المبتكرة‭ ‬وقيادة‭ ‬الأداء‭ ‬العالية‭ ‬مع‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬المتطورة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬توحيد‭ ‬جهودنا‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬بشكل‭ ‬يجسد‭ ‬التميز‭ ‬والابتكار‭ ‬والدافع‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصارات‭ ‬والنجاح‭ ‬المستدام‭ ‬وفق‭ ‬منظومة‭ ‬قيم‭ ‬يتردد‭ ‬صداها‭ ‬بعمق‭ ‬ضمن‭ ‬مبادئنا‭ ‬المؤسسية‭ ‬وعملياتنا‭ ‬التشغيلية‭ ‬في‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬مات‭ ‬دينينغتون،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬ريسنغ‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نرحب‭ ‬بفريق‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬ضمن‭ ‬عائلة‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬للسباقات‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬أبوظبي‭ ‬الكبرى،‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬متقدمة‭ ‬تشاركنا‭ ‬شغفنا‭ ‬بالأداء‭ ‬العالي‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬صناعاتنا‭ ‬الخاصة‮»‬‭.‬

وتعزز‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التزام‭ ‬وحرص‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الريادة‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة،‭ ‬عبر‭ ‬اعتمادها‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬عملية‭ ‬الابتكار‭ ‬وفق‭ ‬نطاق‭ ‬يتم‭ ‬فيه‭ ‬تكريس‭ ‬جل‭ ‬جهوده‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬والمستقبل‭ ‬الأكثر‭ ‬اخضراراً‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬المجموعة‭ ‬للدفع‭ ‬نحو‭ ‬الأهداف‭ ‬الأوسع‭ ‬للاستدامة‭ ‬داخل‭ ‬الشركة،‭ ‬والمتضمنة‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

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