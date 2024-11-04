في سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2024بابكو إنرجيز تعلن شراكتها مع فريق ماكلارين للفورمولا واحد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت بابكو إنرجيز – مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين – شراكتها الرسمية مع فريق ماكلارين للفورمولا واحد في سباق جائزة أبوظبي الكبرى والذي تستضيفه حلبة مرسى ياس في الفترة من 5 ولغاية 8 ديسمبر 2024.
جاء الإعلان عن هذه الشراكة على هامش مشاركة بابكو إنرجيز في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2024 (أديبك)، والذي تضمن عرض لسيارة فريق ماكلارين للفورمولا واحد ضمن جناح بابكو إنرجيز، بشكل يرمز إلى دمج الهندسة المبتكرة وقيادة الأداء العالية مع حلول الطاقة المتطورة.
من جانبه، أعرب مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز عن فخره واعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تمثل توحيد جهودنا مع فريق ماكلارين لسباقات الفورمولا واحد بشكل يجسد التميز والابتكار والدافع نحو تحقيق الانتصارات والنجاح المستدام وفق منظومة قيم يتردد صداها بعمق ضمن مبادئنا المؤسسية وعملياتنا التشغيلية في بابكو إنرجيز.
بدوره، قال مات دينينغتون، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في فريق ماكلارين ريسنغ: «يسرنا أن نرحب بفريق بابكو إنرجيز ضمن عائلة فريق ماكلارين للسباقات في سباق جائزة أبوظبي الكبرى، نتطلع إلى العمل مع شركة متقدمة تشاركنا شغفنا بالأداء العالي والابتكار في صناعاتنا الخاصة».
وتعزز هذه الشراكة التزام وحرص بابكو إنرجيز على تحقيق الريادة والابتكار في إطار التكنولوجيا المتطورة في قطاع الطاقة، عبر اعتمادها حزمة من المعايير الجديدة التي تنظم عملية الابتكار وفق نطاق يتم فيه تكريس جل جهوده لتحقيق الاستدامة والمستقبل الأكثر اخضراراً كجزء من جهود المجموعة للدفع نحو الأهداف الأوسع للاستدامة داخل الشركة، والمتضمنة الحد من الانبعاثات الكربونية والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
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