الشوط الفاصل يبتسم للكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ابتسم الشوط الفاصل للمنتخب الكويتي أمام المنتخب السعودي بثلاثة أشواط مقابل شوطين 21-25، 30-28، 25-15، 20-25، 15-11 في لقاء ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة المنتخبات العربية 23 للكرة الطائرة، ليرفع الفائز رصيده إلى 5 نقاط خلف المنتخب القطري المتصدر، بينما اكتفى السعوديون بنقطة واحدة.
ووضع حائط الصد الثنائي للمنتخب السعودي نهاية للشوط الأول أمام هجوم راشد عمبر لاعب مركز 2 في المنتخب الكويتي الذي كانت كرته تحتاج الى الذكاء أكثر من القوة.
لم يختلف الشوط الثاني عن سابقه، إذ كان التكافؤ 24-24 سيد الموقف، غير أنّ كرة وسام الجهني لاعب مركز 4 في صفوف المنتخب السعودي التي كان يرتجي منها «التج» خانها التوفيق معطية شوط التعادل للكويتيين.
وسجل الكويت أفضلية في الشوط الثالث الذي أعطته فاعلية ضاربيه الهجومية من مختلف المراكز تقدما مريحا في النتيجة 20-11 ليضع فهد يعقوب من مركز 4 لمسته النهائية على الشوط لصالح منتخبه بهجومه الناجح.
أعادت الفاعلية الهجومية بقيادة البديل الناجح مروان الهوساوي منتخب السعودية في الشوط الرابع إلى أجواء المباراة 24-20، إذ كان الهوساوي خيار معده موفق الأول فضلا عن إرساله المؤثر، ليأخذوا الكويت إلى شوط فاصل.
وفي الوقت الذي حضرت فيه حوائط الصد الكويتية غابت الحلول الهجومية عن ضاربي المنتخب السعودي في الشوط الفاصل، وفي مقدمتهم مروان هوساوي الذي وقع في مطبّ أكثر من كرة طائشة قبل أن يترك مركزه لزميله أسعد عزوز، ليتقدم الكويتيون 13-9 قبل أن ينهي عمر العنزي الشوط والمباراة لصالح منتخبه الكويت.
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