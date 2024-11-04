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الشوط الفاصل يبتسم للكويت

11/4/2024 7:24:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ابتسم‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬للمنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين‭ ‬21‭-‬25،‭ ‬30‭-‬28،‭ ‬25‭-‬15،‭ ‬20‭-‬25،‭ ‬15‭-‬11‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬ليرفع‭ ‬الفائز‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬المتصدر،‭ ‬بينما‭ ‬اكتفى‭ ‬السعوديون‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭.‬

ووضع‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬الثنائي‭ ‬للمنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬نهاية‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬هجوم‭ ‬راشد‭ ‬عمبر‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬2‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬كرته‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬الذكاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬القوة‭.‬

لم‭ ‬يختلف‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬سابقه،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬التكافؤ‭ ‬24‭-‬24‭ ‬سيد‭ ‬الموقف،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬كرة‭ ‬وسام‭ ‬الجهني‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يرتجي‭ ‬منها‭ ‬‮«‬التج‮»‬‭ ‬خانها‭ ‬التوفيق‭ ‬معطية‭ ‬شوط‭ ‬التعادل‭ ‬للكويتيين‭.‬

وسجل‭ ‬الكويت‭ ‬أفضلية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬أعطته‭ ‬فاعلية‭ ‬ضاربيه‭ ‬الهجومية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المراكز‭ ‬تقدما‭ ‬مريحا‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬20‭-‬11‭ ‬ليضع‭ ‬فهد‭ ‬يعقوب‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬لمسته‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬الشوط‭ ‬لصالح‭ ‬منتخبه‭ ‬بهجومه‭ ‬الناجح‭.‬

أعادت‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬بقيادة‭ ‬البديل‭ ‬الناجح‭ ‬مروان‭ ‬الهوساوي‭ ‬منتخب‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬إلى‭ ‬أجواء‭ ‬المباراة‭ ‬24-20،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬الهوساوي‭ ‬خيار‭ ‬معده‭ ‬موفق‭ ‬الأول‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إرساله‭ ‬المؤثر،‭ ‬ليأخذوا‭ ‬الكويت‭ ‬إلى‭ ‬شوط‭ ‬فاصل‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬حضرت‭ ‬فيه‭ ‬حوائط‭ ‬الصد‭ ‬الكويتية‭ ‬غابت‭ ‬الحلول‭ ‬الهجومية‭ ‬عن‭ ‬ضاربي‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬مروان‭ ‬هوساوي‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬مطبّ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬طائشة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يترك‭ ‬مركزه‭ ‬لزميله‭ ‬أسعد‭ ‬عزوز،‭ ‬ليتقدم‭ ‬الكويتيون‭ ‬13‭-‬9‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬عمر‭ ‬العنزي‭ ‬الشوط‭ ‬والمباراة‭ ‬لصالح‭ ‬منتخبه‭ ‬الكويت‭.‬

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