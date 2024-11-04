لقاءان في الجولة الثالثة من الطائرة العربيةمنتخبنا وتونس في مواجهة حارقة للتحليق بالصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تختتم اليوم منافسات دور المجموعات من بطولة المنتخبات العربية 23 للكرة الطائرة المقامة في مملكة البحرين حتى 11 من نوفمبر الجاري، إذ تحتضن صالة عيسى بن راشد في الرفاع خلال الفترتين الصباحية والمسائية أربع مباريات، إذ يلعب في الساعة 11.30 صباحا منتخبا عمان والعراق (المجموعة الأولى)، وفي الساعة الـ2 ظهرا يتواجه منتخبا الكويت وقطر (المجموعة الثانية)، وفي الساعة 4.30 مساء يتقابل المنتخبان السعودي والأردني (المجموعة الثانية)، وفي الساعة 7.00 مساء يلعب منتخب تونس أمام منتخبنا الوطني.
موقعة المجموعة الأولى
تتجه الأنظار وبالتحديد في الفترة المسائية إلى لقاء منتخبنا والمنتخب التونسي الذي على ضوء نتيجته سيتحدد متصدر المجموعة الأولى، فكلا المنتخبين عرفا طعم الانتصار خلال الجولتين التمهيديتين السابقتين، ولم يخسرا شوطا واحدا، وجمعا 6 نقاط بالتساوي من انتصارين صريحين تصدرا بها ترتيب المجموعة مع الأفضلية لمنتخب تونس على مستوى نقاط الأشواط.
ينتظر أن تظل هوية المنتخب الفائز بنتيجة المباراة، والتحليق بصدارة المجموعة معلقة حتى الرمق الأخير، فمنتخبنا هو صاحب الضيافة ويلعب على أرضه وبين جماهيره التي ستزحف لتقف وراءه بالمؤازرة والدعم، ومنتخب قرطاج له ثقله القاري وشخصيته وخبراته وثقافة المنافسات التي يتوارثها جيلا عن جيل، وهناك مشتركات بين المنتخبين فنيا، إذ الأوراق الرابحة متعددة في الصفوف، وما يميز التونسيين أنّ ألعابه تتميز بالسرعة سواء تعلق الأمر بتوجيهها إلى الأطراف أو من منتصف الشبكة، ويقف وراءها قائد وصانع لعب مميّز وهو خالد بن سليمان وقد يكون مرشّحا للحصول على جائزة أفضل معد في البطولة.
والفيصل في المواجهة سيكون للإرسال ودرجة تأثيره، فمنتخبنا يغلب عليه الإرسال الموجّه التكتيكي، بينما ينحى التونسيون إلى الإرسال القافز الهجومي، وإدارة المواجهة ستتوقف على درجة تأثير الإرسال، نتمنى أن يقدم المنتخبان مباراة نهائية حتى لو جاءت مبكّرة.
التصوير يحدّد مشاركة عبدالعزيز
يفتقد منتخب الكويت للكرة الطائرة الى خدمات لاعبه المميز عبدالعزيز نجم الذي يشغل مركز 3 جراء الإصابة التي ضربته في العضلة الخلفية خلال التدريب الأول منذ وصول منتخبه للملكة للمشاركة في منافسات بطولة المنتخبات العربية 23 للكرة الطائرة، وقد غاب عزيز عن مباراتي منتخبه خلال الجولتين المنصرمتين أمام منتخبي الأردن والسعودية.
وقال لاعب مركز3 إنّ التصوير الذي من المفترض قد خضع له مساء أمس سيحدّد مشاركته في المباراة القادمة أمام منتخب قطر أو مواصلة غيابه عن المشاركة في البطولة.
المرّي: المشاركة العربية من أولوياتنا
يرى الدكتور جابر المري رئيس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة أنّ مشاركة منتخبات بلده في الاستحقاقات العربية للعبة يعد من ضمن الأولويات التي وضعوها على اعتبار أنّ التواجد في مثل هذه المناسبات التنافسية مع إخوانهم العرب يشكل لهم شرفا وأيّ شرف.
وعن مشاركة منتخبه في النسخة العربية 23 المقامة حاليا على أرض مملكة البحرين، قال رئيس الاتحاد الكويتي: تأتي هذه المشاركة ضمن الاستراتيجية التي يسير عليها الاتحاد بعد غياب هذه المشاركات على مدار عامين، فالمشاركة تأتي ضمن كسب الاحتكاك في ظل وجود منتخبات عريقة ولها باع في اللعبة.
تحليل اجتماعي للمنافسات الرياضية
حرصت الطالبتان أبرار محمد يعقوب ونبأ يوسف محمد سنة ثالثة بكلية التربية الرياضية بجامعة البحرين على الحضور إلى صالة عيسى بن راشد في الرفاع لمتابعة مباراة المنتخبين القطري والأردني ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة المنتخبات العربية 23 للكرة الطائرة. وعزت الطالبتان حضورهما ومتابعتهما للمباراة إلى الاشتغال على تقديم تحليل اجتماعي للمنافسات الرياضية ضمن تكليف علمي له علاقة بمقرر علم الاجتماع الذي تدرسانه في الجامعة. وقالت أبرار ونبأ إنهما مطالبتان بتقديم تحليل اجتماعي لخمس مناسبات رياضية تنافسية مختلفة.
«الجلنج» تستأنف عملها
استأنفت تقنية «فيديو التحدي» عملها خلال منافسات اليوم الرابع من بطولة المنتخبات العربية 23 للكرة الطائرة وتحديدا خلال مباريات المجموعة الثانية التي أقيمت وجمعت منتخبي السعودية والكويت، ومنتخبي قطر والأردن.
وكانت تقنية «فيديو التحدي» قد سجلت غيابها خلال اليوم الثالث من البطولة خلال مباراتي العراق وتونس، ومنتخبنا وعمان نظرا الى العطل الفني الذي ضرب التقنية.
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