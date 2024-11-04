لقاءان في الجولة الثالثة من الطائرة العربيةمنتخبنا وتونس في مواجهة حارقة للتحليق بالصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬إذ‭ ‬تحتضن‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬خلال‭ ‬الفترتين‭ ‬الصباحية‭ ‬والمسائية‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬إذ‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬11‭.‬30‭ ‬صباحا‭ ‬منتخبا‭ ‬عمان‭ ‬والعراق‭ (‬المجموعة‭ ‬الأولى‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬الساعة‭ ‬الـ2‭ ‬ظهرا‭ ‬يتواجه‭ ‬منتخبا‭ ‬الكويت‭ ‬وقطر‭ (‬المجموعة‭ ‬الثانية‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬الساعة‭ ‬4‭.‬30‭ ‬مساء‭ ‬يتقابل‭ ‬المنتخبان‭ ‬السعودي‭ ‬والأردني‭ (‬المجموعة‭ ‬الثانية‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬الساعة‭ ‬7‭.‬00‭ ‬مساء‭ ‬يلعب‭ ‬منتخب‭ ‬تونس‭ ‬أمام‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭.‬

موقعة‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى

تتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬وبالتحديد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬إلى‭ ‬لقاء‭ ‬منتخبنا‭ ‬والمنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬الذي‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬نتيجته‭ ‬سيتحدد‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬فكلا‭ ‬المنتخبين‭ ‬عرفا‭ ‬طعم‭ ‬الانتصار‭ ‬خلال‭ ‬الجولتين‭ ‬التمهيديتين‭ ‬السابقتين،‭ ‬ولم‭ ‬يخسرا‭ ‬شوطا‭ ‬واحدا،‭ ‬وجمعا‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬بالتساوي‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬صريحين‭ ‬تصدرا‭ ‬بها‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬مع‭ ‬الأفضلية‭ ‬لمنتخب‭ ‬تونس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬نقاط‭ ‬الأشواط‭.‬

ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬هوية‭ ‬المنتخب‭ ‬الفائز‭ ‬بنتيجة‭ ‬المباراة،‭ ‬والتحليق‭ ‬بصدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬معلقة‭ ‬حتى‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير،‭ ‬فمنتخبنا‭ ‬هو‭ ‬صاحب‭ ‬الضيافة‭ ‬ويلعب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره‭ ‬التي‭ ‬ستزحف‭ ‬لتقف‭ ‬وراءه‭ ‬بالمؤازرة‭ ‬والدعم،‭ ‬ومنتخب‭ ‬قرطاج‭ ‬له‭ ‬ثقله‭ ‬القاري‭ ‬وشخصيته‭ ‬وخبراته‭ ‬وثقافة‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬يتوارثها‭ ‬جيلا‭ ‬عن‭ ‬جيل،‭ ‬وهناك‭ ‬مشتركات‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬فنيا،‭ ‬إذ‭ ‬الأوراق‭ ‬الرابحة‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬الصفوف،‭ ‬وما‭ ‬يميز‭ ‬التونسيين‭ ‬أنّ‭ ‬ألعابه‭ ‬تتميز‭ ‬بالسرعة‭ ‬سواء‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بتوجيهها‭ ‬إلى‭ ‬الأطراف‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬الشبكة،‭ ‬ويقف‭ ‬وراءها‭ ‬قائد‭ ‬وصانع‭ ‬لعب‭ ‬مميّز‭ ‬وهو‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سليمان‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬مرشّحا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬معد‭ ‬في‭ ‬البطولة‭. ‬

والفيصل‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬سيكون‭ ‬للإرسال‭ ‬ودرجة‭ ‬تأثيره،‭ ‬فمنتخبنا‭ ‬يغلب‭ ‬عليه‭ ‬الإرسال‭ ‬الموجّه‭ ‬التكتيكي،‭ ‬بينما‭ ‬ينحى‭ ‬التونسيون‭ ‬إلى‭ ‬الإرسال‭ ‬القافز‭ ‬الهجومي،‭ ‬وإدارة‭ ‬المواجهة‭ ‬ستتوقف‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬تأثير‭ ‬الإرسال،‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬المنتخبان‭ ‬مباراة‭ ‬نهائية‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬جاءت‭ ‬مبكّرة‭.‬





التصوير يحدّد مشاركة عبدالعزيز



يفتقد‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الى‭ ‬خدمات‭ ‬لاعبه‭ ‬المميز‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬نجم‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬جراء‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬ضربته‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الخلفية‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬وصول‭ ‬منتخبه‭ ‬للملكة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وقد‭ ‬غاب‭ ‬عزيز‭ ‬عن‭ ‬مباراتي‭ ‬منتخبه‭ ‬خلال‭ ‬الجولتين‭ ‬المنصرمتين‭ ‬أمام‭ ‬منتخبي‭ ‬الأردن‭ ‬والسعودية‭.‬

وقال‭ ‬لاعب‭ ‬مركز3‭ ‬إنّ‭ ‬التصوير‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬قد‭ ‬خضع‭ ‬له‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬سيحدّد‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬القادمة‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬أو‭ ‬مواصلة‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬





المرّي: المشاركة العربية من أولوياتنا

‭ ‬يرى‭ ‬الدكتور‭ ‬جابر‭ ‬المري‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬أنّ‭ ‬مشاركة‭ ‬منتخبات‭ ‬بلده‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬العربية‭ ‬للعبة‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الأولويات‭ ‬التي‭ ‬وضعوها‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنّ‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات‭ ‬التنافسية‭ ‬مع‭ ‬إخوانهم‭ ‬العرب‭ ‬يشكل‭ ‬لهم‭ ‬شرفا‭ ‬وأيّ‭ ‬شرف‭.‬

وعن‭ ‬مشاركة‭ ‬منتخبه‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭: ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬ضمن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬يسير‭ ‬عليها‭ ‬الاتحاد‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬هذه‭ ‬المشاركات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عامين،‭ ‬فالمشاركة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬كسب‭ ‬الاحتكاك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬منتخبات‭ ‬عريقة‭ ‬ولها‭ ‬باع‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭.‬





تحليل اجتماعي للمنافسات الرياضية

حرصت‭ ‬الطالبتان‭ ‬أبرار‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬ونبأ‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬سنة‭ ‬ثالثة‭ ‬بكلية‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬إلى‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬لمتابعة‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخبين‭ ‬القطري‭ ‬والأردني‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭. ‬وعزت‭ ‬الطالبتان‭ ‬حضورهما‭ ‬ومتابعتهما‭ ‬للمباراة‭ ‬إلى‭ ‬الاشتغال‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تحليل‭ ‬اجتماعي‭ ‬للمنافسات‭ ‬الرياضية‭ ‬ضمن‭ ‬تكليف‭ ‬علمي‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بمقرر‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬تدرسانه‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭. ‬وقالت‭ ‬أبرار‭ ‬ونبأ‭ ‬إنهما‭ ‬مطالبتان‭ ‬بتقديم‭ ‬تحليل‭ ‬اجتماعي‭ ‬لخمس‭ ‬مناسبات‭ ‬رياضية‭ ‬تنافسية‭ ‬مختلفة‭.‬





«الجلنج» تستأنف عملها

استأنفت‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬فيديو‭ ‬التحدي‮»‬‭ ‬عملها‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬اليوم‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬وتحديدا‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬وجمعت‭ ‬منتخبي‭ ‬السعودية‭ ‬والكويت،‭ ‬ومنتخبي‭ ‬قطر‭ ‬والأردن‭.‬

وكانت‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬فيديو‭ ‬التحدي‮»‬‭ ‬قد‭ ‬سجلت‭ ‬غيابها‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬خلال‭ ‬مباراتي‭ ‬العراق‭ ‬وتونس،‭ ‬ومنتخبنا‭ ‬وعمان‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬العطل‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬التقنية‭.‬