اتحاد كمال الأجسام يشهر لجنة اليوغا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬ضم‭ ‬لجنة‭ ‬اليوغا‭ ‬تحت‭ ‬مظلته‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬برئاسة‭ ‬فاطمة‭ ‬المنصوري،‭ ‬مشرفة‭ ‬اللجنة‭ ‬عائشة‭ ‬أحمدي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬القلاف‭ ‬مسؤول‭ ‬المهام‭ ‬اللوجستية‭ ‬وجواهر‭ ‬آل‭ ‬سنان‭ ‬مسؤولة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والشؤون‭ ‬القانونية‭.‬

وبارك‭ ‬سامي‭ ‬الحداد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬إشهار‭ ‬لجنة‭ ‬اليوغا‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬إضافة‭ ‬جديدة‭ ‬للاتحاد،‭ ‬مشيرا‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬يسعى‭ ‬دائما‭ ‬للتميز‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمكتسبات‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وأن‭ ‬ضم‭ ‬لجنة‭ ‬اليوغا‭ ‬تحت‭ ‬مظلته‭ ‬إنما‭ ‬هي‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬لمسيرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬خصوصاً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬باتت‭ ‬تحظى‭ ‬بإقبال‭ ‬واسع‭ ‬وشهرة‭ ‬كبيرة‭ ‬وتجذب‭ ‬الكثير‭ ‬لممارستها،‭ ‬وتقام‭ ‬لها‭ ‬المسابقات‭ ‬المختلفة‭ ‬والأنشطة‭ ‬المتنوعة‭.‬

وأكد‭ ‬الحداد‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬سيقدم‭ ‬جميع‭ ‬التسهيلات‭ ‬لتسيير‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬متمنيا‭ ‬التوفيق‭ ‬لهم‭.‬