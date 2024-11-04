اتحاد كمال الأجسام يشهر لجنة اليوغا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة ضم لجنة اليوغا تحت مظلته والتي ستكون برئاسة فاطمة المنصوري، مشرفة اللجنة عائشة أحمدي عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية، عبدالرحمن القلاف مسؤول المهام اللوجستية وجواهر آل سنان مسؤولة الفعاليات والشؤون القانونية.
وبارك سامي الحداد رئيس الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية إشهار لجنة اليوغا تحت مظلة الاتحاد في إضافة جديدة للاتحاد، مشيرا أن اتحاد كمال الأجسام يسعى دائما للتميز وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات للرياضة البحرينية، وأن ضم لجنة اليوغا تحت مظلته إنما هي إضافة نوعية لمسيرة الاتحاد خصوصاً أن هذه الرياضة باتت تحظى بإقبال واسع وشهرة كبيرة وتجذب الكثير لممارستها، وتقام لها المسابقات المختلفة والأنشطة المتنوعة.
وأكد الحداد أن مجلس الإدارة سيقدم جميع التسهيلات لتسيير أعمال اللجنة متمنيا التوفيق لهم.
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