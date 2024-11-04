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البحرين تحتضن النسخة الـ 24 من ((عربية بناء الأجسام)) في ديسمبر

11/4/2024 7:24:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يمتلك‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬تاريخا‭ ‬عريقا‭ ‬من‭ ‬النشاطات‭ ‬والإنجازات،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬الأستاذ‭ ‬مليح‭ ‬علوان‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بتأسيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬والتربية‭ ‬البدنية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬بيروت‭ ‬عام‭ ‬1974،‭ ‬أما‭ ‬أول‭ ‬اتحاد‭ ‬عربي‭ ‬مستقل‭ ‬لرياضة‭ ‬بناء‭ ‬الأجسام‭ ‬وحدها‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تأسيسه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1992‭.‬

وتولى‭ ‬رئاسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬بعد‭ ‬تأسيسه‭ ‬الراحل‭ ‬عبدالحميد‭ ‬الجندي،‭ ‬الذي‭ ‬انتخب‭ ‬رئيساً‭ ‬له‭ ‬بالتزكية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه،‭ ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬1997‭ ‬تم‭ ‬التوافق‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬انتخاب‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬مجرن‭ ‬رئيساً‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام،‭ ‬والذي‭ ‬ظل‭ ‬رئيساً‭ ‬له‭ ‬حتى‭ ‬بدايات‭ ‬عام‭ ‬2009‭.‬

وفي‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬بإمارة‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وبحضور‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الأعضاء،‭ ‬تم‭ ‬انتخاب‭ ‬د‭. ‬عادل‭ ‬فهيم‭ ‬رئيساً‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي،‭ ‬والذي‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬لم‭ ‬شمل‭ ‬كافة‭ ‬الدولة‭ ‬العربية‭ ‬واحتواء‭ ‬كافة‭ ‬الخلافات‭ ‬السابقة،‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كاريزما‭ ‬وشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬رؤساء‭ ‬اتحادات‭ ‬الدولي،‭ ‬والعاملين‭ ‬داخل‭ ‬إطار‭ ‬اللعبة،‭ ‬حتى‭ ‬تجددت‭ ‬فيه‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬وتم‭ ‬انتخابه‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬دورات‭ ‬انتخابية‭ ‬متتالية‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬للأعوام‭ ‬2013‭- ‬2017،‭ ‬و2017‭ - ‬2021،‭ ‬و2021‭ - ‬2025‭.‬

وأقيمت‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬عربية‭ ‬رسمية‭ ‬بعد‭ ‬تأسيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬عام‭ ‬1992،‭ ‬وتوالى‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬سجل‭ ‬البطولات‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬1993‭ ‬لبنان،‭ ‬1994‭ ‬سوريا،‭ ‬1995‭ ‬الأردن،‭ ‬1997‭ ‬الإمارات،‭ ‬1998‭ ‬لبنان،‭ ‬1999‭ ‬الأردن،‭ ‬2000‭ ‬سوريا،‭ ‬2001‭ ‬سوريا،‭ ‬2002‭ ‬الإمارات،‭ ‬2003‭ ‬المغرب،‭ ‬2004‭ ‬الأردن،‭ ‬2005‭ ‬سوريا،‭ ‬2006‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬2007‭ ‬اليمن،‭ ‬2008‭ ‬الأردن،‭ ‬2009‭ ‬الأردن،‭ ‬2010‭ ‬مصر،‭ ‬2012‭ ‬المغرب،‭ ‬2013‭ ‬الإمارات،‭ ‬2019‭ ‬مصر،‭ ‬2022‭ ‬مصر،‭ ‬2023‭ ‬مصر،‭ ‬2024‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتعتبر‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬البطولات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬وتجمع‭ ‬دول‭ ‬الوطن‭ ‬على‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬الخير‭ ‬والمحبة‭ ‬واللاعبين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬تنافس‭ ‬شريف‭ ‬فيما‭ ‬بينهم،‭ ‬تشجع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬برئاسة‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬سامي‭ ‬الحداد‭ ‬وفريق‭ ‬عمل‭ ‬بالتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬24‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬بقاعة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتم‭ ‬توقيع‭ ‬عقد‭ ‬الاستضافة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬د‭. ‬عادل‭ ‬فهيم‭ ‬نائب‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬والإفريقي‭ ‬والمصري‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬وسامي‭ ‬الحداد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتنضم‭ ‬لقافلة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬أكبر‭ ‬التجمعات‭ ‬الرياضية‭ ‬العربية،‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬وبدأ‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬بالإعداد‭ ‬والتجهيز‭ ‬للبطولة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬ليضيف‭ ‬اتحاد‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬سجلاته‭ ‬بطولة‭ ‬جديدة‭ ‬يسعى‭ ‬لتنظيمها‭ ‬وإخراجها‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬وبأعلى‭ ‬درجات‭ ‬النجاح‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وبطولة‭ ‬الخليج‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أيضاً‭.‬

وقام‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬بتعميم‭ ‬دعوة‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬ومازالت‭ ‬الاستعدادات‭ ‬تتواصل‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬مميزة‭ ‬ومنافسات‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬الجامعة،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬تأشيرات‭ ‬الدخول،‭ ‬وتم‭ ‬حجز‭ ‬قاعة‭ ‬البطولة‭ ‬بالجامعة‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة،‭ ‬وتم‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬فندق‭ ‬ومنتجع‭ ‬رمادا‭ ‬بمنطقة‭ ‬ضاحية‭ ‬السيف‭ ‬ليكون‭ ‬مقرا‭ ‬رسميا‭ ‬لسكن‭ ‬الوفود‭ ‬والذي‭ ‬سيحتضن‭ ‬أيضاً‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬وكذلك‭ ‬مراسم‭ ‬الميزان‭ ‬والتسجيل،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬يومي‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬5‭ ‬و6‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬بقاعة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬ستشهد‭ ‬منطقة‭ ‬بهو‭ ‬الجامعة‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬محلات‭ ‬المكملات‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬ستعرض‭ ‬منتجاتها‭ ‬والمطاعم‭ ‬الصحية‭ ‬والأندية‭ ‬والمراكز‭ ‬الرياضية‭ ‬والمحال‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة‭ ‬وغيرها‭.‬

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