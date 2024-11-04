البحرين تحتضن النسخة الـ 24 من ((عربية بناء الأجسام)) في ديسمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يمتلك الاتحاد العربي لبناء الأجسام واللياقة البدنية تاريخا عريقا من النشاطات والإنجازات، حيث يعد الأستاذ مليح علوان هو أول من قام بتأسيس الاتحاد العربي لرفع الأثقال والتربية البدنية في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1974، أما أول اتحاد عربي مستقل لرياضة بناء الأجسام وحدها فقد تم تأسيسه في عام 1992.
وتولى رئاسة الاتحاد العربي لبناء الأجسام واللياقة البدنية بعد تأسيسه الراحل عبدالحميد الجندي، الذي انتخب رئيساً له بالتزكية منذ تأسيسه، وفي نهاية عام 1997 تم التوافق من جديد على انتخاب الإماراتي الشيخ سلطان بن مجرن رئيساً للاتحاد العربي لكمال الأجسام، والذي ظل رئيساً له حتى بدايات عام 2009.
وفي شهر مارس عام 2009 بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وبحضور كامل من الدول العربية الأعضاء، تم انتخاب د. عادل فهيم رئيساً للاتحاد العربي، والذي عمل على لم شمل كافة الدولة العربية واحتواء كافة الخلافات السابقة، لما يتمتع به من كاريزما وشعبية كبيرة بين رؤساء اتحادات الدولي، والعاملين داخل إطار اللعبة، حتى تجددت فيه الثقة من جديد وتم انتخابه في ثلاث دورات انتخابية متتالية بعد ذلك للأعوام 2013- 2017، و2017 - 2021، و2021 - 2025.
وأقيمت أول بطولة عربية رسمية بعد تأسيس الاتحاد العربي لكمال الأجسام في العاصمة المصرية القاهرة في شهر فبراير عام 1992، وتوالى بعد ذلك سجل البطولات العربية على النحو التالي: 1993 لبنان، 1994 سوريا، 1995 الأردن، 1997 الإمارات، 1998 لبنان، 1999 الأردن، 2000 سوريا، 2001 سوريا، 2002 الإمارات، 2003 المغرب، 2004 الأردن، 2005 سوريا، 2006 سلطنة عمان، 2007 اليمن، 2008 الأردن، 2009 الأردن، 2010 مصر، 2012 المغرب، 2013 الإمارات، 2019 مصر، 2022 مصر، 2023 مصر، 2024 مملكة البحرين.
وتعتبر البطولة العربية لبناء الأجسام من أقوى البطولات على مستوى الوطن العربي وتسهم في تطور هذه الرياضة والارتقاء بها وتجمع دول الوطن على العربي على الخير والمحبة واللاعبين العرب في تنافس شريف فيما بينهم، تشجع الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية برئاسة سعادة السيد سامي الحداد وفريق عمل بالتقدم بطلب استضافة وتنظيم النسخة 24 في الفترة من 3 حتى 7 من شهر ديسمبر القادم بقاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين، وتم توقيع عقد الاستضافة ما بين د. عادل فهيم نائب أول رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، رئيس الاتحاد العربي والإفريقي والمصري لبناء الأجسام وسامي الحداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية خلال شهر يونيو الماضي بمملكة البحرين لتنضم لقافلة الدول العربية التي تحتضن أكبر التجمعات الرياضية العربية، ومنذ ذلك اليوم وبدأ فريق العمل بالاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية وبالتنسيق مع الاتحاد العربي لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالإعداد والتجهيز للبطولة التي تقام على أرض مملكة البحرين للمرة الأولى في تاريخها ليضيف اتحاد كمال الأجسام البحريني إلى سجلاته بطولة جديدة يسعى لتنظيمها وإخراجها بأفضل صورة وبأعلى درجات النجاح على غرار بطولة غرب آسيا الرابعة التي نظمها العام الماضي وبطولة الخليج الأولى في العام الماضي أيضاً.
وقام الاتحاد العربي بتعميم دعوة المشاركة على جميع الدول العربية منذ ذلك الوقت، ومازالت الاستعدادات تتواصل على جميع الأصعدة لهذه البطولة التي يتوقع أن تشهد مشاركة مميزة ومنافسات قوية على مسرح الجامعة، فقد تم إصدار العديد من تأشيرات الدخول، وتم حجز قاعة البطولة بالجامعة بعد التنسيق مع إدارة الجامعة، وتم التنسيق مع فندق ومنتجع رمادا بمنطقة ضاحية السيف ليكون مقرا رسميا لسكن الوفود والذي سيحتضن أيضاً صباح يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر ديسمبر اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي لبناء الأجسام واللياقة البدنية وكذلك مراسم الميزان والتسجيل، على أن تقام المنافسات في يومي الخميس والجمعة الموافق 5 و6 من شهر ديسمبر القادم بقاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين، كما ستشهد منطقة بهو الجامعة مشاركة عدد من محلات المكملات الغذائية التي ستعرض منتجاتها والمطاعم الصحية والأندية والمراكز الرياضية والمحال المختلفة في مجال الرياضة وغيرها.
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