حبيب صباح: تجربة التتويج العالمي تتجسد لتشريف البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يشارك حامل لقب بطولة العالم السوبر حبيب صباح في بطولة العالم بعد النجاح الكبير الذي حققه السوبر بنيله الميدالية الذهبية في مسابقة الفردي، إلى جانب ذهبية الزوجي مع المتألق هشام الصقر في النسخة الماضية من بطولة العالم في العاصمة القطرية أيضًا، والتي شهدت تألق السوبر والصقر في المباراة النهائية أمام منتخب بلجيكا والفوز بلقب بطولة العالم في الشوط الفاصل بأربعة أشواط مقابل ثلاثة أشواط.
وقال السوبر: حرصت على الاستعداد لبطولة العالم بشكل يليق بالمنافسة مع أبطال العالم، وذلك من أجل المحافظة على اللقب في منافسات الفردي التي يتطلع فيها لاعبو المنتخبات إلى الفوز بالميدالية الذهبية، وهو ما يعني صعوبة البطولة.
وأضاف السوبر: بفضل التعاون الكبير من إدارات ومؤسسات الدولة فإن الأجواء مهيأة لنا لمواصلة التألق، وأدرك صعوبة المهمة، لكنني جاهز لتمثيل مملكة البحرين وتشريفها في بطولة العالم.
وبيّن السوبر أن المشوار الصعب عادة ما يكون دافعًا للاعب لخوض المنافسة مع اللاعبين المتميزين على مستوى العالم، مضيفًا أن تجربة الفوز ببطولة العالم تتجسد من جديد أمامه وتزيد من إصراره على الإقدام بقوة نحو المجد العالمي بفضل الأجواء المهيأة له من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات المشاركة.
وأشاد السوبر بجهود الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدراتس طوال الفترة الماضية في الإعداد لهذه المشاركة العالمية، وقبل ذلك المشاركة في البطولة العربية للبليارد والسنوكر في العاصمة السعودية الرياض، والتي أسفرت عن نيل منتخبات البحرين صدارة الفرق العربية.
وبيّن السوبر أن ختام البطولة العربية للبليارد والسنوكر شهد فوزه بالميدالية الذهبية بمسابقة الفردي في الرياض ليرفع ذلك من معنوياته لخوض بطولة العالم، متأملًا أن ينعكس ذلك إيجابًا على معنوياته ومستواه الفني في الدوحة.
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