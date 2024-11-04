حبيب صباح: تجربة التتويج العالمي تتجسد لتشريف البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يشارك‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬السوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬السوبر‭ ‬بنيله‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الفردي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذهبية‭ ‬الزوجي‭ ‬مع‭ ‬المتألق‭ ‬هشام‭ ‬الصقر‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬أيضًا،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬تألق‭ ‬السوبر‭ ‬والصقر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬بلجيكا‭ ‬والفوز‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬بأربعة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭.‬

وقال‭ ‬السوبر‭: ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬الاستعداد‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬بشكل‭ ‬يليق‭ ‬بالمنافسة‭ ‬مع‭ ‬أبطال‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ ‬التي‭ ‬يتطلع‭ ‬فيها‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخبات‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬صعوبة‭ ‬البطولة‭.‬

وأضاف‭ ‬السوبر‭: ‬بفضل‭ ‬التعاون‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬إدارات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬فإن‭ ‬الأجواء‭ ‬مهيأة‭ ‬لنا‭ ‬لمواصلة‭ ‬التألق،‭ ‬وأدرك‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة،‭ ‬لكنني‭ ‬جاهز‭ ‬لتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتشريفها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭.‬

وبيّن‭ ‬السوبر‭ ‬أن‭ ‬المشوار‭ ‬الصعب‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬دافعًا‭ ‬للاعب‭ ‬لخوض‭ ‬المنافسة‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬المتميزين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬تجربة‭ ‬الفوز‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬تتجسد‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬أمامه‭ ‬وتزيد‭ ‬من‭ ‬إصراره‭ ‬على‭ ‬الإقدام‭ ‬بقوة‭ ‬نحو‭ ‬المجد‭ ‬العالمي‭ ‬بفضل‭ ‬الأجواء‭ ‬المهيأة‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬المشاركة‭.‬

وأشاد‭ ‬السوبر‭ ‬بجهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدراتس‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬العالمية،‭ ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض،‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬نيل‭ ‬منتخبات‭ ‬البحرين‭ ‬صدارة‭ ‬الفرق‭ ‬العربية‭.‬

وبيّن‭ ‬السوبر‭ ‬أن‭ ‬ختام‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬شهد‭ ‬فوزه‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬بمسابقة‭ ‬الفردي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬ليرفع‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬معنوياته‭ ‬لخوض‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬متأملًا‭ ‬أن‭ ‬ينعكس‭ ‬ذلك‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬معنوياته‭ ‬ومستواه‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭.‬