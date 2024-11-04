Tuesday, 05 November 2024 01:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البصري يتطلع إلى مشاركة متميزة لحامل اللقب العالمي

11/4/2024 7:24:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬البحرين‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭ ‬منذر‭ ‬البصري‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للسنوكر،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬فوز‭ ‬السوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬بأول‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬عالمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬السنوكر‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الفردي‭.‬

وقال‭ ‬البصري‭ ‬إن‭ ‬السوبر‭ ‬عوّد‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تشريف‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬أينما‭ ‬حلّ،‭ ‬وفي‭ ‬مشاركاته‭ ‬القارية‭ ‬والدولية‭ ‬يكون‭ ‬خير‭ ‬سفير‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬يأتي‭ ‬التفاؤل‭ ‬بتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬مشرفة‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬العالمية‭ ‬الماضية‭.‬

وأشار‭ ‬البصري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السوبر‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬يتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬متصدرًا‭ ‬مجموعته‭ ‬وينطلق‭ ‬بقوة‭ ‬نحو‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية،‭ ‬واضعًا‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أمامه‭ ‬ساعيًا‭ ‬إلى‭ ‬إنجازات‭ ‬نوعية‭ ‬يستحقها‭ ‬وتسعد‭ ‬بها‭ ‬البحرين‭.‬

وقال‭ ‬البصري‭ ‬إن‭ ‬السوبر‭ ‬أحد‭ ‬الرياضيين‭ ‬المتميزين،‭ ‬ويعد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أفضلهم‭ ‬إنجازًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬الميداليات‭ ‬الملونة‭ ‬التي‭ ‬أحرزها‭ ‬منذ‭ ‬ممارسته‭ ‬اللعبة‭ ‬والتي‭ ‬تعطي‭ ‬دلالات‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬براعته،‭ ‬والتي‭ ‬طالما‭ ‬كانت‭ ‬عنوان‭ ‬لتميزه‭ ‬محليًا‭ ‬وخليجيًا‭ ‬وعربيًا‭ ‬وآسيويًا‭ ‬وعالميًا‭ ‬فاستحق‭ ‬لقب‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مسابقتي‭ ‬الفردي‭ ‬والزوجي‭.‬

وعبًر‭ ‬البصري‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالإنجازات‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬أبطال‭ ‬البليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭ ‬منذ‭ ‬عضويته‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬وحتى‭ ‬قيادته‭ ‬للاتحاد‭ ‬رئيسًا‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

MENAFN04112024000055011008ID1108850692

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث