البصري يتطلع إلى مشاركة متميزة لحامل اللقب العالمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬البحرين‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭ ‬منذر‭ ‬البصري‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للسنوكر،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬فوز‭ ‬السوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬بأول‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬عالمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬السنوكر‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الفردي‭.‬

وقال‭ ‬البصري‭ ‬إن‭ ‬السوبر‭ ‬عوّد‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تشريف‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬أينما‭ ‬حلّ،‭ ‬وفي‭ ‬مشاركاته‭ ‬القارية‭ ‬والدولية‭ ‬يكون‭ ‬خير‭ ‬سفير‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬يأتي‭ ‬التفاؤل‭ ‬بتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬مشرفة‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬العالمية‭ ‬الماضية‭.‬

وأشار‭ ‬البصري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السوبر‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬يتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬متصدرًا‭ ‬مجموعته‭ ‬وينطلق‭ ‬بقوة‭ ‬نحو‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية،‭ ‬واضعًا‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أمامه‭ ‬ساعيًا‭ ‬إلى‭ ‬إنجازات‭ ‬نوعية‭ ‬يستحقها‭ ‬وتسعد‭ ‬بها‭ ‬البحرين‭.‬

وقال‭ ‬البصري‭ ‬إن‭ ‬السوبر‭ ‬أحد‭ ‬الرياضيين‭ ‬المتميزين،‭ ‬ويعد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أفضلهم‭ ‬إنجازًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬الميداليات‭ ‬الملونة‭ ‬التي‭ ‬أحرزها‭ ‬منذ‭ ‬ممارسته‭ ‬اللعبة‭ ‬والتي‭ ‬تعطي‭ ‬دلالات‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬براعته،‭ ‬والتي‭ ‬طالما‭ ‬كانت‭ ‬عنوان‭ ‬لتميزه‭ ‬محليًا‭ ‬وخليجيًا‭ ‬وعربيًا‭ ‬وآسيويًا‭ ‬وعالميًا‭ ‬فاستحق‭ ‬لقب‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مسابقتي‭ ‬الفردي‭ ‬والزوجي‭.‬

وعبًر‭ ‬البصري‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالإنجازات‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬أبطال‭ ‬البليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭ ‬منذ‭ ‬عضويته‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬وحتى‭ ‬قيادته‭ ‬للاتحاد‭ ‬رئيسًا‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭.‬