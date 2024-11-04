البصري يتطلع إلى مشاركة متميزة لحامل اللقب العالمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد رئيس وفد البحرين رئيس الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس منذر البصري أن الاتحاد يتطلع إلى مشاركة إيجابية على غرار النسخة الماضية من بطولة العالم للسنوكر، والتي شهدت فوز السوبر حبيب صباح بأول ميدالية ذهبية عالمية لمملكة البحرين في السنوكر في مسابقة الفردي.
وقال البصري إن السوبر عوّد البحرين على تشريف الرياضة البحرينية أينما حلّ، وفي مشاركاته القارية والدولية يكون خير سفير للرياضة البحرينية، ومن هنا يأتي التفاؤل بتحقيق نتائج مشرفة كما حدث في النسخة العالمية الماضية.
وأشار البصري إلى أن السوبر غالبًا ما يتأهل إلى الدور الثاني متصدرًا مجموعته وينطلق بقوة نحو الأدوار النهائية، واضعًا اسم مملكة البحرين أمامه ساعيًا إلى إنجازات نوعية يستحقها وتسعد بها البحرين.
وقال البصري إن السوبر أحد الرياضيين المتميزين، ويعد من بين أفضلهم إنجازًا من خلال مجموعة الميداليات الملونة التي أحرزها منذ ممارسته اللعبة والتي تعطي دلالات كثيرة على براعته، والتي طالما كانت عنوان لتميزه محليًا وخليجيًا وعربيًا وآسيويًا وعالميًا فاستحق لقب بطل العالم في مسابقتي الفردي والزوجي.
وعبًر البصري عن سعادته بالإنجازات التي يحققها أبطال البليارد والسنوكر والدارتس منذ عضويته في مجلس إدارة الاتحاد وحتى قيادته للاتحاد رئيسًا لمجلس الإدارة.
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