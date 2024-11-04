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نورة سلطان رابع فردي السيدات في البطولة العربية للبولينج

11/4/2024 7:24:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستمر‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الرجال‭ ‬والسابعة‭ ‬لمنتخبات‭ ‬السيدات‭ ‬بالبولينج‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفها‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬القاهرة‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬بمشاركة‭ ‬حوالي‭ ‬120‭ ‬لاعباً‭ ‬ولاعبة،‭ ‬يمثلون‭ ‬10‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬هي‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬ومصر‭ ‬والسعودية‭ ‬وقطر‭ ‬والكويت‭ ‬والإمارات‭ ‬والأردن‭ ‬والعراق‭ ‬ولبنان‮»‬‭.‬

وانطلقت‭ ‬الأحد‭ ‬أولى‭ ‬مسابقات‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الفردي‭ ‬والتي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬جميع‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬فئتي‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬اللاعبون‭ ‬ستة‭ ‬أشواط‭ ‬والبداية‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬السيدات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬وفيها‭ ‬حلت‭ ‬لاعبتنا‭ ‬نورة‭ ‬سلطان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بـ‭ ‬1098‭ ‬نقطة‭ ‬وكانت‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬التتويج‭.‬

وتوجت‭ ‬المصرية‭ ‬سارة‭ ‬جمال‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الفردي‭ ‬لتحصل‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬بـ‭ ‬1281‭ ‬نقطة‭ ‬وذهب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬لمواطنتها‭ ‬مينا‭ ‬سلطان‭ ‬برصيد‭ ‬1275‭ ‬نقطة‭ ‬لتتوج‭ ‬بالميدالية‭ ‬الفضية،‭ ‬وكان‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬اللاعبة‭ ‬العراقية‭ ‬منى‭ ‬كوشو‭ ‬برصيد‭ ‬1121‭ ‬نقطة‭ ‬لتنال‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭.‬

وفي‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬جرت‭ ‬منافسات‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭ ‬للفردي‭ ‬بمشاركة‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يوفقوا‭ ‬ولم‭ ‬يحالفهم‭ ‬الحظ‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭.‬

وأحرز‭ ‬السعودي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الخليوي‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬بـ‭ ‬1439‭ ‬نقطة‭ ‬وحلّ‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ثانياً‭ ‬وأحرز‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬بـ1428نقطة‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬الإماراتي‭ ‬نايف‭ ‬عقاب‭ ‬ثالثاً‭ ‬ونال‭ ‬البرونزية‭ ‬بـ1408‭ ‬نقطة‭.‬


‬منافسة‭ ‬قوية‮

وأشار‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬الماس‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬يتطلعون‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬زملاءه‭ ‬اللاعبين‭ ‬لم‭ ‬يألوا‭ ‬جهداً‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬أقصى‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يحالفهم‭ ‬الحظ‭.‬‮

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬اللاعب‭ ‬عقيل‭ ‬العوضي‭ ‬أنهم‭ ‬قدموا‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬مستوى‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الماضية‭ ‬لكن‭ ‬الحظ‭ ‬لم‭ ‬يحالفهم‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬واجهوا‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬طموحهم‭ ‬إحراز‭ ‬نتيجة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬القادمة‭.‬


‬منافسات‭ ‬الزوجي‮

وانطلقت‭ ‬أمس‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬والتي‭ ‬ستخصص‭ ‬لمسابقة‭ ‬الزوجي‭ ‬يخوضها‭ ‬كل‭ ‬لاعبين‭ ‬معاً،‭ ‬وتستمر‭ ‬لمدة‭ ‬يومين‭ ‬يخوض‭ ‬خلالها‭ ‬اللاعبون‭ ‬ستة‭ ‬أشواط‭.‬

ويضم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري،‭ ‬علي‭ ‬الماس،‭ ‬عقيل‭ ‬العوضي،‭ ‬أسامة‭ ‬حسن،‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري،‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬عبد‭ ‬الله،‭ ‬فيما‭ ‬تضم‭ ‬تشكيلة‭ ‬منتخب‭ ‬السيدات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نورة‭ ‬سلطان‭ ‬وريم‭ ‬سلطان‭ ‬ومروة‭ ‬سلطان‭ ‬وليلى‭ ‬الجناحي‭.‬

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