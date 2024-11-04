نورة سلطان رابع فردي السيدات في البطولة العربية للبولينج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تستمر منافسات البطولة العربية الحادية عشرة لمنتخبات الرجال والسابعة لمنتخبات السيدات بالبولينج والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة حتى يوم 10 الشهر الجاري بمشاركة حوالي 120 لاعباً ولاعبة، يمثلون 10 دول عربية هي «البحرين وسلطنة عمان ومصر والسعودية وقطر والكويت والإمارات والأردن والعراق ولبنان».
وانطلقت الأحد أولى مسابقات البطولة في فئة الفردي والتي يشارك فيها جميع لاعبي المنتخبات العربية في فئتي الرجال والسيدات حيث خاض اللاعبون ستة أشواط والبداية كانت في فئة السيدات خلال الفترة الصباحية وفيها حلت لاعبتنا نورة سلطان في المركز الرابع بـ 1098 نقطة وكانت قريبة من التتويج.
وتوجت المصرية سارة جمال بالمركز الأول في مسابقة الفردي لتحصل على الميدالية الذهبية بـ 1281 نقطة وذهب المركز الثاني لمواطنتها مينا سلطان برصيد 1275 نقطة لتتوج بالميدالية الفضية، وكان المركز الثالث من نصيب اللاعبة العراقية منى كوشو برصيد 1121 نقطة لتنال الميدالية البرونزية.
وفي الفترة المسائية جرت منافسات فئة الرجال للفردي بمشاركة لاعبي المنتخب الذين لم يوفقوا ولم يحالفهم الحظ في إحراز مراكز متقدمة.
وأحرز السعودي عبد الرحمن الخليوي الميدالية الذهبية بـ 1439 نقطة وحلّ المصري عبد الله عبد السلام ثانياً وأحرز الميدالية الفضية بـ1428نقطة فيما جاء الإماراتي نايف عقاب ثالثاً ونال البرونزية بـ1408 نقطة.
منافسة قوية
وأشار اللاعب علي الماس إلى أنّ جميع اللاعبين يتطلعون لتحقيق نتيجة أفضل من تلك التي تحققت مؤكداً أن زملاءه اللاعبين لم يألوا جهداً في عمل أقصى ما لديهم ولكن لم يحالفهم الحظ.
بدوره أكد اللاعب عقيل العوضي أنهم قدموا خلال اليوم الأول من مشاركة المنتخب في هذه البطولة مستوى أفضل من البطولات الماضية لكن الحظ لم يحالفهم إضافة إلى أنهم واجهوا منافسة قوية مشدداً على أنّ طموحهم إحراز نتيجة جيدة في المنافسات القادمة.
منافسات الزوجي
وانطلقت أمس منافسات البطولة والتي ستخصص لمسابقة الزوجي يخوضها كل لاعبين معاً، وتستمر لمدة يومين يخوض خلالها اللاعبون ستة أشواط.
ويضم منتخبنا الوطني المشارك في البطولة كل من اللاعبين محمد الأنصاري، علي الماس، عقيل العوضي، أسامة حسن، محمد الأنصاري، عبد الله عبد الله، فيما تضم تشكيلة منتخب السيدات كل من نورة سلطان وريم سلطان ومروة سلطان وليلى الجناحي.
MENAFN04112024000055011008ID1108850691
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.