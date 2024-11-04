انطلاق بطولة العالم العاشرة لفنون القتال المختلطة اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للعموم‭ ‬والشباب،‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬1‭-‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الأوزبكية‭ ‬طشقند‭.‬

وتشهد‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬مشاركة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬المشاركة‭ ‬التاسعة‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركاته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2015‭. ‬كما‭ ‬تشهد‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬لاعب‭ ‬ولاعبة‭ ‬يمثلون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬اتحادا‭ ‬مسجلا‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

‭ ‬المنتخب‭ ‬حقق‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة

وقد‭ ‬نجح‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬التي‭ ‬احتضنتها‭ ‬العاصمة‭ ‬الصربية‭ ‬بلغراد،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جمع‮

‬8‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬وميدالية‭ ‬برونزية‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الكبار‭ ‬وميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬وميداليتين‭ ‬برونزيتين‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭.‬

وقد‭ ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬أحرزها‭ ‬المنتخب‭ ‬طوال‭ ‬مشاركاته‭ ‬السابقة‭ ‬والتي‭ ‬مهدت‭ ‬لتحقيق‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬النسخة‭.‬

منتخبنا‭ ‬مرشح‭ ‬كالعادة‭..‬

ويدخل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬ضمن‭ ‬الترشيحات‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬مع‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬مسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬بالإنجازات،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬المنتخب‭ ‬والتي‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬عانقت‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬اللاعب‭ ‬سلطان‭ ‬جابيزوف،‭ ‬وغازي‭ ‬غازييف‭ ‬ومحمد‭ ‬شيخوف‭.‬

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‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة

ويشرف‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‮

‬ IMMAF ‭.‬

فقد‭ ‬نجح‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬لتنظيم‭ ‬بطولات‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬برئاسة‭ ‬عضو‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬بطولات‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بطولات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬وخروجها‭ ‬بصورة‭ ‬متميزة،‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬وإبراز‭ ‬فعاليات‭ ‬وأنشطة‭ ‬الاتحاد،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬إسناد‭ ‬مهمة‭ ‬تنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬تأكيدا‭ ‬لثقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬بفريق‭ ‬البحرين‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬المميز‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭.‬

ويتكوّن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬من‭: ‬إيمان‭ ‬عبدالله،‭ ‬راشد‭ ‬مجيران،‭ ‬حسن‭ ‬أحمد،‭ ‬سلمان‭ ‬الذوادي،‭ ‬عبدالله‭ ‬القاسمي،‭ ‬مريم‭ ‬فيصل‭ ‬ونور‭ ‬الحمادي،‭ ‬والحكام‭ ‬برير‭ ‬علي،‭ ‬شريفة‭ ‬النواخذة‭ ‬ومحمد‭ ‬السماهيجي،‭ ‬والمضمدين‭: ‬نواب‭ ‬البلوشي،‭ ‬حسن‭ ‬أسامه‭ ‬وسلمان‭ ‬أفشاني‭.‬

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‬قمبر‭ ‬يشهد‭ ‬التسجيل‭ ‬الرسمي‭ ‬والقرعة

وشهد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭ ‬التسجيل‭ ‬الرسمي‭ ‬للمنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬ومراسم‭ ‬قرعة‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬العاشرة‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

ورافق‭ ‬قمبر‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬الرسمي‭ ‬ومراسم‭ ‬القرعة‭ ‬مشرف‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬إبراهيم‭ ‬ماجد‭ ‬عون‭ ‬والمدرب‭ ‬شراب‭ ‬محمدوف‭.‬

وقد‭ ‬أدار‭ ‬قمبر‭ ‬مراسم‭ ‬القرعة‭ ‬باعتباره‭ ‬رئيسا‭ ‬للجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للبطولة،‭ ‬والتي‭ ‬حضرها‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬السيد‭ ‬كاريث‭ ‬براون،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬دانزين‭ ‬وايت‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

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‬اللاعبون‭: ‬المعنويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬وجاهزون‭ ‬لهذا‭ ‬التحدي

من‭ ‬جهتهم،‭ ‬أكد‭ ‬لاعبو‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬جاهزيتهم‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬مضيفين‭ ‬أنهم‭ ‬أنهوا‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬المشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬ستشهدها‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬يتطلعون‭ ‬لتقديم‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭ ‬العالية‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭.‬

وأعربوا‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬سموه‭ ‬الدائمين‭ ‬لرياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مقدرين‭ ‬متابعة‭ ‬ودعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭.‬

ووجهوا‭ ‬شكرهم‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬المنتخب‭ ‬وتهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المناسبة‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬عاقدين‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي‭.‬