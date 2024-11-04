انطلاق بطولة العالم العاشرة لفنون القتال المختلطة اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق اليوم منافسات النسخة العاشرة من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للعموم والشباب، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع فريق البحرين في الفترة 1-13 نوفمبر بالعاصمة الأوزبكية طشقند.
وتشهد هذه النسخة من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة مشاركة المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة، والتي تعتبر المشاركة التاسعة للمنتخب في تاريخ مشاركاته في هذه البطولة، والتي بدأت من النسخة الثانية التي أقيمت في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في يوليو 2015. كما تشهد البطولة مشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 60 اتحادا مسجلا تحت مظلة الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة.
المنتخب حقق لقب النسخة الثامنة
وقد نجح المنتخب الوطني في تحقيق لقب النسخة الثامنة من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة التي احتضنتها العاصمة الصربية بلغراد، بعد أن جمع
8 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية في فئة الكبار وميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين في فئة الشباب.
وقد جاء هذا الإنجاز بعد سلسلة من النتائج المشرفة التي أحرزها المنتخب طوال مشاركاته السابقة والتي مهدت لتحقيق لقب بطولة العالم في تلك النسخة.
منتخبنا مرشح كالعادة..
ويدخل منتخبنا الوطني ضمن الترشيحات المنافسة على لقب هذه النسخة من البطولة، وخصوصا مع يتمتع به المنتخب الوطني من مسيرة حافلة بالإنجازات، ناهيك عن الأسماء التي يمتلكها المنتخب والتي سبق لها أن عانقت الذهب في بطولة العالم، من بينهم اللاعب سلطان جابيزوف، وغازي غازييف ومحمد شيخوف.
فريق البحرين يشرف على تنظيم البطولة
ويشرف فريق البحرين على تنظيم هذه النسخة من البطولة، وذلك في إطار الشراكة والتعاون مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة
IMMAF .
فقد نجح فريق البحرين لتنظيم بطولات فنون القتال المختلطة برئاسة عضو الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة رئيس اللجنة التنفيذية لبطولة العالم محمد علي قمبر في تنظيم العديد من بطولات ولا سيما بطولات الاتحاد الدولي وخروجها بصورة متميزة، ساهمت في إنجاز وإبراز فعاليات وأنشطة الاتحاد، مما دفع الاتحاد الدولي إلى إسناد مهمة تنظيم النسخة العاشرة من بطولة العالم، تأكيدا لثقة الاتحاد الدولي بفريق البحرين وقدرته على التنظيم المميز لهذا الحدث الدولي.
ويتكوّن فريق البحرين من: إيمان عبدالله، راشد مجيران، حسن أحمد، سلمان الذوادي، عبدالله القاسمي، مريم فيصل ونور الحمادي، والحكام برير علي، شريفة النواخذة ومحمد السماهيجي، والمضمدين: نواب البلوشي، حسن أسامه وسلمان أفشاني.
قمبر يشهد التسجيل الرسمي والقرعة
وشهد رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر التسجيل الرسمي للمنتخبات المشاركة ومراسم قرعة بطولة العالم العاشرة لفنون القتال المختلطة.
ورافق قمبر في التسجيل الرسمي ومراسم القرعة مشرف المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة إبراهيم ماجد عون والمدرب شراب محمدوف.
وقد أدار قمبر مراسم القرعة باعتباره رئيسا للجنة التنفيذية للبطولة، والتي حضرها رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة السيد كاريث براون، والرئيس التنفيذي بالاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة دانزين وايت ورئيس لجنة الحكام ورئيس اللجنة الفنية في البطولة.
اللاعبون: المعنويات مرتفعة وجاهزون لهذا التحدي
من جهتهم، أكد لاعبو منتخبنا الوطني لفنون القتال المختلطة جاهزيتهم لخوض منافسات بطولة العالم، مضيفين أنهم أنهوا كافة التحضيرات لهذه المشاركة، مشيرين إلى أنه رغم المشاركة الواسعة التي ستشهدها هذه النسخة من البطولة، يتطلعون لتقديم المستويات الفنية العالية خلال منافسات هذا الحدث.
وأعربوا عن عظيم شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، على رعاية ودعم سموه الدائمين لرياضة فنون القتال المختلطة البحرينية، مقدرين متابعة ودعم سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية.
ووجهوا شكرهم لرئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر على جهوده الكبيرة في متابعة المنتخب وتهيئة الأجواء المناسبة لخوض هذه المشاركة، عاقدين العزم على تحقيق أفضل النتائج في هذا الحدث الرياضي العالمي.
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