.. وتحصد جائزة أفضل تطبيق للذكاء الاصطناعي في التعليم الرياضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ضمن المبادرات الرائدة لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وفي سياق التعاون بين الهيئة العامة للرياضة ومركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي نالت الهيئة العامة للرياضة جائزة Tahawultech Future Enterprise 2024، عن أفضل تنفيذ للتكنولوجيا لهذا العام في فئة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم الرياضي، وذلك في معرض جيتكس دبي 2024.
ومثلت الهيئة العامة للرياضة في حفل توزيع الجوائز نورة عبدالله بوجليع مستشار الطب الرياضي والتأهيل بالهيئة، حيث تعكس هذه الجائزة مدى الاهتمام الذي توليه الهيئة العامة للرياضة بمواكبة التطورات التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها والاستفادة منها في القطاع الرياضي، حيث يمثل معرض «جيتكس» وجهة عالمية لاستعراض الحلول والتقنيات المتطورة في عدد من المجالات ويحظى بحضور واهتمام
عالمي
واسع.
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