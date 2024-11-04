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.. وتحصد جائزة أفضل تطبيق للذكاء الاصطناعي في التعليم الرياضي

11/4/2024 7:24:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ضمن‭ ‬المبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬ومركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬نالت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬جائزة‭ ‬ Tahawultech ‭ ‬ Future ‭ ‬ Enterprise ‭ ‬2024،‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬تنفيذ‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬لتطبيق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الرياضي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬جيتكس‭ ‬دبي‭ ‬2024‭.‬

ومثلت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬نورة‭ ‬عبدالله‭ ‬بوجليع‭ ‬مستشار‭ ‬الطب‭ ‬الرياضي‭ ‬والتأهيل‭ ‬بالهيئة،‭ ‬حيث‭ ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬مدى‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬بمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬وتقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتطبيقها‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي،‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬جيتكس‮»‬‭ ‬وجهة‭ ‬عالمية‭ ‬لاستعراض‭ ‬الحلول‭ ‬والتقنيات‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬ويحظى‭ ‬بحضور‭ ‬واهتمام
عالمي‮
‬واسع‭.‬

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