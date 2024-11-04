الهيئة العامة للرياضة تنال جائزة أفضل تنفيذ لمشروع حكومي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬المبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬ومركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬نالت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬ – ‭ (‬حكومي‭)‬‮»‬،‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬ GEC ‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬2024‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬جيتكس‭ ‬2024‭.‬

وتسلمت‭ ‬الجائزة‭ ‬وفاء‭ ‬عيسى‭ ‬عون‭ ‬مستشار‭ ‬الشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬بالهيئة،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬التكريم‭ ‬وتسلم‭ ‬الجوائز‭ ‬الدكتور‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي‭ ‬المستشار‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ورئيس‭ ‬المجموعة‭ ‬العالمية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬الفريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬مدى‭ ‬اهتمام‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬بالتطورات‭ ‬والابتكارات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬لتطبيق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬جيتكس‮»‬‭ ‬وجهة‭ ‬عالمية‭ ‬لاستعراض‭ ‬الحلول‭ ‬والتقنيات‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬ويحظى‭ ‬بحضور‭ ‬واهتمام

عالمي‮

‬واسع‭.‬