الهيئة العامة للرياضة تنال جائزة أفضل تنفيذ لمشروع حكومي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
في إطار المبادرات الرائدة لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وفي سياق التعاون بين الهيئة العامة للرياضة ومركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي نالت الهيئة العامة للرياضة جائزة «أفضل تنفيذ مشروع – (حكومي)»، ضمن جوائز GEC الحادية عشرة 2024 خلال معرض جيتكس 2024.
وتسلمت الجائزة وفاء عيسى عون مستشار الشؤون الإدارية بالهيئة، كما شهد التكريم وتسلم الجوائز الدكتور جاسم حاجي المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي ورئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي.
ويعكس هذا التكريم الفريد من نوعه مدى اهتمام الهيئة العامة للرياضة بالتطورات والابتكارات الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات لتطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الرياضي حيث يمثل معرض «جيتكس» وجهة عالمية لاستعراض الحلول والتقنيات المتطورة في عدد من المجالات ويحظى بحضور واهتمام
عالمي
واسع.
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