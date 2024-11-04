الأهلي يواجه شباب أهلي دبي في ((واصل))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يواجه الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء نظيره فريق شباب أهلي دبي الإماراتي على صالة اتحاد السلة بأم الحصم عند الساعة السابعة والنصف مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري السوبر لغربي آسيا لكرة السلة (واصل) ويدخل الأهلي اللقاء وفي رصيده نقطة واحدة بعد خسارته في مباراته الافتتاحية أمام الكويت الكويتي، في حين يدخل شباب أهلي دبي الإماراتي وفي رصيده نقطتين بعد فوزه على البشائر العماني.
ويسعى الأهلي بقيادة مدربه اللبناني جاد الحاج إلى تقديم مستوى مشرف مستندا على الدعم الجماهيري الكبير المتوقع حضوره في المباراة، كما ويعول الفريق على عدد من نجومه أمثال ميثم جميل وهشام سرحان وصانع ألعابه أحمد الدرازي لتقديم عروضهم القوية.
ويتطلع الأهلي إلى الفوز في المباراة لتحسين وضعه في مجموعته القوية، ولذلك فهو مطالب بالفوز وتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض الجولة الثالثة أمام فريق البشائر العماني.
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