الأهلي يواجه شباب أهلي دبي في ((واصل))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يواجه‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬نظيره‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬الإماراتي‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لدوري‭ ‬السوبر‭ ‬لغربي‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬واصل‭) ‬ويدخل‭ ‬الأهلي‭ ‬اللقاء‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يدخل‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬الإماراتي‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬نقطتين‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬البشائر‭ ‬العماني‭.‬

ويسعى‭ ‬الأهلي‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مستوى‭ ‬مشرف‭ ‬مستندا‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الجماهيري‭ ‬الكبير‭ ‬المتوقع‭ ‬حضوره‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬كما‭ ‬ويعول‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نجومه‭ ‬أمثال‭ ‬ميثم‭ ‬جميل‭ ‬وهشام‭ ‬سرحان‭ ‬وصانع‭ ‬ألعابه‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬لتقديم‭ ‬عروضهم‭ ‬القوية‭.‬

ويتطلع‭ ‬الأهلي‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬لتحسين‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬القوية،‭ ‬ولذلك‭ ‬فهو‭ ‬مطالب‭ ‬بالفوز‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬البشائر‭ ‬العماني‭. ‬