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قطعت أمها بالمنشار الكهربائي ووضعت بقاياها على الشواية!

11/4/2024 7:17:59 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تواجه امرأة من ولاية ماريلاند تُدعى كانديس كريغ (46 عامًا) اتهامات بقتل والدتها، مارغريت كريغ (71 عامًا)، حيث يُزعم أنها قامت بتقطيع جثتها باستخدام منشار كهربائي ثم حاولت إحراق بقاياها على شواية وفي حريق خلف المنزل.

تم اكتشاف بقايا الضحية في أكياس قمامة في قبو منزلها في هاياتسفيل في مايو 2023. خلال المحاكمة، شهدت ابنة كانديس، ساليا هاردي (21 عامًا)، التي اعترفت بأنها كانت مساعدة بعد الجريمة، أن القتل حدث بعد أن اتهمت والدتها بسرقة أموال من حساب والدتها البنكي.

في يوم القتل، سمعت هاردي صراخًا داخل المنزل وتذكرت أن والدتها طلبت منها الابتعاد عن غرفة جدتها. بعد يوم من القتل، وجدت هاردي جثة جدتها في صندوق مع كيس قمامة على رأسها. وواجهت والدتها التي اقترحت التخلص من الجثة عن طريق إحراقها أو تقطيعها.

بعد عدة أيام، اشترت كانديس مستلزمات الشواء وحاولت إحراق الجثة، لكن الجيران لاحظوا الحريق وأبلغوا رجال الإطفاء. في اليوم التالي، أحضرت كانديس وبناتها بقايا الضحية إلى الداخل بعد أن "بردت". ثم اشترت كانديس منشارًا كهربائيًا عبر أمازون وقطعت جثة والدتها في القبو.

تم استدعاء الشرطة إلى المنزل في 2 يونيو 2023 بعد بلاغ عن اختفاء مارغريت. وعثرت الشرطة على علامات تدل على التحلل ورائحة كريهة قرب أكياس القمامة. كما تم العثور على المنشار مع بقايا بشرية عليه.

في نهاية المحاكمة، وجدت هيئة المحلفين كانديس كريغ مذنبة بتهم القتل من الدرجة الأولى والثانية، وتلاعب بالأدلة، والتخلص غير القانوني من الجثة.

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