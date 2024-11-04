الكويت .. سيدة تتزعم عصابة للانتقام من طليقها والأمن يتدخل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشفت وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل عملية تلفيق تهمة حيازة مواد مخدرة لمقيم، تورّطت فيها طليقته التي شكّلت عصابة مكونة من ضابط وعسكريين وآخرين، بهدف "التآمر عليه" والزجّ به إلى السجن.
ونشرت الداخلية بياناً، الإثنين، أعلنت فيه أن التحريات التي أجراها قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كشفت أن المقيم الذي تم إلقاء القبض عليه سابقاً من إحدى دوريات الأمن، وبحيازته كمية كبيرة من المخدرات، تعرّض لخدعة كبيرة بتدبير من طليقته.
وأوضحت أن "المخدرات المضبوطة تم دسها في مركبة المجني عليه بطرق خفية دون علمه، بمساعدة ضابط وعسكريين من دوريات الأمن".
وأضافت أنه "عند ضبط المقيم، تم إحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم تزوير محضر الضبط بطريقة مخالفة للواقع".
وتابعت الداخلية الكويتية في بيانها: "وقد أسفرت التحريات الدقيقة عن ضبط جميع المتورطين في هذه الجريمة، وعددهم تسعة أشخاص، حيث اعترف كل منهم بدوره فيها، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات".
وأكدت الوزارة في البيان على التزامها بـ"تحقيق العدالة للجميع.. وحرصها التام على تقديم المتهمين إلى المحاكمة في جميع القضايا".
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