الكويت .. سيدة تتزعم عصابة للانتقام من طليقها والأمن يتدخل

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل عملية تلفيق تهمة حيازة مواد مخدرة لمقيم، تورّطت فيها طليقته التي شكّلت عصابة مكونة من ضابط وعسكريين وآخرين، بهدف "التآمر عليه" والزجّ به إلى السجن.

ونشرت الداخلية بياناً، الإثنين، أعلنت فيه أن التحريات التي أجراها قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كشفت أن المقيم الذي تم إلقاء القبض عليه سابقاً من إحدى دوريات الأمن، وبحيازته كمية كبيرة من المخدرات، تعرّض لخدعة كبيرة بتدبير من طليقته.

وأوضحت أن "المخدرات المضبوطة تم دسها في مركبة المجني عليه بطرق خفية دون علمه، بمساعدة ضابط وعسكريين من دوريات الأمن".

وأضافت أنه "عند ضبط المقيم، تم إحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم تزوير محضر الضبط بطريقة مخالفة للواقع".

وتابعت الداخلية الكويتية في بيانها: "وقد أسفرت التحريات الدقيقة عن ضبط جميع المتورطين في هذه الجريمة، وعددهم تسعة أشخاص، حيث اعترف كل منهم بدوره فيها، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات".

وأكدت الوزارة في البيان على التزامها بـ"تحقيق العدالة للجميع.. وحرصها التام على تقديم المتهمين إلى المحاكمة في جميع القضايا".