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ما كل عشب نافع كدواء

11/4/2024 7:09:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) للمرة‭ ‬المليون‭ ‬بعد‭ ‬الألف‭ ‬أقول‭ ‬إن‭ ‬خوضي‭ ‬في‭ ‬أمور‭ ‬تتعلق‭ ‬بالصحة‭ ‬العامة‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬انني‭ ‬‮«‬مثقف‭ ‬طبيا‮»‬‭ ‬بأي‭ ‬قدر،‭ ‬وفي‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬فإنني‭ ‬ممن‭ ‬يؤيدون‭ ‬إعطاء‭ ‬العيش‭ ‬للخباز‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يأكل‭ ‬نصفه،‭ ‬وكلامي‭ ‬هذا‭ ‬مقدمة‭ ‬ضرورية‭ ‬لأنني‭ ‬سأتناول‭ ‬اليوم‭ ‬أمرا‭ ‬طبيا‭-‬صيدلانيا،‭ ‬كناقل‭ ‬للمعلومات‭ ‬الأساسية،‭ ‬مع‭ ‬منح‭ ‬نفسي‭ ‬حرية‭ ‬الاستنتاج‭.‬

وقف‭ ‬بول‭ ‬بينيت‭ ‬المدير‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المعايير‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬بوتس‭ ‬الصيدلانية‭ ‬العملاقة‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬برلمانية‭ ‬بريطانية،‭ ‬وقال‭ ‬بالحرف‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭: ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬أي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الأدوية‭ ‬العشبية‭ ‬التي‭ ‬نبيع‭ ‬منها‭ ‬بمئات‭ ‬الملايين‭ ‬تشفي‭ ‬أي‭ ‬مرض‭ ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬نبيعها‭ ‬لأن‭ ‬الجمهور‭ ‬‮«‬عايز‭ ‬كده‮»‬‭.. ‬الجمهور‭ -‬حتى‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭- ‬يعتقد‭ ‬ان‭ ‬الأدوية‭ ‬العشبية‭ ‬لها‭ ‬مفعول‭ ‬السحر،‭ ‬وأنها‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تنفع‭ ‬فإنها‭ ‬لا‭ ‬تضر‭. ‬

وقبل‭ ‬شهور‭ ‬نشرت‭ ‬أسبوعية‭ ‬صنداي‭ ‬تايمز‭ ‬تقريرا‭ ‬حوى‭ ‬خلاصة‭ ‬دراسات‭ ‬طبية‭ ‬وصيدلانية‭ ‬تقول‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬ان‭ ‬العقاقير‭ ‬العشبية‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬البلاسيبو‮»‬‭ ‬والبلاسيبو‭ ‬قرص‭ ‬لا‭ ‬يحوي‭ ‬أي‭ ‬مواد‭ ‬ذات‭ ‬خصائص‭ ‬علاجية‭ ‬أو‭ ‬وقائية‭. ‬يعني‭ ‬شوية‭ ‬سكر‭ ‬ودقيق‭ ‬وبس‭. ‬ويستخدم‭ ‬البلاسيبو‭ ‬بانتظام‭ ‬في‭ ‬تجريب‭ ‬مفعول‭ ‬أي‭ ‬عقار‭ ‬جديد‭ ‬بتقسيم‭ ‬من‭ ‬يخوضون‭ ‬في‭ ‬التجربة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين‭ ‬او‭ ‬أكثر‭ ‬إحداها‭ ‬تتناول‭ ‬العقار‭ ‬الجديد‭ ‬وأخرى‭ ‬تتناول‭ ‬البلاسيبو‭.. ‬إلخ،‭ ‬وبعدها‭ ‬تجرى‭ ‬دراسة‭ ‬النتائج،‭ ‬للبت‭ ‬في‭ ‬فاعلية‭ ‬العقار‭. ‬وأقول‭ ‬مجددا‭ ‬إنني‭ ‬مدرك‭ ‬لحقيقة‭ ‬أنني‭ ‬أخوض‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬ساخنة‭ ‬لا‭ ‬أجيد‭ ‬السباحة‭ ‬فيها،‭ ‬ولكن‭ ‬دوري‭ ‬ودور‭ ‬كل‭ ‬صاحب‭ ‬قلم‭ ‬ومنبر‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬الناس‭ ‬هو‭ ‬‮«‬إلقاء‭ ‬الضوء‮»‬‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬المعتمة‭: ‬بالتأكيد‭ ‬هناك‭ ‬أدوية‭ ‬عشبية‭ ‬ذات‭ ‬مفعول‭ ‬علاجي‭ ‬ناجع‭ ‬ولكن‭ ‬‮«‬الرك‭ ‬والكلام‮»‬‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬المنتجة‭.. ‬يعني‭ ‬عقار‭ ‬عشبي‭ ‬أنتجته‭ ‬شركة‭ ‬صيدلانية‭ ‬لها‭ ‬معامل‭ ‬بحث‭ ‬وتخضع‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تنتجه‭ ‬للتجربة‭ ‬وفق‭ ‬ضوابط‭ ‬متعارف‭ ‬عليها،‭ ‬أتناوله‭ ‬بقلب‭ ‬جامد‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يدخل‭ ‬السوق‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬نجاعته‭ ‬ثابتة‭.‬

حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬هي‭ ‬أنه‭ ‬يزعجني‭ ‬أن‭ ‬المداواة‭ ‬بالأعشاب‭ ‬صارت‭ ‬تجارة‭ ‬رابحة‭ ‬يديرها‭ ‬في‭ ‬غالب‭ ‬الأحوال‭ ‬أشخاص‭ ‬بلا‭ ‬أي‭ ‬دراية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحوث‭ ‬الصيدلانية‭: ‬كزبرة‭ ‬على‭ ‬شوية‭ ‬نعناع‭ ‬مخلل‭ ‬على‭ ‬شوية‭ ‬صمغ‭ ‬تداوي‭ ‬التهاب‭ ‬الكبد‭. ‬وتذهب‭ ‬الى‭ ‬عشّاب‭ ‬آخر‭ ‬لتطلب‭ ‬دواء‭ ‬لالتهاب‭ ‬الكبد‭ ‬فيعطيك‭ ‬خلطة‭ ‬من‭ ‬مسحوق‭ ‬الخس‭ ‬والسبانخ‭ ‬بعسل‭ ‬قصب‭ ‬السكر‭. ‬وهكذا‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬يداوون‭ ‬السرطان‭ ‬نهائيا‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬بـ«تركيبة‭ ‬سرية‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬تركيبة‭ ‬بهارات‭ ‬دجاج‭ ‬كنتاكي‭. (‬وفي‭ ‬واتساب‭ ‬يتم‭ ‬تداول‭ ‬الرسائل‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬بأن‭ ‬شخصا‭ ‬ما‭ ‬توصل‭ ‬الى‭ ‬علاج‭ ‬حاسم‭ ‬للسرطان،‭ ‬وكأنما‭ ‬السرطان‭ ‬مرض‭ ‬واحد‭ ‬او‭ ‬نوع‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الأمراض،‭ ‬وسمعنا‭ ‬عن‭ ‬العشرات‭ ‬الذين‭ ‬توصلوا‭ ‬إلى‭ ‬علاج‭ ‬الإيدز‭ ‬بالأعشاب‭ ‬وذاع‭ ‬صيتهم‭ ‬حينا‭ ‬من‭ ‬الدهر‭ ‬ثم‭ ‬خبا‭.. ‬وشخصيا‭ ‬أتداوى‭ ‬بالأعشاب‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬معينة‭ ‬ولكن‭ ‬تلك‭ ‬الأعشاب‭ ‬مجربة‭ ‬ولم‭ ‬يتلاعب‭ ‬بها‭ ‬قرصان‭ ‬‮«‬بتاع‭ ‬كله‮»‬،‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬المجتمعات‭ ‬والدول‭ ‬هناك‭ ‬أعشاب‭ ‬استوثق‭ ‬الناس‭ ‬عبر‭ ‬القرون‭ ‬من‭ ‬خواصها‭ ‬العلاجية‭ ‬والوقائية،‭ ‬ولكن‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬العشابين‭ ‬التجاريين‭ ‬صارت‭ ‬تسترزق‭ ‬بثقة‭ ‬الناس‭ ‬بالأعشاب‭ ‬الطبية‭ ‬وتنتج‭ ‬خلطات‭ ‬لا‭ ‬تخضع‭ ‬لأي‭ ‬رقابة،‭ ‬بعد‭ ‬تسويق‭ ‬أكذوبة‭ ‬أنه‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬دواء‭ ‬عشبي‭ ‬ضار‭ ‬بالصحة‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يعالج‭ ‬الحالة‭ ‬المعنية‭. ‬أتذكرون‭ ‬هوجة‭ ‬عصارة‭ ‬زيت‭ ‬حبة‭ ‬البركة‭ ‬كدواء‭ ‬لكل‭ ‬داء؟‭ ‬ماتت‭ ‬الهوجة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬حذر‭ ‬أطباء‭ ‬مسلمون‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬حالات‭ ‬فشل‭ ‬كلوي‭ ‬بالجملة‭ ‬لمن‭ ‬أفرطوا‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬تلك‭ ‬العصارة‭.. ‬ما‭ ‬معنى‭ ‬هذا؟‭ ‬معناه‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬الأدوية‭ ‬العشبية‭ ‬ذات‭ ‬النجاعة‭ ‬المؤكدة‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬قاتلة‭ ‬لأن‭ ‬من‭ ‬يقوم‭ ‬بتحضيرها‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الجرعة‭ ‬او‭ ‬تركيز‭ ‬الجرعة‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬وليس‭ ‬بالمخاطر‭.‬

أذكركم‭ ‬بأكذوبة‭ ‬شرش‭ ‬الزلوع‭ ‬الذي‭ (‬ما‭ ‬إن‭ ‬ظهرت‭ ‬الفياغرا‭) ‬حتى‭ ‬ظهرت‭ ‬منه‭ ‬عبوات‭ ‬تؤكد‭ ‬أنه‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الفياغرا‭.. ‬كيف‭ ‬عرفتم‭ ‬ذلك؟‭ ‬قالوا‭: ‬لاحظنا‭ ‬ان‭ ‬التيوس‭ ‬التي‭ ‬تأكل‭ ‬تلك‭ ‬العشبة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬تصبح‭ ‬أكثر‭ ‬فحولة‭!! ‬ولتعزيز‭ ‬الكذبة‭ ‬قالوا‭ ‬ان‭ ‬الجنود‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬سرقوا‭ ‬تلك‭ ‬النبتة‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭ ‬اللبناني‭! ‬هب‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬صحيح‭: ‬هل‭ ‬نحن‭ ‬تيوس؟

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