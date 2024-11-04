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((اليوم العالمي للسكري)): جهود مملكة البحرين للارتقاء بجودة الحياة للمتعايشين مع السكري

11/4/2024 7:09:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬البروفيسور‭ ‬دلال‭ ‬الرميحي‭ ‬استشاري‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري‭ ‬بمستشفى‭ ‬العوالي‭ ‬أستاذ‭ ‬مشارك‭ ‬للطب‭ ‬الباطني‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬ايرلندا،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية،‭ ‬أن‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬غير‭ ‬السارية‭ ‬انتشارًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬ويُهدد‭ ‬صحة‭ ‬الملايين‭. ‬فوفقاً‭ ‬للأطلس‭ ‬العاشر‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسكري،‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬حوالي‭ ‬537‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬مصاب‭ ‬بالسكري‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬إلى‭ ‬643‭ ‬مليونا‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬و783‭ ‬مليونا‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2045‭. ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬تعكس‭ ‬الأزمة‭ ‬الصحية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬المجتمعات‭ ‬والقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬اليوم‭.‬

وأكدت‭ ‬بروفيسور‭ ‬الرميحي‭ ‬أن‭ ‬الإحصاءات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬معدل‭ ‬انتشار‭ ‬السكري‭ ‬يقدر‭ ‬بحوالي‭ ‬15 % ‭ ‬من‭ ‬البالغين‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬المسح‭ ‬الصحي‭ ‬الوطني‭ ‬الأخير،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬البلاد‭. ‬وتعتبر‭ ‬البحرين‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تضع‭ ‬العناية‭ ‬بالسكري‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولوياتها‭ ‬الصحية،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬لتوعية‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وتعزيز‭ ‬سلوكيات‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مكافحة‭ ‬هذا‭ ‬الداء‭ ‬عبر‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬بين‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬ممثلة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ومراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الاولية‭ ‬والمستشفيات‭ ‬والجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬والتي‭ ‬تتوحد‭ ‬جهودها‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الفريق‭ ‬الوطني‭ ‬لمكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬غير‭ ‬السارية‭ ‬وبالدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تؤديه‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬احتفالات‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للسكري،‭ ‬أطلق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسكري‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬السكري‭ ‬وجودة‭ ‬الحياة‮»‬‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الشعار‭ ‬أهمية‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسكري‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬الأفراد‭ ‬والمجتمعات‭ ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬تفصيل‭ ‬هذه‭ ‬المحاور‭. ‬

أولا‭ - ‬جودة‭ ‬الصحة‭ ‬الجسدية‭:‬

تُعَدُّ‭ ‬الصحة‭ ‬الجسدية‭ ‬الجانب‭ ‬الأول‭ ‬والرئيسي‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬السكري‭. ‬ويحتاج‭ ‬المتعايشون‭ ‬مع‭ ‬السكري‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬بنمط‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭ ‬يتضمن‭ ‬تغذية‭ ‬متوازنة‭ ‬ونشاط‭ ‬بدني‭ ‬منتظم‭. ‬يشمل‭ ‬ذلك‭ ‬تناول‭ ‬الأطعمة‭ ‬الغنية‭ ‬بالألياف‭ ‬والفيتامينات،‭ ‬وتجنب‭ ‬السكريات‭ ‬المضافة‭ ‬والدهون‭ ‬المشبعة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬نسب‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬القلب‭. ‬ونشدد‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬العناية‭ ‬بالجسم‭ ‬وأعضائه‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬لتفادي‭ ‬المضاعفات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالسكري‭ ‬وتحقيق‭ ‬نوعية‭ ‬حياة‭ ‬أفضل‭.‬

ثانياً‭ - ‬جودة‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭:‬

يتناول‭ ‬المحور‭ ‬الثاني‭ ‬الجانب‭ ‬النفسي،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬القلق‭ ‬والاكتئاب‭ ‬دورًا‭ ‬هاماً‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬المتعايشين‭ ‬مع‭ ‬السكري‭. ‬والضغوط‭ ‬النفسية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬سلبًا‭ ‬على‭ ‬توازن‭ ‬نسب‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭. ‬لذا‭ ‬يجب‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬وتوفير‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المشاعر‭ ‬السلبية‭. ‬ويمكن‭ ‬للجلسات‭ ‬التفاعلية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬النفسية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مفيدة‭ ‬جدًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭.‬

ثالثاً‭ - ‬جودة‭ ‬صحة‭ ‬المجتمع‭:‬

المحور‭ ‬الثالث‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬مجتمعية‭ ‬تدعم‭ ‬المتعايشين‭ ‬مع‭ ‬السكري‭. ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬جهود‭ ‬لتيسير‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأغذية‭ ‬الصحية،‭ ‬وإعداد‭ ‬الأماكن‭ ‬المناسبة‭ ‬لممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬والنشاط‭ ‬البدني‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬فمن‭ ‬المهم‭ ‬تشجيع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭ ‬وتبني‭ ‬سلوكيات‭ ‬محفزة‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬نوعية‭ ‬الحياة‭ ‬للمتعايشين‭ ‬مع‭ ‬السكري‭.‬

وتُعتبر‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العناية‭ ‬بالسكري‭ ‬وتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للمتعايشين‭ ‬معه‭ ‬والمعارضين‭ ‬له‭ ‬مثل‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬المصابين‭ ‬بمرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬السكري‭. ‬إذ‭ ‬تلتزم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬بتطوير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬شاملة‭ ‬تستهدف‭ ‬تحسين‭ ‬نوعية‭ ‬حياة‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬وللبحرين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والأطر‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الصحة‭ ‬والحياة‭ ‬للمتعايشين‭ ‬مع‭ ‬السكري‭ ‬وهنا‭ ‬عرض‭ ‬لأهمها‭:‬

1‭. ‬المبادرات‭ ‬الصحية‭:‬

أطلقت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬ومنها‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬المول‭ ‬الصحي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يشجع‭ ‬المجمعات‭ ‬التجارية‭ ‬أن‭ ‬تفتح‭ ‬أبوابها‭ ‬للرواد‭ ‬قبل‭ ‬أوقات‭ ‬التسوق‭ ‬لتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬مكيفة‭ ‬ومناسبة‭ ‬لممارسة‭ ‬الرياضة‭. ‬كما‭ ‬تبنت‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬مبادرات‭ ‬منها‭ ‬إنشاء‭ ‬مضامير‭ ‬المشي‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬اليوم‭ ‬جزءا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬لأي‭ ‬منطقة‭ ‬سكنية‭. ‬بالإضافة‭ ‬للبرامج‭ ‬التوعوية‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬مثل‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬المشي‮»‬‭ ‬ومهرجانات‭ ‬التوعية‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬حول‭ ‬التوعية‭ ‬بالسكري‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬المعلومات‭ ‬اللازمة‭ ‬حول‭ ‬السكري،‭ ‬طرق‭ ‬الوقاية،‭ ‬والعلاج‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤتمرات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬والندوات‭ ‬التثقيفية‭ ‬التي‭ ‬تتناول‭ ‬أهمية‭ ‬التغذية‭ ‬السليمة‭ ‬والنشاط‭ ‬البدني‭. ‬بالإضافة‭ ‬لإصدار‭ ‬النشرات‭ ‬التوعوية‭ ‬والمطبوعات‭ ‬والكتب‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬السكري‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬

2‭. ‬العيادات‭ ‬المتخصصة‭:‬

تم‭ ‬تأسيس‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العيادات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬رعاية‭ ‬متكاملة‭ ‬للمتعايشين‭ ‬مع‭ ‬السكري‭ ‬تشمل‭ ‬الفحوصات‭ ‬الدورية‭ ‬والمشورة‭ ‬الطبية‭ ‬والنفسية‭. ‬تعمل‭ ‬هذه‭ ‬العيادات‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬أطباء‭ ‬متخصصين‭ ‬لتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إضافة‭ ‬عيادة‭ ‬متخصصة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬والسمنة‭ ‬وهي‭ ‬عيادات‭ ‬محورية‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭. ‬

3‭. ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭:‬

تسعى‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬دمج‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬السكري،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬أجهزة‭ ‬قياس‭ ‬السكر‭ ‬الذكية‭ ‬وتطبيقات‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬لمراقبة‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات،‭ ‬مما‭ ‬يسهل‭ ‬على‭ ‬المرضى‭ ‬إدارة‭ ‬حالتهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬مثل‭ ‬كاف‭ ‬الإنسانية‭ ‬والكلمة‭ ‬الطيبة‭ ‬وجمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬بالتبرع‭ ‬لتوفير‭ ‬مضخات‭ ‬الأنسولين‭. ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬ساهمت‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬بدعم‭ ‬تبني‭ ‬أطفال‭ ‬السكري‭ ‬بمجسات‭ ‬قياس‭ ‬السكر‭. ‬

4‭. ‬دعم‭ ‬الأبحاث‭ ‬الطبية‭:‬

تُشجع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬الأبحاث‭ ‬والدراسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسكري،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬الجامعات‭ ‬والمراكز‭ ‬البحثية‭ ‬المحلية‭ ‬إلى‭ ‬فهم‭ ‬المزيد‭ ‬حول‭ ‬العوامل‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تفشي‭ ‬المرض‭ ‬وطرق‭ ‬جديدة‭ ‬لعلاجه‭ ‬والوقاية‭ ‬منه‭. ‬ويتم‭ ‬نشر‭ ‬هذه‭ ‬البحوث‭ ‬في‭ ‬الدوريات‭ ‬الطبية‭ ‬وعرضها‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الدولية‭ ‬لمشاركة‭ ‬الخبرات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬الصورة‭ ‬الواقعية‭ ‬للسكري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

5‭. ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭:‬

تتعاون‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬مثل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسكري،‭ ‬والجمعيات‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بالسكري‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المحلية‭ ‬ويتيح‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أحدث‭ ‬المعلومات‭ ‬والموارد‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬دعم‭ ‬المتعايشين‭ ‬مع‭ ‬السكري‭ ‬وآخر‭ ‬ما‭ ‬توصل‭ ‬له‭ ‬العلم‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬والعلاج‭.‬

6‭. ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية‭:‬

تشجع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬العناية‭ ‬بالسكري،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬رياضية‭ ‬واجتماعية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحي،‭ ‬مما‭ ‬يولد‭ ‬روح‭ ‬التضامن‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬ويدعم‭ ‬المرضى‭ ‬وعائلاتهم‭. ‬كما‭ ‬تبنت‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬زيارات‭ ‬لدور‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لهم‭ ‬والتوعية‭ ‬بمخاطر‭ ‬السكري‭ ‬بصور‭ ‬مبسطة‭ ‬وتفاعلية‭.‬

7‭. ‬التوعية‭ ‬بالحياة‭ ‬الصحية‭ ‬منذ‭ ‬الطفولة‭:‬

بادرت‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬بايرلندا‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬روتاري‭ ‬المنامة‭ ‬بإطلاق‭ ‬وحدة‭ ‬متنقلة‭ ‬للسكري‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬تحرك‭ ‬معنا‮»‬‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬توعية‭ ‬النشء‭ ‬بضرورة‭ ‬تبني‭ ‬أساليب‭ ‬حياة‭ ‬صحية‭ ‬لتفادي‭ ‬السمنة‭ ‬عند‭ ‬الأطفال‭ ‬وبالتالي‭ ‬الحد‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭.‬

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