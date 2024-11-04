اليوم إغلاق التسجيل في بطولة جيبك الـ 36

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حدد نادي البحرين للتنس الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء كآخر موعد للتسجيل في بطولة جيبك الـ 36 المفتوحة للتنس، والتي ينظمها النادي من 12 إلى 26 نوفمبر الجاري برعاية شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.
وسجل حتى الآن 150 لاعبا ولاعبة للمشاركة في البطولة، وسيكون هذا العدد مرشحا للزيادة قبل غلق باب التسجيل مساء اليوم، وتضم البطولة 10 مسابقات أهمها مسابقتي فردي وزوجي السوبر للرجال والتي يشارك فيها عدد كبير من أبطال التنس البحرينيين والعرب والأجانب، ومسابقتي فردي وزوجي الرجال والتي شهدت أعلى نسبة مشاركة حتى الآن، بالإضافة إلى مسابقات فردي وزوجي الرواد سن 45 و55 سنة، ومسابقتي فردي وزوجي السيدات.
وستعقد اللجنة الفنية المنظمة للبطولة اجتماعا مساء اليوم برئاسة عبد اللطيف محمد أحمد رئيس لجنة النشاط الرياضي بالنادي، وذلك لفحص وتصنيف طلبات المشاركة، ثم تقوم اللجنة بإعداد جداول المباريات، وقد تم تخصيص جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات فردي وزوجي السوبر وفردي الرجال وفردي السيدات بالإضافة الى الكؤوس التي تم إعدادها خصيصا لهذه البطولة العريقة.
ويدعو النادي اللاعبين الراغبين في المشاركة إلى الحضور وتسجيل أسمائهم قبل الساعة السابعة من مساء اليوم، كما يمكن التسجيل عن طريق البريد الإلكتروني للنادي bahrain . tennisclub@gmail . com
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