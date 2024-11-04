اليوم إغلاق التسجيل في بطولة جيبك الـ 36

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسجل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬150‭ ‬لاعبا‭ ‬ولاعبة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وسيكون‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬مرشحا‭ ‬للزيادة‭ ‬قبل‭ ‬غلق‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬مساء‭ ‬اليوم،‭ ‬وتضم‭ ‬البطولة‭ ‬10‭ ‬مسابقات‭ ‬أهمها‭ ‬مسابقتي‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬السوبر‭ ‬للرجال‭ ‬والتي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أبطال‭ ‬التنس‭ ‬البحرينيين‭ ‬والعرب‭ ‬والأجانب،‭ ‬ومسابقتي‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬الرجال‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقات‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬الرواد‭ ‬سن‭ ‬45‭ ‬و55‭ ‬سنة،‭ ‬ومسابقتي‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬السيدات‭.‬

وستعقد‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬اجتماعا‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬برئاسة‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬النشاط‭ ‬الرياضي‭ ‬بالنادي،‭ ‬وذلك‭ ‬لفحص‭ ‬وتصنيف‭ ‬طلبات‭ ‬المشاركة،‭ ‬ثم‭ ‬تقوم‭ ‬اللجنة‭ ‬بإعداد‭ ‬جداول‭ ‬المباريات،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬جوائز‭ ‬مالية‭ ‬للفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬السوبر‭ ‬وفردي‭ ‬الرجال‭ ‬وفردي‭ ‬السيدات‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الكؤوس‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعدادها‭ ‬خصيصا‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬العريقة‭.‬

ويدعو‭ ‬النادي‭ ‬اللاعبين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬وتسجيل‭ ‬أسمائهم‭ ‬قبل‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬التسجيل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للنادي‭ ‬ bahrain ‭.‬ tennisclub@gmail ‭.‬ com ‭ ‬