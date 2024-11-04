مناع المطوع مراقبا أمنيا في مواجهة الوحدات واستقلال دوشنبه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم البحريني مناع المطوع ليكون مراقبًا أمنيًا لمواجهة الوحدات الأردني واستقلال دوشنبه الطاجيكي والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على «استاد عمّان الدولي» بالعاصمة الأردنية عمّان، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2.
وكان المطوع قد كُلّف مؤخرا بمراقبة مواجهة الكويت والعراق ضمن منافسات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أقيمت على «استاد جابر الأحمد الدولي» بالعاصمة الكويت.
ويأتي تكليف البحريني مناع المطوع لمراقبة هذه المواجهة الآسيوية المهمة، نظير خبراته الكبيرة في مجال عمله، وتأكيدًا لما تتمتع به الكوادر البحرينية من كفاءة عالية من جهة، وثقة مستمرة من قبل الاتحادين القاري والدولي من جهة ثانية، وهو ما انعكس بوضوح على دوره اللافت في أداء المهمات المطلوبة بالصورة الأمثل.
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