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مناع المطوع مراقبا أمنيا في مواجهة الوحدات واستقلال دوشنبه

11/4/2024 7:08:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كلف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬البحريني‭ ‬مناع‭ ‬المطوع‭ ‬ليكون‭ ‬مراقبًا‭ ‬أمنيًا‭ ‬لمواجهة‭ ‬الوحدات‭ ‬الأردني‭ ‬واستقلال‭ ‬دوشنبه‭ ‬الطاجيكي‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬‮«‬استاد‭ ‬عمّان‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬لمباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2‭.‬

وكان‭ ‬المطوع‭ ‬قد‭ ‬كُلّف‭ ‬مؤخرا‭ ‬بمراقبة‭ ‬مواجهة‭ ‬الكويت‭ ‬والعراق‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬‮«‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الكويت‭.‬

ويأتي‭ ‬تكليف‭ ‬البحريني‭ ‬مناع‭ ‬المطوع‭ ‬لمراقبة‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬الآسيوية‭ ‬المهمة،‭ ‬نظير‭ ‬خبراته‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عمله،‭ ‬وتأكيدًا‭ ‬لما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وثقة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحادين‭ ‬القاري‭ ‬والدولي‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬بوضوح‭ ‬على‭ ‬دوره‭ ‬اللافت‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المهمات‭ ‬المطلوبة‭ ‬بالصورة‭ ‬الأمثل‭.‬

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