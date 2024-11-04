منافسة قوية في انطلاقة بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
انطلقت أمس الإثنين منافسات الدور الرئيسي لبطولة الاتحاد الدولي للتنس فئة الناشئين «
J 30»، حيث أقيمت مجموعة من المباريات ضمن دور الـ32 لفئتي للأولاد والفتيات، وذلك على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس بجامعة بوليتكنك البحرين بمدينة عيسى.
ويستضيف الاتحاد البحريني للتنس 3 نسخ من بطولة الاتحاد الدولي للناشئين خلال شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل.
وفي مسابقة فردي الأولاد، تمكن اللاعب المنغولي أندريك بوري فدراج من التأهل إلى دور الـ16 بعد تغلبه على اللاعب الأسترالي أبهيك خاطري بنتيجة 6/0 و6/1، كما تغلب اللاعب الروماني ماتي سوكو على منافسه الأمريكي نيلسون جو بنتيجة 6/3 و6/3 ليحجز مقعده في الدور المقبل.
وفي مباراة أخرى ضمن الدور ذاته فاز اللاعب الهندي شوريا سلاما على منافسه الإيرلندي أريشيا روزولينا بنتيجة 6/2 و6/4، وتأهل اللاعب الهندي تيجاس أهوجا إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه على منافسه التركي كايا جانكارديز بنتيجة 6/3 و6/4.
واكتسح اللاعب الألماني ليونيداس منافسه المنغولي إينكارجال بنتيجة 6/0 و6/0 ليبلغ دور الـ16 للبطولة، ونجح اللاعب الكويتي محمد العوضي في عبور منافسه التركي يازي يلديز بنتيجة 6/2 و6/4 والتأهل إلى ثمن النهائي.
وحقق اللاعب التركي إيركوت آيدين فوزا صعبا على منافسه الدنماركي سبستيان كفيست بنتيجة 2/6، 6/2 و6/1 ليلتحق بركب المتأهلين إلى دور الـ16.
وفاز اللاعب التاسلندي نابراد لالي على الهندي أراف ديكيال بنتيجة 6/3، 3/6 و6/2 ويتأهل إلى الدور التالي.
وضمن منافسات دور الـ32 لفئة فردي الفتيات، نجحت اللاعبة الروسية أغاتا أولاخينا في الفوز على اللاعبة الناميبية كارا دوتويت بنتيجة 6/0 و6/3، وتفوقت اللاعبة الرومانية إيفا لوانا على البحرينية حنين النجار بنتيجة 6/0 و6/0 لتعبر إلى الدور التالي، وفي المباراة الثالثة التي أقيمت أمس ضمن فردي الفتيات تغلبت اللعبة الهندية براداتا على منافستها الروسية ليديا راتبويلسكايا بنتيجة 6/4 و6/2
وتستكمل اليوم الثلاثاء منافسات دور الـ32، لمسابقة الفردي للأولاد والفتيات، كما ستبدأ يوم غد مباريات مسابقة الزوجي.
MENAFN04112024000055011008ID1108850383
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.