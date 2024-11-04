منافسة قوية في انطلاقة بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويستضيف‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬3‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للناشئين‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬فردي‭ ‬الأولاد،‭ ‬تمكن‭ ‬اللاعب‭ ‬المنغولي‭ ‬أندريك‭ ‬بوري‭ ‬فدراج‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الأسترالي‭ ‬أبهيك‭ ‬خاطري‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬1،‭ ‬كما‭ ‬تغلب‭ ‬اللاعب‭ ‬الروماني‭ ‬ماتي‭ ‬سوكو‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الأمريكي‭ ‬نيلسون‭ ‬جو‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬3‭ ‬ليحجز‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬فاز‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬شوريا‭ ‬سلاما‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الإيرلندي‭ ‬أريشيا‭ ‬روزولينا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬4،‭ ‬وتأهل‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬تيجاس‭ ‬أهوجا‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬التركي‭ ‬كايا‭ ‬جانكارديز‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬4‭.‬

واكتسح‭ ‬اللاعب‭ ‬الألماني‭ ‬ليونيداس‭ ‬منافسه‭ ‬المنغولي‭ ‬إينكارجال‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬0‭ ‬ليبلغ‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬للبطولة،‭ ‬ونجح‭ ‬اللاعب‭ ‬الكويتي‭ ‬محمد‭ ‬العوضي‭ ‬في‭ ‬عبور‭ ‬منافسه‭ ‬التركي‭ ‬يازي‭ ‬يلديز‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬4‭ ‬والتأهل‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

وحقق‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬إيركوت‭ ‬آيدين‭ ‬فوزا‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الدنماركي‭ ‬سبستيان‭ ‬كفيست‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭/‬6،‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬1‭ ‬ليلتحق‭ ‬بركب‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭.‬

وفاز‭ ‬اللاعب‭ ‬التاسلندي‭ ‬نابراد‭ ‬لالي‭ ‬على‭ ‬الهندي‭ ‬أراف‭ ‬ديكيال‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3،‭ ‬3‭/‬6‭ ‬و6‭/‬2‭ ‬ويتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬التالي‭.‬

وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬لفئة‭ ‬فردي‭ ‬الفتيات،‭ ‬نجحت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الروسية‭ ‬أغاتا‭ ‬أولاخينا‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬الناميبية‭ ‬كارا‭ ‬دوتويت‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬3،‭ ‬وتفوقت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الرومانية‭ ‬إيفا‭ ‬لوانا‭ ‬على‭ ‬البحرينية‭ ‬حنين‭ ‬النجار‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬0‭ ‬لتعبر‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬التالي،‭ ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬أمس‭ ‬ضمن‭ ‬فردي‭ ‬الفتيات‭ ‬تغلبت‭ ‬اللعبة‭ ‬الهندية‭ ‬براداتا‭ ‬على‭ ‬منافستها‭ ‬الروسية‭ ‬ليديا‭ ‬راتبويلسكايا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬2

وتستكمل‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬الـ32،‭ ‬لمسابقة‭ ‬الفردي‭ ‬للأولاد‭ ‬والفتيات،‭ ‬كما‭ ‬ستبدأ‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬مباريات‭ ‬مسابقة‭ ‬الزوجي‭.‬