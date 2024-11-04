حكم نهائي بحبس محام 3 سنوات لتعاطي المخدرات.. و15 سنة لصديقه بسبب الاتجار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقرت محكمة التمييز عقوبة (محامي) بالحبس 3 سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف دينار عن تهمة تعاطي المواد المخدرة بعد أن اعفته محكمة أول درجة من تهمة الاتجار لإرشاده عن مصدرها، فيما عاقبت صديقا له بالسجن خمس عشرة سنة وتغريمه خمسين ألف دينار، ومعاقبة المتهمة الثالثة بالسجن عشر سنوات وتغريمها خمسة آلاف دينار، ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن عشر سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المواد المخدرة تفيد قيام المتهم الأول (المحامي) بترويج وتعاطي المواد المخدرة، فتم استصدار إذن بالقبض عليه وتفتيشه من قبل النيابة العامة، حيث تم القبض عليه وبتفتيشه ذاتيا تم العثور على قطعة بنية داكنة اللون يعتقد أنها تحتوي على مادة الحشيش المخدرة، وبتفتيش سيارته ومسكنه تم العثور على قطعتين داكنتين يعتقد أنهما تحتويان على مادة الحشيش المخدرة وأقراص طبية مخدرة، وبإجراء التحقيقات تم التوصل إلى باقي المتهمين الذين دلت التحريات على ترويجهم وتعاطيهم للمادة المخدرة.
حيث وجهت النيابة العامة الى المتهم الأول أنه في 2023 بدائرة أمن مملكة البحرين؛ حاز وباع بقصد الاتجار المادة المخدرة (الحشيش) والمؤثر العقلي (البريجبالين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أنه حاز وأحرز المادة المخدرة (الحشيش) ومؤثرين عقليين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت الى الثاني تهمة حيازة بقصد الاتجار المواد المخدرة (الحشيش) و(الترامادول) و6 أنواع من المؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما قدم المادة المخدرة (الحشيش) و3 أنواع من المؤثرات العقلية للغير من دون مقابل، كذلك حاز وأحرز المواد المخدرة (الحشيش) و(الترامادول) و7 أنواع من المؤثر العقلية بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ووجهت الى الثالثة تهمة الاشتراك مع الثاني عن طريق الاتفاق والمساعدة ببيع المواد المخدرة (الحشيش) وتولت إدارة الحسابات المالية الخاصة ببيع المواد المخدرة فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك بينما يواجه المتهم الرابع تهمة حيازة وبيع بقصد الاتجار المادة المخدرة (الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
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