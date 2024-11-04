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حكم نهائي بحبس محام 3 سنوات لتعاطي المخدرات.. و15 سنة لصديقه بسبب الاتجار

11/4/2024 7:08:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقرت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬عقوبة‭ (‬محامي‭) ‬بالحبس‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬وبتغريمه‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬عن‭ ‬تهمة‭ ‬تعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اعفته‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬الاتجار‭ ‬لإرشاده‭ ‬عن‭ ‬مصدرها،‭ ‬فيما‭ ‬عاقبت‭ ‬صديقا‭ ‬له‭ ‬بالسجن‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬وتغريمه‭ ‬خمسين‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬ومعاقبة‭ ‬المتهمة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالسجن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬وتغريمها‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬ومعاقبة‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬بالسجن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬وتغريمه‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬ومصادرة‭ ‬المضبوطات‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬ورود‭ ‬معلومات‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬تفيد‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ (‬المحامي‭) ‬بترويج‭ ‬وتعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬فتم‭ ‬استصدار‭ ‬إذن‭ ‬بالقبض‭ ‬عليه‭ ‬وتفتيشه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬وبتفتيشه‭ ‬ذاتيا‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬قطعة‭ ‬بنية‭ ‬داكنة‭ ‬اللون‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬المخدرة،‭ ‬وبتفتيش‭ ‬سيارته‭ ‬ومسكنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬قطعتين‭ ‬داكنتين‭ ‬يعتقد‭ ‬أنهما‭ ‬تحتويان‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬المخدرة‭ ‬وأقراص‭ ‬طبية‭ ‬مخدرة،‭ ‬وبإجراء‭ ‬التحقيقات‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬المتهمين‭ ‬الذين‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬على‭ ‬ترويجهم‭ ‬وتعاطيهم‭ ‬للمادة‭ ‬المخدرة‭.‬

حيث‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الى‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬حاز‭ ‬وباع‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ (‬الحشيش‭) ‬والمؤثر‭ ‬العقلي‭ (‬البريجبالين‭) ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬حاز‭ ‬وأحرز‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ (‬الحشيش‭) ‬ومؤثرين‭ ‬عقليين‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬قانونا‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المبين‭ ‬بالتحقيقات‭.‬

كما‭ ‬وجهت‭ ‬الى‭ ‬الثاني‭ ‬تهمة‭ ‬حيازة‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ (‬الحشيش‭) ‬و‭(‬الترامادول‭) ‬و6‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬المؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ (‬الحشيش‭) ‬و3‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬المؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬للغير‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬كذلك‭ ‬حاز‭ ‬وأحرز‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ (‬الحشيش‭) ‬و‭(‬الترامادول‭) ‬و7‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬المؤثر‭ ‬العقلية‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬ووجهت‭ ‬الى‭ ‬الثالثة‭ ‬تهمة‭ ‬الاشتراك‭ ‬مع‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬ببيع‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ (‬الحشيش‭) ‬وتولت‭ ‬إدارة‭ ‬الحسابات‭ ‬المالية‭ ‬الخاصة‭ ‬ببيع‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬فتمت‭ ‬تلك‭ ‬الجريمة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بينما‭ ‬يواجه‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬تهمة‭ ‬حيازة‭ ‬وبيع‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ (‬الحشيش‭) ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا‭. ‬

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