3 سنوات لمحتال وإلزامه برد 180 ألف دينار لضحيته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬ذكرت‭ ‬أنها‭ ‬تعرّفت‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬لكونه‭ ‬صديق‭ ‬أخيها،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بيع‭ ‬وشراء‭ ‬العقارات،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬توقّفت‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬الأحوال‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وأضافت‭ ‬المبلغة‭ ‬أن‭ ‬شقيقها‭ ‬اقترح‭ ‬عليها‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬لكونه‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬العقارات،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬سلمته‭ ‬شيكين‭ ‬الأول‭ ‬بـ30‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬والثاني‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬مقابل‭ ‬تسليمها‭ ‬أرباحا‭. ‬يُذكر‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬صرح‭ ‬بأن‭ ‬إجراءات‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬محكوم‭ ‬عليه‭ ‬هارب‭ ‬واسترداده‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬أمر‭ ‬القبض‭ ‬الدولي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬بمعاقبته‭ ‬بالسجن‭ ‬لغسله‭ ‬أموالاً‭ ‬متحصلة‭ ‬من‭ ‬جريمة‭ ‬استثمار‭ ‬أموال‭ ‬الغير‭ ‬بدون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭.‬