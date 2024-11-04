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3 سنوات لمحتال وإلزامه برد 180 ألف دينار لضحيته

11/4/2024 7:08:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اقرت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬حكما‭ ‬بالسجن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬والغرامة‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لمتهم‭ ‬تم‭ ‬جلبه‭ ‬عبر‭ ‬الانتربول،‭ ‬وإلزامه‭ ‬برد‭ ‬مبلغ‭ ‬180‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬احتال‭ ‬على‭ ‬سيدة‭ ‬واستولى‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬منها‭ ‬بوهم‭ ‬الاستثمار،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬عاقبته‭ ‬غيابيا‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وتغريمه‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وإلزامه‭ ‬بردّ‭ ‬المبلغ‭ ‬180‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬عارض‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬ضده‭ ‬بعد‭ ‬القبض‭ ‬عليه،‭ ‬وأصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬حكمها‭ ‬بذات‭ ‬الغرامات‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬اكتفت‭ ‬بسجنه‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬فيما‭ ‬ايدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬سجنه‭ ‬3‭ ‬سنوات‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬ذكرت‭ ‬أنها‭ ‬تعرّفت‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬لكونه‭ ‬صديق‭ ‬أخيها،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بيع‭ ‬وشراء‭ ‬العقارات،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬توقّفت‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬الأحوال‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وأضافت‭ ‬المبلغة‭ ‬أن‭ ‬شقيقها‭ ‬اقترح‭ ‬عليها‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬لكونه‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬العقارات،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬سلمته‭ ‬شيكين‭ ‬الأول‭ ‬بـ30‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬والثاني‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬مقابل‭ ‬تسليمها‭ ‬أرباحا‭. ‬يُذكر‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬صرح‭ ‬بأن‭ ‬إجراءات‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬محكوم‭ ‬عليه‭ ‬هارب‭ ‬واسترداده‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬أمر‭ ‬القبض‭ ‬الدولي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬بمعاقبته‭ ‬بالسجن‭ ‬لغسله‭ ‬أموالاً‭ ‬متحصلة‭ ‬من‭ ‬جريمة‭ ‬استثمار‭ ‬أموال‭ ‬الغير‭ ‬بدون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭.‬

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