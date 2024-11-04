براءة مدير فندق من التهرب من تقديم التقرير المالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬زهير‭ ‬عبداللطيف‭ ‬وكيل‭ ‬المدير‭ ‬المتهم،‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬تتحصل‭ ‬فيما‭ ‬ورد‭ ‬بخطاب‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬بأن‭ ‬إدارة‭ ‬الفندق‭ ‬امتنعت‭ ‬عمدا‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬من‭ ‬تسليم‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬المدققة‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة،‭ ‬وبأن‭ ‬المتهم‭ ‬بصفته‭ ‬مدير‭ ‬الفندق‭ ‬والمسؤول‭ ‬عن‭ ‬صحة‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬المدققة‭ ‬هو‭ ‬المسؤول،‭ ‬وقد‭ ‬عولت‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬بأن‭ ‬الفندق‭ ‬والأجنحة‭ ‬لهما‭ ‬سجل‭ ‬تجاري‭ ‬واحد‭.‬

ودفع‭ ‬المحامي‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بأن‭ ‬موكله‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬لأجنحة‭ ‬فندقية‭ ‬أخرى‭ ‬برقم‭ ‬سجل‭ ‬تجاري‭ ‬مختلف‭ ‬وكذلك‭ ‬عنوان‭ ‬مختلف‭ ‬كل‭ ‬الاختلاف‭ ‬عما‭ ‬ورد‭ ‬بخطاب‭ ‬هيئة‭ ‬السياحة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬لها‭ ‬مالك‭ ‬آخر‭ ‬وإدارة‭ ‬أخرى‭ ‬تابعة‭ ‬لشركة،‭ ‬وقدم‭ ‬المستندات‭ ‬الدالة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إنه‭ ‬يكفي‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬أن‭ ‬تتشكك‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬إسناد‭ ‬التهمة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬كي‭ ‬تقضي‭ ‬بالبراءة‭ ‬ما‭ ‬دامت‭ ‬قد‭ ‬أحاطت‭ ‬بالدعوى‭ ‬عن‭ ‬بصر‭ ‬وبصيرة،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬الشك‭ ‬يفسر‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬المتهم،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬قضاء‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يضير‭ ‬العدالة‭ ‬إفلات‭ ‬مجرم‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬يضيرها‭ ‬الافتئات‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الأفراد‭ ‬وحرياتهم‭.‬

وأضافت‭ ‬المحكمة‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬وما‭ ‬قدمه‭ ‬وكيل‭ ‬المتهم‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬خلت‭ ‬مما‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬هو‭ ‬مدير‭ ‬الفندق‭ ‬محل‭ ‬التهمة‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تتشكك‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬صحة‭ ‬إحالة‭ ‬المتهم‭ ‬الى‭ ‬المحاكمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬وحكمت‭ ‬ببراءة‭ ‬المتهم‭ ‬مما‭ ‬أسند‭ ‬إليه‭. ‬