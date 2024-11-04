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ماذا لو حصل تعادل تام بين هاريس وترامب؟

11/4/2024 7:08:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬فشلت‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬ودونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الغالبية‭ ‬الضرورية‭ ‬من‭ ‬أصوات‭ ‬الناخبين‭ ‬الكبار‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض؟‭ ‬هذه‭ ‬الفرضية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬إثارة‭ ‬معضلة‭ ‬معقدة‭ ‬ومفاقمة‭ ‬قلق‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬ممكنة‭ ‬نظريا‭. ‬وبموجب‭ ‬الدستور‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬الكونجرس‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة،‭ ‬اختيار‭ ‬الرئيس‭ ‬السابع‭ ‬والأربعين‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وبالتحديد‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المنتخب‭ ‬بنتيجة‭ ‬الاقتراع‭ ‬أيضا‭ ‬فيما‭ ‬يتولى‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬تعيين‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭. ‬

هذه‭ ‬الفرضية‭ ‬النادرة‭ ‬الحدوث،‭ ‬ستحصل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعادل‭ ‬المرشحين‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الناخبين‭ ‬الكبار‭ ‬أي‭ ‬269‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭. ‬وثمة‭ ‬سيناريوهات‭ ‬تصويت‭ ‬عدة‭ ‬تفضي‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬التعادل‭ ‬المطلق‭ ‬بين‭ ‬المرشحين‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬المجمع‭ ‬الانتخابي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬538‭ ‬عضوا‭ ‬ستكون‭ ‬مهمتهم‭ ‬اختيار‭ ‬الرئيس‭ ‬المقبل‭ ‬للبلاد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭. ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬قد‭ ‬يحصل‭ ‬ذلك،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فازت‭ ‬المرشحة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬ولايات‭ ‬ويسكنسن‭ ‬وميشغن‭ ‬وبنسيلفانيا‭ ‬وفاز‭ ‬الجمهوري‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬أريزونا‭ ‬ونيفادا‭ ‬وكارولاينا‭ ‬الشمالية‭ ‬ونبراسكا‭. ‬

لم‭ ‬يسبق‭ ‬أن‭ ‬سجل‭ ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الحديث‭. ‬وتعود‭ ‬المرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬سجل‭ ‬فيها‭ ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الناخبين‭ ‬الكبار‭ ‬بين‭ ‬المرشحين‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1800‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬توماس‭ ‬جيفرسون‭ ‬مرشحا‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬الديمقراطي‭ ‬وجون‭ ‬آدامز‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬الفدرالي‭. ‬لكن‭ ‬الملفت‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬التعادل‭ ‬لم‭ ‬يشمل‭ ‬آدامز‭ ‬بل‭ ‬المرشحين‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭-‬الديمقراطي‭ ‬توماس‭ ‬جيفرسون‭ ‬وآرون‭ ‬بور‭ ‬اللذين‭ ‬حصل‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬على‭ ‬73‭ ‬صوتا‭. ‬وقد‭ ‬اعتبرت‭ ‬الانتخابات‭ ‬لاغية‭ ‬وقام‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬بينهما‭ ‬لانتخاب‭ ‬جيفرسون‭ ‬بعد‭ ‬36‭ ‬جولة‭ ‬تصويت‭. ‬

ودفع‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬المعقد‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬التعديل‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬دستور‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1804‭ ‬الذي‭ ‬استكمل‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬فيه‭ ‬التي‭ ‬تفصل‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬اتباعها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬حصول‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬على‭ ‬غالبية‭ ‬أصوات‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬الانتخابي‭. ‬لكن‭ ‬عمليا،‭ ‬كيف‭ ‬سيتم‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2025؟‭ ‬ويفيد‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬كونجريشونال‭ ‬ريسيرتش‭ ‬سيرفيس‮»‬‭ ‬للدراسات‭ ‬التابع‭ ‬للكونجرس‭ ‬‮«‬كل‭ ‬ولاية‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬يحق‭ ‬لها‭ ‬التصويت‮»‬‭. ‬

وبكلام‭ ‬آخر‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬الانتخاب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صوت‭ ‬لكل‭ ‬نائب،‭ ‬بل‭ ‬بغالبية‭ ‬أصوات‭ ‬كل‭ ‬ولاية‭. ‬فولاية‭ ‬إيداهو‭ (‬جمهورية‭) ‬لها‭ ‬صوت‭ ‬بفضل‭ ‬نائبيها‭ ‬الاثنين‭ ‬فيما‭ ‬لولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ (‬ديمقراطية‭) ‬الكبيرة‭ ‬جدا‭ ‬52‭ ‬نائبا‭. ‬وبما‭ ‬أن‭ ‬البلاد‭ ‬تضم‭ ‬50‭ ‬ولاية‭ ‬ستكون‭ ‬الغالبية‭ ‬الجديدة‭ ‬المطلوبة‭ ‬26‭ ‬صوتا‭. ‬ويرجح‭ ‬أن‭ ‬يحتفظ‭ ‬الجمهوريون‭ ‬بهذه‭ ‬الغالبية‭ ‬التي‭ ‬يتمتعون‭ ‬بها‭ ‬راهنا‭. ‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬فرضية‭ ‬كهذه‭ ‬إلى‭ ‬إشعال‭ ‬البلاد‭ ‬المتوترة‭ ‬أصلا‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬ملايين‭ ‬المواطنين‭ ‬مقتنعون‭ ‬أن‭ ‬الاقتراع‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬منافسة‭ ‬محمومة‭ ‬يشهد‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬تجاوزات‭.‬

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