صحيفة: إيران سترد بجيشها على ((إسرائيل)) بعد الثلاثاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأحد، عن مسؤولين قولهم إن إيران تخطط للمشاركة بجيشها التقليدي للرد على الهجوم الذي شنته «إسرائيل» في 26 أكتوبر الماضي، لافتين إلى أن الرد الإيراني سيكون بعد الانتخابات الأمريكية اليوم الثلاثاء.
وبحسب مصادرها كشفت الصحيفة عن أن إيران أبلغت الدبلوماسيين العرب أن جيشها التقليدي سوف يشارك في هذه العملية، لأنها فقدت أربعة جنود ومدنياً في الهجوم الإسرائيلي.
وتابعت: «لا يعني إشراك جيشها النظامي أن قواتها سوف يتم نشرها، ولكن الحرس الثوري الإسلامي شبه العسكري لن يتصرف بمفرده في هذه الحالة».
وقال مسؤول مصري إن إيران حذرت بشكل خاص من رد «قوي معقد».
وقال مسؤول إيراني: «لقد خسر جيشنا بعض أفراده، لذا يتعين عليه الرد»، مضيفاً أن «إيران قد تستخدم الأراضي العراقية لجزء من العملية، ومن المرجح أن تستهدف المنشآت العسكرية الإسرائيلية، ولكن بشكل أكثر عدوانية من المرة الأخيرة».
وقال المسؤولون الإيرانيون والعرب إن إيران لا تخطط للحد من ردها على الصواريخ والطائرات بدون طيار، كما فعلت الهجمتان السابقتان، وأي صواريخ تستخدم ستكون مزودة برؤوس حربية أكثر قوة.
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