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صحيفة: إيران سترد بجيشها على ((إسرائيل)) بعد الثلاثاء

11/4/2024 7:08:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬،‭ ‬الأحد،‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬قولهم‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬تخطط‭ ‬للمشاركة‭ ‬بجيشها‭ ‬التقليدي‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرد‭ ‬الإيراني‭ ‬سيكون‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وبحسب‭ ‬مصادرها‭ ‬كشفت‭ ‬الصحيفة‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬أبلغت‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬العرب‭ ‬أن‭ ‬جيشها‭ ‬التقليدي‭ ‬سوف‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العملية،‭ ‬لأنها‭ ‬فقدت‭ ‬أربعة‭ ‬جنود‭ ‬ومدنياً‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يعني‭ ‬إشراك‭ ‬جيشها‭ ‬النظامي‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬نشرها،‭ ‬ولكن‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬شبه‭ ‬العسكري‭ ‬لن‭ ‬يتصرف‭ ‬بمفرده‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬مصري‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬حذرت‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬رد‭ ‬‮«‬قوي‭ ‬معقد‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬إيراني‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬خسر‭ ‬جيشنا‭ ‬بعض‭ ‬أفراده،‭ ‬لذا‭ ‬يتعين‭ ‬عليه‭ ‬الرد‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬قد‭ ‬تستخدم‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭ ‬لجزء‭ ‬من‭ ‬العملية،‭ ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تستهدف‭ ‬المنشآت‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬ولكن‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬عدوانية‭ ‬من‭ ‬المرة‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المسؤولون‭ ‬الإيرانيون‭ ‬والعرب‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬لا‭ ‬تخطط‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬الصواريخ‭ ‬والطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار،‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬الهجمتان‭ ‬السابقتان،‭ ‬وأي‭ ‬صواريخ‭ ‬تستخدم‭ ‬ستكون‭ ‬مزودة‭ ‬برؤوس‭ ‬حربية‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭. ‬

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