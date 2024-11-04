((تمكين)) و Oracleيوقعان مذكرة تفاهم لافتتاح مركز هندسي متخصص في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)OracleOracle

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬بمشاركة‭ ‬دولية‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬وقادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والمسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬ستقدم Oracle ‭ ‬التدريب‭ ‬التقني‭ ‬اللازم‭ ‬والشهادات‭ ‬الاحترافية‭ ‬للكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬قاعدة‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتوظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬حيث‭ ‬تتطلع‭ ‬المؤسسات‭ ‬إلى‭ ‬توظيف‭ ‬الكوادر‭ ‬المحلية‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬لدفع‭ ‬الابتكار‭ ‬والنمو‭ ‬الرقمي،‭ ‬كما‭ ‬ستساعد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬ Oracle ‭ ‬ Cloud ‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬بالتماشي‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬تمكين‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للعام‭ ‬الحالي‭ ‬والمرتكزة‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسيّة،‭ ‬وهي‭ ‬رفع‭ ‬معدل‭ ‬إدماج‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬نوعيّة‭ ‬للتوظيف،‭ ‬ولا‭ ‬سيّما‭ ‬للداخلين‭ ‬الجدد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوسّع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التطوّر‭ ‬الوظيفي‭ ‬للبحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬ورفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتوظيف‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكدت‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نحرص‭ ‬على‭ ‬تزويد‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬المتنامي،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬تنافسيتهم‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬نيك‭ ‬ريدشو،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأول‭ ‬لقسم‭ ‬‮«‬تك‭ ‬كلاود‮»‬‭ ‬بشركة‭ ‬ Oracle ‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭: ‬‮«‬ستدعم‭ ‬برامجنا‭ ‬التدريبية‭ ‬نمو‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬لشركاء‭ ‬ Oracle ‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتوفر‭ ‬منصة‭ ‬تعليمية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬للطلاب‭ ‬البحرينيين‮»‬‭. ‬وكجزء‭ ‬من‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬ستتعاون‭ ‬ Oracle ‭ ‬و«تمكين‮»‬‭ ‬لطرح‭ ‬برامج‭ ‬أوراكل‭ ‬التدريبية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬تمكين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التقنية‭ ‬تلبية‭ ‬لاحتياجات‭ ‬مركز‭ ‬ Oracle ‭ ‬الهندسي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬ستساعد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬الكفاءات‭ ‬التقنية‭ ‬المحلية‭ ‬لعملاء‭ ‬أوراكل‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬للكوادر‭ ‬التقنية‭.‬