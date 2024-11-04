((تمكين)) و Oracleيوقعان مذكرة تفاهم لافتتاح مركز هندسي متخصص في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن صندوق العمل (تمكين) توقيع مذكرة تفاهم مع شركة
Oracle ، وذلك لافتتاح مركز هندسي متخصص لشركة
Oracle في مملكة البحرين.
جاء ذلك على هامش منتدى بوابة الخليج 2024، والذي تستضيفه مملكة البحرين في نسخته الثانية بمشاركة دولية من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمسؤولين التنفيذيين.
ومن خلال هذه الشراكة، ستقدم Oracle التدريب التقني اللازم والشهادات الاحترافية للكفاءات الوطنية بهدف تعزيز قاعدة المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات في المملكة، وتوظيف البحرينيين في مجال تقنية المعلومات، حيث تتطلع المؤسسات إلى توظيف الكوادر المحلية بشكل متزايد لدفع الابتكار والنمو الرقمي، كما ستساعد هذه المبادرة أيضًا في تلبية الطلب المتزايد على حلول Oracle Cloud في منطقة الخليج العربي.
وتأتي هذه الشراكة بالتماشي مع أولويات تمكين الاستراتيجية للعام الحالي والمرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
وبهذه المناسبة، أكدت مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» قائلة: «نحرص على تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة التي تلبي متطلبات سوق العمل في مجال تقنية المعلومات المتنامي، مما يضمن تنافسيتهم على المستوى المحلي والعالمي».
ومن جانبه قال نيك ريدشو، نائب الرئيس الأول لقسم «تك كلاود» بشركة Oracle في الشرق الأوسط وأفريقيا: «ستدعم برامجنا التدريبية نمو النظام البيئي لشركاء Oracle في البحرين وتوفر منصة تعليمية رائدة في هذا المجال للطلاب البحرينيين». وكجزء من الاتفاقية، ستتعاون Oracle و«تمكين» لطرح برامج أوراكل التدريبية المدعومة من تمكين، وذلك لتطوير مهارات الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال التقنية تلبية لاحتياجات مركز Oracle الهندسي في البحرين. كما ستساعد هذه المبادرة في تأهيل الكفاءات التقنية المحلية لعملاء أوراكل في المنطقة، مما يعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز للكوادر التقنية.
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