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((استيراد أمواج)) و((مجموعة صن سيت للضيافة)) تعلنان شراكة استراتيجية لتطوير مشروع أمواج بيتشفرونت

11/4/2024 7:08:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬استيراد‭ ‬أمواج‮»‬،‭ ‬المطور‭ ‬والمالك‭ ‬لمشروع‭ ‬أمواج‭ ‬بيتشفرونت‭ ‬الشاطئ‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬أمواج،‭ ‬أمس‭ ‬إقامة‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬شراكة‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬صن‭ ‬سيت‭ ‬للضيافة،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة،‭ ‬لافتتاح‭ ‬فندق‭ ‬ومساكن‭ ‬مِتّ‭ (‬ METT ‭) ‬وشاطئ‭ ‬إيزولا‭ ‬ورايز‭ ‬للياقة‭ ‬البدنية‭ ‬في‭ ‬شاطئ‭ ‬أمواج،‭ ‬حيث‭ ‬تساهم‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنطقة‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الفخامة‭ ‬والرفاهية‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬شاطئ‭ ‬أمواج،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬220‭ ‬غرفة‭ ‬وفللا‭ ‬ومساكن‭ ‬تحمل‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬مرموقة‭. ‬

كما‭ ‬يهدف‭ ‬المشروع‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬اهتمام‭ ‬دولي‭ ‬وتعزيز‭ ‬سمعة‭ ‬المنطقة‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬أسلوب‭ ‬الحياة‭ ‬والفخامة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الخبرات‭ ‬المتراكمة‭ ‬والرؤية‭ ‬الطموحة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬استيراد‭ ‬أمواج‭ ‬ومجموعة‭ ‬صن‭ ‬سيت،‭ ‬ستساهم‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تعريف‭ ‬معايير‭ ‬الضيافة‭ ‬والرفاهية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بشكل‭ ‬مبتكر‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬استيراد‭ ‬للاستثمارية‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬استيراد‭ ‬أمواج،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬في‭ ‬استيراد‭ ‬أمواج‭ ‬للشراكة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬صن‭ ‬سيت‭ ‬لتقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مفاهيم‭ ‬الضيافة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬أمواج‭ ‬بيتشفرونت‭. ‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤيتنا‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬وجهة‭ ‬فاخرة‭ ‬نابضة‭ ‬بالحياة‭ ‬تعزز‭ ‬أسلوب‭ ‬الحياة‭ ‬وتوفر‭ ‬خيارات‭ ‬ترفيهية‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬معيار‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬الضيافة‭ ‬وتوفير‭ ‬تجارب‭ ‬لا‭ ‬تضاهى‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬والزوار‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬أمواج‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬علق‭ ‬أنطونيو‭ ‬غونزاليس،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ورئيس‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬صن‭ ‬سيت،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬استيراد‭ ‬أمواج‭ ‬خطوة‭ ‬مثيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬حيث‭ ‬نتوسع‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭. ‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬تقديم‭ ‬مستوى‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الفخامة‭ ‬وتجارب‭ ‬الحياة‭ ‬العصرية‭ ‬في‭ ‬أمواج‭ ‬بيتشفرونت،‭ ‬مصممة‭ ‬لتناسب‭ ‬أذواق‭ ‬الزوار‭ ‬والمقيمين‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بخلق‭ ‬مساحات‭ ‬مميزة‭ ‬تتناغم‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬جاذبية‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬أسلوب‭ ‬الحياة‭ ‬والترفيه‮»‬‭.‬

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