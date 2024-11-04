((استيراد أمواج)) و((مجموعة صن سيت للضيافة)) تعلنان شراكة استراتيجية لتطوير مشروع أمواج بيتشفرونت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة «استيراد أمواج»، المطور والمالك لمشروع أمواج بيتشفرونت الشاطئ في جزر أمواج، أمس إقامة مراسم توقيع شراكة جديدة مع مجموعة صن سيت للضيافة، الشركة الرائدة في قطاع الضيافة، لافتتاح فندق ومساكن مِتّ (
METT ) وشاطئ إيزولا ورايز للياقة البدنية في شاطئ أمواج، حيث تساهم هذه الشراكة في تطوير المنطقة ورفع مستوى الفخامة والرفاهية المقدمة في شاطئ أمواج، وذلك من خلال توفير 220 غرفة وفللا ومساكن تحمل علامات تجارية مرموقة.
كما يهدف المشروع أيضًا إلى جذب اهتمام دولي وتعزيز سمعة المنطقة كوجهة رائدة في أسلوب الحياة والفخامة. ومن خلال الخبرات المتراكمة والرؤية الطموحة لكل من شركة استيراد أمواج ومجموعة صن سيت، ستساهم هذه الشراكة في إعادة تعريف معايير الضيافة والرفاهية في المنطقة بشكل مبتكر.
وبهذه المناسبة، صرح أحمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة استيراد للاستثمارية ورئيس مجلس إدارة شركة استيراد أمواج، بالقول: «نحن مسرورون في استيراد أمواج للشراكة مع مجموعة صن سيت لتقديم مجموعة من مفاهيم الضيافة العالمية في أمواج بيتشفرونت. تعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في إنشاء وجهة فاخرة نابضة بالحياة تعزز أسلوب الحياة وتوفر خيارات ترفيهية مميزة في مملكة البحرين. نتطلع إلى وضع معيار جديد في الضيافة وتوفير تجارب لا تضاهى لكل من السكان والزوار في جزر أمواج».
من جانبه، علق أنطونيو غونزاليس، الرئيس التنفيذي ورئيس المجموعة في صن سيت، قائلًا: «تمثل الشراكة مع استيراد أمواج خطوة مثيرة بالنسبة لنا حيث نتوسع في السوق البحريني. هدفنا هو تقديم مستوى جديد من الفخامة وتجارب الحياة العصرية في أمواج بيتشفرونت، مصممة لتناسب أذواق الزوار والمقيمين. نحن ملتزمون بخلق مساحات مميزة تتناغم مع المجتمع المحلي، ما يعزز جاذبية البحرين كوجهة رائدة في أسلوب الحياة والترفيه».
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