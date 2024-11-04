الإسكان: فرصة لتطوير ٣ آلاف وحدة وشقة سكنية بمدينة خليفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني طرح مشروع لتطوير وحدات وشقق سكنية في مدينة خليفة، بإجمالي عدد يصل إلى 3000 وحدة وشقة سكنية، وذلك من خلال برنامج حقوق الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، ويأتي هذا الإعلان في إطار المشاريع المطروحة للاستثمار بالنسخة الثانية لمنتدى بوابة الخليج الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 3 حتى 4 نوفمبر الجاري.
وأفادت الوزارة بأن مدينة خليفة توفر فرصاً واعدة أمام شركات التطوير العقاري لتطوير الوحدات والشقق السكنية، بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية، وذلك على مساحات تصل إلى مليون و600 ألف متر مربع بالمشروع، مشيرة إلى أن موقع مدينة خليفة يعد أحد المواقع الاستراتيجية التي ترتكز عليها خطة تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية.
وقالت الوزارة إن طرح مشروع مدينة خليفة يأتي بعد قيام الوزارة بإعداد الدراسات الفنية والمالية الخاصة بالمشروع، تمهيداً لطرح المزايدات الخاصة بتنفيذه خلال المرحلة المقبلة، وعرض المشروع في منصة استثمار الأراضي الحكومية، وذلك ضمن حزمة من المشاريع التي من المقرر طرحها للتنفيذ في عدد من محافظات المملكة.
وأضافت الوزارة أن مشروع مدينة خليفة يعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي تسعى الوزارة من خلاله إلى تلبية عدد كبير من الطلبات الإسكانية للراغبين في الاستفادة من الخيارات التمويلية، من خلال توفير تلك المشاريع بأسعار تتلاءم مع قيمة مبالغ التمويل.
وأكدت الوزارة أن المشاريع المدرجة في مسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية تشهد تقدماً مستمراً على أصعدة طرح المزايدات والتعاقد مع الشركات العقارية للتنفيذ، في ظل إقبال كبير من قبل شركات التطوير العقارية على المشاركة في البرنامج، وهو ما يشجع الوزارة على مواصلة الجهود لتنفيذ المزيد من المشاريع خلال المرحلة المقبلة، باعتبار أن هذا المسار يمثل أحد الخيارات لاستدامة قطاع السكن الاجتماعي في المملكة إلى جانب برنامج التمويلات الإسكانية.
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