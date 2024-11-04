الإسكان: فرصة لتطوير ٣ آلاف وحدة وشقة سكنية بمدينة خليفة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأن‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬توفر‭ ‬فرصاً‭ ‬واعدة‭ ‬أمام‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬لتطوير‭ ‬الوحدات‭ ‬والشقق‭ ‬السكنية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مليون‭ ‬و600‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬بالمشروع،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موقع‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬المواقع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬عليها‭ ‬خطة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬طرح‭ ‬مشروع‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬يأتي‭ ‬بعد‭ ‬قيام‭ ‬الوزارة‭ ‬بإعداد‭ ‬الدراسات‭ ‬الفنية‭ ‬والمالية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمشروع،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لطرح‭ ‬المزايدات‭ ‬الخاصة‭ ‬بتنفيذه‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وعرض‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬طرحها‭ ‬للتنفيذ‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الطلبات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬التمويلية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬بأسعار‭ ‬تتلاءم‭ ‬مع‭ ‬قيمة‭ ‬مبالغ‭ ‬التمويل‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬المشاريع‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬تشهد‭ ‬تقدماً‭ ‬مستمراً‭ ‬على‭ ‬أصعدة‭ ‬طرح‭ ‬المزايدات‭ ‬والتعاقد‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬العقارية‭ ‬للتنفيذ،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إقبال‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقارية‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البرنامج،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشجع‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬يمثل‭ ‬أحد‭ ‬الخيارات‭ ‬لاستدامة‭ ‬قطاع‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬برنامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭.‬