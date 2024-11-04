توقع اتفاقية مع مجموعة ((صن سيت للضيافة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬إدامة‭ ‬بتطوير‭ ‬مشروع‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬ليصبح‭ ‬وجهة‭ ‬بحرية‭ ‬سياحية‭ ‬ومتميزة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭. ‬

بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لممتلكات،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬إدامة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بما‭ ‬تحققه‭ ‬إدامة‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خططها‭ ‬لمشروع‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬التطورات‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬ملموس‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬يعتبر‭ ‬أنموذجاً‭ ‬يجسد‭ ‬تكامل‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسار‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‮»‬‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬يتمتع‭ ‬بواجهة‭ ‬بحرية‭ ‬تمتد‭ ‬لثلاث‭ ‬كيلومترات‭ ‬وعلى‭ ‬مساحة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭. ‬ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬وجهة‭ ‬متكاملة‭ ‬تضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬منشآت‭ ‬الترفيه‭ ‬والضيافة‭ ‬والسكن‭ ‬الرفيع‭ ‬المستوى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الخدماتية‭ ‬الراقية‭ ‬الأخرى‭.‬