توقع اتفاقية مع مجموعة ((صن سيت للضيافة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقعت إدامة، الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، على هامش منتدى بوابة الخليج 2024، اتفاقية مع مجموعة «صن سيت للضيافة» لتشغيل نادي شاطئ بلاج الجزائر، الذي سيكمل المنشآت السياحية الأخرى مثل «البحرين سيرف بارك
– كلوب هاواي اكسبيرينس» وفندقي أفاني وتيفولي والشقق الفندقية في مشروع بلاج الجزائر ويعزز من جاذبية المشروع.
وتعكس هذه الخطوة التزام شركة إدامة بتطوير مشروع بلاج الجزائر ليصبح وجهة بحرية سياحية ومتميزة في مملكة البحرين والمنطقة.
بهذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لممتلكات، رئيس مجلس إدارة إدامة عن اعتزازه بما تحققه إدامة من إنجاز في تنفيذ خططها لمشروع بلاج الجزائر، قائلًا: «إن هذا المشروع يمثل خطوة أساسية في سلسلة التطورات القادمة في هذا المشروع الاستراتيجي الذي من المتوقع أن يسهم بشكل ملموس في القطاع السياحي بمملكة البحرين، كما يعتبر أنموذجاً يجسد تكامل مختلف القطاعات في تعزيز مسار النمو الاقتصادي».
والجدير بالذكر أن مشروع بلاج الجزائر يتمتع بواجهة بحرية تمتد لثلاث كيلومترات وعلى مساحة تزيد على مليون متر مربع. ويمثل هذا المشروع وجهة متكاملة تضم مجموعة من منشآت الترفيه والضيافة والسكن الرفيع المستوى، بالإضافة إلى العديد من المرافق الخدماتية الراقية الأخرى.
MENAFN04112024000055011008ID1108850371
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.