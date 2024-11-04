((بوابة الخليج)) يختتم أعماله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اختتمت أمس فعاليات النسخة الثانية من «منتدى بوابة الخليج 2024» بنجاح. وشهد المنتدى الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، حضورًا لافتًا ضم 250 مشاركًا، من مختلف مجالات الأعمال والصناعة، حيث ركزت جلسات اليوم الثاني والأخير على القطاعات ذات النمو المرتفع في المنطقة بما في ذلك السياحة، والصناعة، والمصرفية، والرياضة والترفيه.
وشاركت فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة في مملكة البحرين، في جلسة نقاشية بعنوان «السياحة عامل لتسريع النمو في دول الخليج». وفيها أكدت الصيرفي على الدور الحاسم الذي تلعبه السياحة في التنويع الاقتصادي بالمنطقة، وتطرقت إلى استراتيجية السياحة 2022-2026 وأهمية تعزيز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كوجهة سياحية موحدة.
كما قدّم خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، رؤيته حول تطور القطاع المالي، مشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين لتحفيز الابتكار، مع مراعاة التوازن بين الامتثال التنظيمي وحماية المستهلك.
وفيما يتعلق باستراتيجيات التنويع في مجالات المعادن والتصنيع والصناعات الثقيلة، شدد السيد خالد الرميحي رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، على ضرورة توسيع الصناعات التكميلية للألمنيوم في البحرين وتعزيز الإنتاج المحلي، خصوصًا في المنتجات ذات القيمة المضافة العالية ضمن كامل سلسة القيمة.
من جانبه، أوضح الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية، التأثير الكبير لسباقات الفورمولا 1 في تعزيز الظهور العالمي للبحرين، مشيرًا إلى أن أكثر من 80 مليون شخص تابعوا السباق منذ عام 2004. وأكد أن هذا السباق في البحرين يمثل نموذجًا مستدامًا يعزز نقل المهارات الكفؤة، حيث استضافت الحلبة 363 فعالية في عام 2023.
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