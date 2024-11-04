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((بوابة الخليج)) يختتم أعماله

11/4/2024 7:08:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت‭ ‬أمس‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024‮»‬‭ ‬بنجاح‭. ‬وشهد‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حضورًا‭ ‬لافتًا‭ ‬ضم‭ ‬250‭ ‬مشاركًا،‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬الأعمال‭ ‬والصناعة،‭ ‬حيث‭ ‬ركزت‭ ‬جلسات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬والأخير‭ ‬على‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬النمو‭ ‬المرتفع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السياحة،‭ ‬والصناعة،‭ ‬والمصرفية،‭ ‬والرياضة‭ ‬والترفيه‭. ‬

وشاركت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬السياحة‭ ‬عامل‭ ‬لتسريع‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‮»‬‭. ‬وفيها‭ ‬أكدت‭ ‬الصيرفي‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬وتطرقت‭ ‬إلى‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬2022-2026‭ ‬وأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬موحدة‭.‬

كما‭ ‬قدّم‭ ‬خالد‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان،‭ ‬محافظ‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬رؤيته‭ ‬حول‭ ‬تطور‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬المتقدمة‭ ‬مثل‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتقنية‭ ‬البلوك‭ ‬تشين‭ ‬لتحفيز‭ ‬الابتكار،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الامتثال‭ ‬التنظيمي‭ ‬وحماية‭ ‬المستهلك‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باستراتيجيات‭ ‬التنويع‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬المعادن‭ ‬والتصنيع‭ ‬والصناعات‭ ‬الثقيلة،‭ ‬شدد‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭)‬،‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬توسيع‭ ‬الصناعات‭ ‬التكميلية‭ ‬للألمنيوم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي،‭ ‬خصوصًا‭ ‬في‭ ‬المنتجات‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬العالية‭ ‬ضمن‭ ‬كامل‭ ‬سلسة‭ ‬القيمة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬التأثير‭ ‬الكبير‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬1‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الظهور‭ ‬العالمي‭ ‬للبحرين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬تابعوا‭ ‬السباق‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2004‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يمثل‭ ‬نموذجًا‭ ‬مستدامًا‭ ‬يعزز‭ ‬نقل‭ ‬المهارات‭ ‬الكفؤة،‭ ‬حيث‭ ‬استضافت‭ ‬الحلبة‭ ‬363‭ ‬فعالية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬

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