انطلاق مؤتمر ((مايو كلينك)) لأمراض القلب والشرايين غدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: لمياء إبراهيم
تنظم الخدمات الملكية الطبية – مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، النسخة الثامنة من المؤتمر الدولي لأمراض القلب والشرايين بالتعاون مع مايو كلينيك، والتي تنطلق أعمالها غدا الأربعاء في فندق الخليج وتستمر حتى التاسع من نوفمبر الجاري.
يضم المؤتمر نخبة من الاستشاريين من الولايات المتحدة الأمريكية ومن مملكة البحرين، وذلك لتبادل الخبرات ولمشاركة أحدث الاكتشافات والابتكارات في آخر ما توصل إليه العلم من طرق علاج وتقنيات حديثة وآخر الأبحاث في مجال أمراض القلب.
الجدير بالذكر أن مؤتمر مايو كلينيك هو مؤتمر دولي عالمي تحتضنه مملكة البحرين
ليقام خارج الولايات المتحدة الأمريكية بشكلٍ استثنائي ليستقطب ما يصل إلى 300 مشارك من أطباء
القلب، طلاب الطب والباحثين في مجال علوم القلب،
وعليه سيتم منحهم 20 ساعة تعليم معتمدة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
يتضمن مؤتمر مايو كلينيك 50 ورقة عمل يطرحها نخبة من الخبراء والمختصين بالإضافة إلى عدد من ورش العمل
يستعرضون من خلالها بشكل شامل جميع الجوانب المتعلقة بأمراض القلب والشرايين منها مرض القلب الصمامي، مرض الشريان التاجي، مرض الأوعية الدموية، عدم انتظام ضربات القلب البطيني والموت القلبي المفاجئ.
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