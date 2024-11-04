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انطلاق مؤتمر ((مايو كلينك)) لأمراض القلب والشرايين غدا

11/4/2024 7:08:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬لمياء‭ ‬إبراهيم‭ ‬


تنظم‭ ‬الخدمات‭ ‬الملكية‭ ‬الطبية‭ ‬ ‭ ‬مركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التخصصي‭ ‬للقلب،‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬لأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مايو‭ ‬كلينيك،‭ ‬والتي‭ ‬تنطلق‭ ‬أعمالها‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

يضم‭ ‬المؤتمر‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الاستشاريين‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ومن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬ولمشاركة‭ ‬أحدث‭ ‬الاكتشافات‭ ‬والابتكارات‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬توصل‭ ‬إليه‭ ‬العلم‭ ‬من‭ ‬طرق‭ ‬علاج‭ ‬وتقنيات‭ ‬حديثة‭ ‬وآخر‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬مايو‭ ‬كلينيك‭ ‬هو‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬عالمي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين
ليقام‭ ‬خارج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بشكلٍ‭ ‬استثنائي‭ ‬ليستقطب‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬أطباء
القلب،‭ ‬طلاب‭ ‬الطب‭ ‬والباحثين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علوم‭ ‬القلب،‮
‬وعليه‭ ‬سيتم‭ ‬منحهم‭ ‬20‭ ‬ساعة‭ ‬تعليم‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭.‬

يتضمن‭ ‬مؤتمر‭ ‬مايو‭ ‬كلينيك‭ ‬50‭ ‬ورقة‭ ‬عمل‭ ‬يطرحها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‮
‬يستعرضون‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭ ‬جميع‭ ‬الجوانب‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين‭ ‬منها‭ ‬مرض‭ ‬القلب‭ ‬الصمامي،‭ ‬مرض‭ ‬الشريان‭ ‬التاجي،‭ ‬مرض‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية،‭ ‬عدم‭ ‬انتظام‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬البطيني‭ ‬والموت‭ ‬القلبي‭ ‬المفاجئ‭.‬

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