شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات تقيم فعاليات متنوعة احتفالا بأسبوع الشجرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز الثقافة الخضراء، أقامت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات العديد من الفعاليات البيئية دعماً لأسبوع الشجرة وتعزيزاً لتوجه الشركة بتشجيع المبادرات الخضراء التي تتسق مع توجهات المملكة وسعيها للوصول إلى الحياد الصفري.
وبمناسبة أسبوع الشجرة، استهلت الشركة فعالياتها الخضراء بقيام المهندس ياسر العباسي، الرئيس التنفيذي، بغرس شجرة داخل المجمع، وذلك تدشينا لواحة الشركة الجديدة والتي من المقرر أن تشتمل على 100 شجرة مثمرة، وسوف تقام بجانب مزرعة الأميرة سبيكة للنباتات العطرية التي افتتحتها سموها في مارس 2009م في داخل مجمع الشركة. وقد شارك في حفل التدشين أعضاء الإدارة التنفيذية ونقابة عمال جيبك وعدد من موظفي وموظفات الشركة. وقد أشاد سعادة الرئيس التنفيذي للشركة بقرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد -حفظه الله ورعاه- باعتماد الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام موعداً للاحتفال بأسبوع الشجرة وتوجيه جميع الجهات والهيئات للمشاركة في غرس الأشجار هذا الأسبوع نظراً لما تمثله الأشجار والنخيل المثمرة من أهمية بالغة في تاريخ مملكة البحرين، ولما لها من أثر إيجابي على الجانب البيئي والمجتمعي، إضافة إلى تأثيرها على الجانب الجمالي، معرباً عن سعادته الكبيرة بمشاركة الموظفين في هذا الحدث البيئي الأخضر.
وأضاف قائلاً: «إن الأشجار تمثل أحد الموارد الطبيعية الهامة التي تساهم في تحسين جودة الحياة وخلق بيئة صحية»، مشيراً إلى أن جيبك قد عُرفت منذ تأسيسها بالتزامها البيئي المستدام، وأنها من أكثر المواقع الصناعية اهتماماً بمبادراتها الخضراء التي أقامتها داخل مجمعها الصناعي، إذ تفخر بوجود العديد من الحدائق الغناء والواحات الخضراء ومزرعة حديثة للأسماك وموئلاً للطيور المهاجرة داخل مجمعها الصناعي. كما يذكر أن للشركة برنامجا تحت مسمى الموجة الخضراء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة تم تدشينه في عام 2015م، ويعنى البرنامج بتعليم تلاميذ المدارس كيفية الزراعة والمحافظة عليها، ومن خلال البرنامج تقوم الشركة بالتبرع بالشتلات لعدد من المدارس بصورة سنوية وتدريب التلاميذ على زراعتها بأنفسهم.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة بمناسبة أسبوع الشجرة، تبرعت بمجموعة كبيرة من الشجيرات والأشجار المثمرة ليتم زراعتها في مناطق مختلفة من مملكة البحرين، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والوزارات الحكومية والهيئات الخاصة، وذلك في مبادرة تسعى الشركة من خلالها لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة بين جميع أفراد المجتمع.
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