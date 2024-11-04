شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات تقيم فعاليات متنوعة احتفالا بأسبوع الشجرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبمناسبة‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة،‭ ‬استهلت‭ ‬الشركة‭ ‬فعالياتها‭ ‬الخضراء‭ ‬بقيام‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬العباسي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬بغرس‭ ‬شجرة‭ ‬داخل‭ ‬المجمع،‭ ‬وذلك‭ ‬تدشينا‭ ‬لواحة‭ ‬الشركة‭ ‬الجديدة‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬شجرة‭ ‬مثمرة،‭ ‬وسوف‭ ‬تقام‭ ‬بجانب‭ ‬مزرعة‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬للنباتات‭ ‬العطرية‭ ‬التي‭ ‬افتتحتها‭ ‬سموها‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2009م‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬مجمع‭ ‬الشركة‭. ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬التدشين‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ونقابة‭ ‬عمال‭ ‬جيبك‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬وموظفات‭ ‬الشركة‭. ‬وقد‭ ‬أشاد‭ ‬سعادة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬بقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموقر‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ -‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭- ‬باعتماد‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬موعداً‭ ‬للاحتفال‭ ‬بأسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬وتوجيه‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬والهيئات‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬غرس‭ ‬الأشجار‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬نظراً‭ ‬لما‭ ‬تمثله‭ ‬الأشجار‭ ‬والنخيل‭ ‬المثمرة‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ولما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬البيئي‭ ‬والمجتمعي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الجمالي،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بمشاركة‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬البيئي‭ ‬الأخضر‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الأشجار‭ ‬تمثل‭ ‬أحد‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬الهامة‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جيبك‭ ‬قد‭ ‬عُرفت‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬بالتزامها‭ ‬البيئي‭ ‬المستدام،‭ ‬وأنها‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المواقع‭ ‬الصناعية‭ ‬اهتماماً‭ ‬بمبادراتها‭ ‬الخضراء‭ ‬التي‭ ‬أقامتها‭ ‬داخل‭ ‬مجمعها‭ ‬الصناعي،‭ ‬إذ‭ ‬تفخر‭ ‬بوجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحدائق‭ ‬الغناء‭ ‬والواحات‭ ‬الخضراء‭ ‬ومزرعة‭ ‬حديثة‭ ‬للأسماك‭ ‬وموئلاً‭ ‬للطيور‭ ‬المهاجرة‭ ‬داخل‭ ‬مجمعها‭ ‬الصناعي‭. ‬كما‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬للشركة‭ ‬برنامجا‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬الموجة‭ ‬الخضراء‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة‭ ‬تم‭ ‬تدشينه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015م،‭ ‬ويعنى‭ ‬البرنامج‭ ‬بتعليم‭ ‬تلاميذ‭ ‬المدارس‭ ‬كيفية‭ ‬الزراعة‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليها،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج‭ ‬تقوم‭ ‬الشركة‭ ‬بالتبرع‭ ‬بالشتلات‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬بصورة‭ ‬سنوية‭ ‬وتدريب‭ ‬التلاميذ‭ ‬على‭ ‬زراعتها‭ ‬بأنفسهم‭.‬

وأوضح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬بمناسبة‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة،‭ ‬تبرعت‭ ‬بمجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الشجيرات‭ ‬والأشجار‭ ‬المثمرة‭ ‬ليتم‭ ‬زراعتها‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬والوزارات‭ ‬الحكومية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬تسعى‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭.‬