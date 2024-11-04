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رئيسا النواب والشورى: العلاقات البحرينية الكويتية متجذرة ومتطورة في المسارات كافة

11/4/2024 7:08:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والنموذجية،‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬الوثيقة،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬روح‭ ‬الأسرة‭ ‬الواحدة،‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬وتقدم‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬بفضل‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬مشيدا‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬اليه‭ ‬مستويات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬والتكامل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ومثمنا‭ ‬جهود‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشتركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية،‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬رفيعة‭ ‬ومتميزة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬خالد‭ ‬الحمد‭ ‬المبارك‭ ‬الصباح‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وأخيه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭.. ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الثنائية‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أرحب‭ ‬وأوسع،‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أمس،‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬والحرص‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬بمساراتها‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أكثر‭ ‬تقدمًا،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أنَّ‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬تتعمّقُ‭ ‬وتتنامى‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الروابط‭ ‬المتجذرة،‭ ‬والشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والتنموية،‭ ‬من‭ ‬دعمٍ‭ ‬ومساندة‭ ‬مشهودة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بمسيرة‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية،‭ ‬وما‭ ‬تمتاز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬عمقٍ‭ ‬تاريخي‭ ‬راسخ،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬ازدهار‭ ‬وتعاونٍ‭ ‬وثيق‭ ‬ومثمر‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬ونجاحات‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت،‭ ‬والحرص‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬البلدان‭ ‬الشقيقان‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬والنهضة،‭ ‬مثمنًا‭ ‬مؤازرة‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬الإثنين‭)‬،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بالمجلس،‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ونوَّه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالمواقف‭ ‬المشرّفة‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬تجاه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومبادراتها‭ ‬النبيلة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬والحضارية،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬رصينة‭ ‬وقواعد‭ ‬راسخة،‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬ممتدة‭ ‬عبر‭ ‬الأجيال‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إنَّ‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬تشهد‭ ‬نماءً‭ ‬وتطورًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية،‭ ‬ويرسّخ‭ ‬أدوارها‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬تمتلك‭ ‬مركزًا‭ ‬اقتصاديًا‭ ‬وسياسيًا‭ ‬وثقافيًا‭ ‬مرموقا،‭ ‬يعظّم‭ ‬أدوارها‭ ‬التنموية‭ ‬والإنسانية‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬وحدة‭ ‬وتكاتف‭ ‬وتعاضد‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

وثمّن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ودورها‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬تعميق‭ ‬التكامل‭ ‬والتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬عميق‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الكويتية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬المتينة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بروح‭ ‬الأخوة‭ ‬ووشائج‭ ‬القربى‭ ‬والمحبة‭ ‬التي‭ ‬تترسّخ‭ ‬بعزيمة‭ ‬وإرادة‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأشار‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬الكويتي‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية‭ ‬مستمر‭ ‬وفق‭ ‬رؤى‭ ‬مشتركة،‭ ‬وطموحات‭ ‬عالية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعظيم‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتعليمية‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يجسّد‭ ‬قوة‭ ‬ومتانة‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬المتميزة،‭ ‬ويدعم‭ ‬استدامة‭ ‬ازدهارها‭ ‬وتقدّمها‭.‬

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